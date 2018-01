Den Ivana Hoffmana: Infarktové finále

Prezidentská volba graduje rozhodujícím druhým kolem. Šance soupeřů jsou vyrovnané a voliči se ocitají pod značným tlakem, neboť rozhodnout může několik málo hlasů.

Ivan HoffmanFoto: Archiv

To za situace, kdy je společnost vyváženě rozdělená na ty, kteří se hroutí při představě, že pan Zeman zůstane na Hradě, a na ty, o které se pokouší kolaps při pohledu na pana Drahoše. Je-li tedy při této volbě něco v sázce, je to především zdraví občanů s příliš silným názorem.

Je důležité nenechat je v sobotu odpoledne u televizorů samotné. Když začnou přicházet výsledky z jednotlivých volebních obvodů, měl by takové ohrožené voliče někdo pozorovat. V případě bolesti na hrudi, ať už způsobené panikou, anebo euforií, je třeba volat lékaře. U infarktu, kdy je třeba rozpustit v srdci krevní sraženinu, se hraje o čas. Stejné je to u mrtvice, kdy se do mozku dostane trombus uvolněný ze srdce a dochází k ochrnutí.

Víkendovou volbou budou ohroženi především lidé, kteří už problémy s oběhovým systémem a se srdcem mají. Zdravý člověk má vysokou šanci, že volby přežije, a není důvod, aby se této adrenalinové zábavě vyhýbal. Tam, kde nepanuje shoda na stejném kandidátovi, je nicméně vhodné se o výsledku nebavit a nedovolit pánům Drahošovi a Zemanovi, aby rozvrátili rodinu, pracovní kolektiv či školní třídu. S odstupem času totiž s vysokou pravděpodobností dospějeme ke zjištění, že nám volby nezměnily život, a to i v případě, že jsme hlasovali pro vítěze.

Kdo volbu prezidenta silně prožívá, měl by se preventivně duševně připravovat, že jeho favorit dostane na frak. Dopadne-li to nakonec dobře, lépe si vychutná vítězství. A když ne, snáz si řekne, že není všem dnům ani všem svátkům demokracie konec.