Den D. Babišova nová vláda si řekne o důvěru. Díky komunistům ji zřejmě získá

/ANKETA/ Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše si dnes řekne o důvěru Sněmovny. S přislíbenou podporou poslanců KSČM ji na rozdíl od prvního jednobarevného Babišova kabinetu s největší pravděpodobností získá. Kabinet přijde podpořit do dolní komory také prezident Miloš Zeman, před poslanci vystoupí s projevem.

Zástupci ostatních šesti stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně budou hlasovat proti vládě. Dnešní jednání poslanců o důvěře se uskuteční 263. den od parlamentních voleb loni v říjnu, z nichž nynější složení dolní komory vzešlo.

Menšinový kabinet ANO a sociálních demokratů by mohl ve dvousetčlenné Sněmovně získat podporu až 108 poslanců, když až 15 hlasů přidají komunisté. Pokud by vláda důvěru nezískala, musela by opět podat demisi. Třetí pokus o sestavení vlády by pak náležel předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), jenž by navrhoval Zemanovi ke jmenování kandidáta na premiéra.

Před samotným hlasováním poslanců se čeká několikahodinová debata. Opozice poukazuje například na Babišovo trestní stíhání v případu Čapí hnízdo a na to, že poprvé od listopadu 1989 se dostanou k vládní moci i komunisté. Důvody odporu opozice jsou také v programových oblastech.

Hnutí ANO obsadilo v kabinetu deset křesel, pět přepustilo nominantům ČSSD. Reálně má sociální demokracie jen čtyři členy vlády, když Zeman odmítl jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí. Diplomacii nyní řídí vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Babiš zase musel na poslední chvíli hledat nového ministra spravedlnosti potom, co kvůli podezřením z opisování v diplomových pracích rezignovala Taťána Malá.

Při hlasování o důvěře vládě stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců. Test o důvěře ale nebude znamenat to, že vláda v Parlamentu všechny své záměry prosadí. Jistých má nejvýše 93 hlasů svých poslanců. Navíc v případě předloh vrácených Senátem nebo vetovaných prezidentem je nutný k jejich potvrzení 101 hlasů.