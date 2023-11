Téměř tři čtvrtiny všech regionálních škol v Česku v pondělí zcela zavřely nebo omezily provoz. Učitelé vyhlásili stávku, kterou chtěli dát najevo nesouhlas s ekonomickou politikou vlády premiéra Petra Fialy. Na Malostranském náměstí se po poledni konal zhruba hodinový protest proti vládě a jejím krokům. Fiala v reakci na demonstraci prohlásil, že je připraven jednat, ale nikoli pod tlakem. Vláda podle něj neustoupí od snahy ozdravit veřejné finance. Stávkovalo se také v řadě úřadů či firem, výroba se zastavila například i ve Škodě Auto.

Demonstrace na Malostranském náměstí. | Video: Deník/Radek Cihla

Jak protesty vypadaly v jednotlivých městech Česka, se můžete podívat v našem rozcestníku. Kolik škol a v jakých krajích se dnes do stávky učitelů zapojilo, pak zjistíte v přehledné grafice na konci článku.

Do výstražné stávky se podle odborů aktivně zapojilo 7213 škol, jde tak o největší stávku škol za 30 let. Odbory usilují mimo jiné o více peněz pro školství, odmítají snižovat maximální počty hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu a chtějí zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců.

„Jde nám o to, aby vzdělávání bylo prioritou, aby vzdělávací systém přinášel kvalitu,“ uvedl v pondělí šéf školských odborů František Dobšík. Protest mateřských, základních a středních škol podpořily také vysokoškolské odbory, výstražnou stávku zorganizovaly na 13 fakultách.

Demonstraci učitelů v Praze jsme podrobně sledovali zde:



Stávka učitelů a odborářů je tu. Do Prahy zamířilo protestovat tisíce lidí

Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové se do stávky zapojilo celých 74 procent škol. Některé provoz pouze omezily, jiné se na celý den uzavřely úplně. „Škol, které stávku aktivně podpořily, je 7213,“ uvedla na tiskové konferenci. Další školy navíc podle Seidlové fungují normálně, ale podpořily stávku alespoň peticí.

Největším ohniskem protestů byla demonstrace na pražském Malostranském náměstí, kterou v pondělí svolali odboráři a na kterou dorazilo několik tisíc stávkujících z celého Česka.

Protest odborů proti vládnímu konsolidačnímu balíčku, 27. listopadu 2023, Malostranské náměstí, Praha.Zdroj: ČTK

Lídři odborů včetně šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly nesli v čele průvodu transparent s nápisem Za lepší budoucnost ČR. Podle zpravodajky ČTK se poté zaplnila většina spodní části náměstí až po tramvajovou trať.

Do ulic ale lidé vyšli i v dalších městech. Například zaměstnanci a příznivci Základní školy Svobodná z Písku uspořádali happening u tamního Kamenného mostu. Setkání, kam demonstranti dorazili s hráběmi, košťaty či vařečkami, provázela hudba a dobrá nálada.

Jak probíhal happening učitelů v Písku se můžete podívat zde:

Odboráři jsou podle Josefa Středuly připraveni pokračovat v protestních akcích, pokud s nimi vláda nebude jednat. Dialog je podle ministrů možný, ani pod tlakem ale od snahy o ozdravení veřejných financí ustoupit nehodlají.

Někde děti zůstaly doma, jinde bez oběda

Zatímco některé školy zůstaly zcela uzavřené, jiné zvolily odlišný způsob protestu. Například na Střední zemědělské škole a vyšší odborné škole Benešov se v pondělí učila jen polovina žáků, zatímco druhá polovina zůstala doma. „Zhruba polovina učitelů a část nepedagogických pracovníků bude stávkovat. Kvůli tomu nedokážeme pokrýt výuku v plném rozsahu, proto budeme učit jen na vyšší odborné škole a zbytek školy bude mít ředitelské volno,“ potvrdila ředitelka Ivana Dobešová.

Kde všude se dnes v České republice stávkovalo a jak protesty vypadaly, se podívejte v následujícím rozcestníku:

Netypickým způsobem se stávka dotkla také studentů církevního gymnázia v Kutné Hoře. Tam sice dopolední výuka probíhala jako obvykle, školní jídelna však zůstala mimo provoz a tak žáci místo oběda odešli domů. To na Prvním českém gymnáziu Karlovy Vary dostali strávníci místo oběda bagetu. Tamní kuchaři a kuchařky totiž také stávkují. „Bereme sedmnáct tisíc čistého měsíčně. Já tu jsem 37 let, mně už je to celkem jedno, protože za chvíli jdu do důchodu. Kolegyně tu pracuje 12 let, kolega 25 let. Ano, všichni bereme v podstatě stejně a jak je vidět, nezáleží na tom, kolik let tu pracujeme,“ svěřila se Deníku jedna z pracovnic.

