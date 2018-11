Demonstranti jsou zaplacení, tvrdí Babišovi zastánci. Pořadatel: Dokažte to!

Ve čtvrtek večer vyjdou do pražských ulic možná až tisíce lidí, kteří budou žádat demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli informacím v kauze Čapí hnízdo. Televize Seznam hovoří o údajném únosu Babiše juniora na Krym a sám premiérův syn poslal do redakce e-mail, že jeho otec lže, když tvrdí opak. Demonstraci na Václavském náměstí organizuje skupina AUVA, která pozvala i poslance Miroslava Kalouska (TOP 09).

Michal Vožda viděl v pondělí večer reportážní dokument Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, kde novináři natáčeli psychicky nemocného Babiše mladšího skrytou kamerou ve Švýcarsku a on jim říkal, že se bojí řidiče Agrofertu a svého „pečovatele“ Petra Protopopova, manžela psychiatričky Dity P. kandidující za ANO v komunálních volbách v Praze 7. „On (Protopopov) říkal, táta udělá všechno, abych byl zavřený.“ Babiš mladší navíc uvedl, že v souvislosti s Čapím hnízdem „něco podepisoval, ale neví co.“

„Řekli jsme si, že musíme pracovat rychleji než Babišovo PR. On dokáže okecat všechno, lže. Ale teď se ukazuje, že se do toho zamotává,“ řekl člen aktivistického spolku AUVA v rozhovoru pro Pražský deník. Naráží na to, že předseda vlády vytrvale označuje celou závažnou událost za kampaň médií. Syn je podle Babiše schizofrenik a s ruským kamarádem Protopopovem odjel na Krym a na východ Ukrajiny na dovolenou. „Proč to řešíte? Zneužíváte nemocného člověka – že se nestydíte!“ spílal Babiš novinářům. Ve čtvrtek zveřejněný e-mail, kde prosí Babiš mladší o pomoc, aby mohl vypovídat, šéf hnutí ANO nekomentoval.

Zájem o facebookovou událost s názvem Požadujeme demisi Andreje Babiše! na sociální síti roste. Jedenáct tisíc uživatelů dalo, že se zúčastní. „Nevíme, kolik lidí nakonec přijde. Budeme vděčni za každého člověka. Možná nás počet překvapí. Uvidíme,“ řekl organizátor Vožda. Spolek AUVA spolupracuje s policií a využije zkušenosti z předchozích protestních shromáždění.

Babišovi zastánci a sympatizanti hnutí ANO však vyjadřují pochybnosti nad tím, zda se jedná o spontánní reakci občanů. „Kdo vás platí?“ zní nejčastější dotaz. „Ať to někdo prokáže! Platíme to ze svých vlastních kapes,“ odpovídá Vožda. „Milion chvilek pro demokracii nám zapůjčí aparaturu a zřídí transparentní účet, kam budou moct lidé přispět libovolnou částku,“ dodává zvukař.

Andrej Babiš https://t.co/tZA1kaLHkv stěžuje, že o něm jeho otec lže a chce být v kontaktu s policií. Budete, @AndrejBabis,dál kňourat a dělat z vlastního syna nesvéprávného blázna, nebo zkusíte být chvíli chlap a odstoupíte? Jestli Vám na naší zemi jen trochu záleží, rezignujte. https://t.co/bvMvIWXW3m — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 15, 2018

Ve čtvrtek by se v davu demonstrantů měl objevit také Babišův rival a částí veřejnosti nenáviděný politik Kalousek. „Je jeden z mála politiků ochotných přijít na naši akci, pozvali jsme ho, měl by přijít,“ potvrdil Vožda. Pražskému deníku také prozradil, že AUVA se chystá demonstrovat na Malostranském náměstí při hlasování o nedůvěře Babišově vládě příští týden. V sobotu 17. listopadu se kvůli napjaté situaci plánují další demonstrace.