S pohotovým řešením zase přišla radnice plzeňského třetího obvodu, kde se do stávky zapojilo šest z celkem sedmnácti pracovišť mateřských škol. „Dohodli jsme se s Plzeňskou krajskou radou dětí a mládeže na zřízení jednodenního příměstského tábora v budově Skupovky na Borech s názvem Z pohádky do pohádky,“ řekl místostarosta ÚMO 3 Pavel Šrámek.

O pondělní stávce učitelů jsme hovořili s šéfem školských odborů Františkem Dobšíkem:

Ve střehu budeme i po stávce. Nechceme vyhrožovat, ale dohodnout se, řekl Dobšík

Reportéři Deníku narazili i na školy, které sice stávkovat chtěly, ale učitelům selhala organizace. To je případ například Střední průmyslové školy strojírenské v Kolíně, kde se s požadavky školských odborů ztotožňují, přesto stávkovat nebudou. Podle ředitele školy Františka Pražáka za to může absence odborů. „Museli bychom zakládat stávkový výbor a nikomu se do toho nechtělo. Nenašel se u nás žádný iniciátor, který by se organizace stávky ujal. Jde o spoustu administrativy, zároveň v daný den o neplacené volno,“ vysvětlil Pražák.

Připojili se i studenti

Stávku učitelů podpořili i někteří studenti. Ti z gymnázia v Českém Krumlově v pondělí zorganizovali protestní pochod. Důvod? „Neúnosné škrty v školství, které způsobí spojování jazykových skupin a jiný dělených hodin, rušení části seminářů a snížení už tak nedostatečných platů nepedagogických pracovníků,“ shrnuli hlavní organizátoři Matěj Thám a Eva Křenková.

Jak probíhal protest studentů v Českém Krumlově se podívejte zde:

Ti, kteří nevyšli přímo do ulic, často stávkující učitele i další zaměstnance chápou a podporují. „Nevadí mi, že jsem dnes dostala jen bagetu. Důvody, proč se stávkuje, chápu a souhlasím s tím,“ komentovala situaci na již zmíněném gymnáziu v Karlových Varech studentka primy Nela Hušková.

Komplikace pro rodiče

Uzavřené školy a školy přinesly komplikace především rodičům. „Se stávkou a zkvalitněním školství pro naše děti určitě souhlasím, ale musím přiznat, že je to pro nás komplikace. Nemít rodiče v Plzni, kteří jsou již ve starobním důchodu, tak bych si musela vzít dovolenou. Dcera Viktorie přijde odpoledne o kroužek in-line bruslí, protože ji nestihneme včas dovézt zpět do Kladrub. To mě mrzí, ale musíme to obětovat. Třeba ta oběť bude přínosem pro naše děti,“ prohlásila Tereza Šimková z Kladrub.

Zdroj: Deník/Tomáš Kouřil

Fiala: Tlaku neustoupíme

Premiér Petr Fiala v reakci uvedl, že vláda nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí. „Ustoupili bychom od dobré budoucnosti,“ řekl premiér. „Jsem připraven vždy jednat, ale ne pod tlakem, ne za této atmosféry, to žádné jednání nemá smysl. Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem a hrozbou dalších protestů, tak jsme samozřejmě připraveni jednat,“ řekl Fiala.

Co vše řekl Petr Fiala ke stávce učitelů si můžete přečíst zde:

Vláda neustoupí od snahy ozdravit veřejné finance, řekl Fiala ke stávce učitelů

Za příčiny stávky označil předseda vlády mimo jiné snahu odborářských předáků zviditelnit se, ale také kolující dezinformace. Fiala popřel, že by se měla masivně rušit nepedagogická místa nebo rozdělené třídy. Uvedl také, že vláda přidává do školství peníze a zůstává pro ni prioritou.

Babiš: Vláda by měla odstoupit

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na pondělní stávku uvedl, že premiér Fiala podle něj nekomunikuje a zemi škodí. „Vláda nezvládla inflaci, způsobila zvýšení cen elektřiny a odehnala ze země investory,“ tvrdí Babiš.

Kritiku od šéfa ANO sklidil premiér také za přístup k odborářům. „Každý by čekal, že vystoupí a bude situaci smířlivě řešit,“ konstatoval Babiše. Dodal, že namísto toho vystupuje předseda vlády arogantně, výsměšně a protesty dehonestoval.