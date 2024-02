Zblízka i zdálky je to obyčejná vila na okraji Prahy. Nenápadná, ničím nevybočující. Neupozorňuje na ni ani malá cedulka u veřejí vrátek, na níž je jen malý nápis NEO. Takových štítků je u branek po celé republice nepočítaně. To, co se však za brankou skrývá, zas tak ojedinělé není. Odvykací centrum, neboli počesku „odmašťovna“. Spolu s další pěticí dobrovolníků stojím u zvonku a jsem nejen plný očekávání, ale i strachu. „Vždyť, když nemám Suchej únor, chodím na pivo prakticky denně. Nenechají si mě tu?“ je jenda z hlavních otázek, která mi v hlavě vyplouvá na povrch a stále mi jako permoník ťuká na šedou kůru mozkovou.

Klika cvakla, dveře letí a… vcházíme do neznáma. „Tak si dýchneme, zda k nám jdete opravdu čistí. Stejnou procedurou musejí projít všichni,“ vítá nás trojice žen a mužů, kteří budou na příštích 24 hodin našimi průvodci.

Po obligátním nabídnutí kávy, čaje a menšího pohoštění nám do ruky dávají arch s nápisem „Průvodce léčbou“. Při její četbě se mi trošku sevře srdce a pichne u jater. Program je napěchovaný tak, že kromě komunit, meditací a času na jídlo člověk prakticky nemá čas sám na sebe. Zaujme i položka „Večerka a odevzdání elektroniky“. „I když sem většinou přicházejí lidé se závislostmi na alkoholu, drogách či lécích, i digitální detox je důležitý,“ vysvětluje skupince vyjukaných návštěvníků terapeutka a psycholožka s medovým hlasem Markéta Miláčková-Čermáková.

Ostatně její hlas nás brzy provádí krátkou relaxací. Při ní se mi v hlavě honí myšlenky, zda tu nebudu zavřen nadobro. Vycházím z nově získané zkušenosti, kdy ještě před touto procedurou rozebíráme u stolu věčné téma, zda lze v Česku pivu říkat alkohol. „Považuji pivo za iontový nápoj,“ dávám své myšlenky do placu.

Den v léčebně je plný komunikace a meditace.Zdroj: Se svolením Hany Tietze

„Vy to myslíte ze srandy, ale opravdu se na mě jedna z klientek jednou podívala a strašně se divila, že právě pivo dávám do kategorie alkoholu,“ vyvádí mě z omylu šéfka kliniky NEO a současně klinická psycholožka a adiktoložka Kateřina Marklová.

Ještě více mne přitom z míry vyvádí její adiktologický kolega Radek Němec, který si při mých ódách na chmelový mok stále dělá poznámky.

Jsem nervózní a v hlavě se mi začínají promítat úryvky „naučných“ snímků, které jsem zhlédl ještě před návštěvou kliniky. Tedy hlavně Přelet nad kukaččím hnízdem, Úsměvy smutných mužů a Dobří holubi se vracejí.

Přichází první ze dvou večerních komunitních setkání. „Všichni jsme prakticky stejní a něčeho se bojíme,“ uvádí jednu z nich Němec a postupně nám vysvětluje, jak a kdy se člověk stane závislým.

Bojují s démony

Při jeho popisu však nepřemýšlím o sobě, ale o svých kamarádech a známých a trošku si je škatulkuji. Hlavně tedy při zmínce o tom, že na hraně už je člověk, který se na různé oslavy netěší proto, že uvidí své příbuzné a známe, ale má v hlavě jen myšlenky typu – „to se zas krásně vožeru“.

„To už je opravdu čas se nad sebou zamyslet. Všechny závislosti nicméně vznikají na půdorysu kruhu rovnováh mezi bytím a strachy. Někdo se bojí toho, že bude opakovat chyby z minulosti, někdo se bojí budoucnosti. A ne všichni s těmi démony dokážou bojovat bez toho, aby si nenašli pomocníka v podobě alkoholu, prášků či drog, bez kterých se nakonec neobejdou,“ naznačuje nám při následné přednášce adiktolog Němec.

Přichází čas „sám na sebe“ v podobě nočního klidu a spánku. Při něm si všichni, i když trošku s humorem, uvědomujeme, že jsme vlastně všichni závislí na elektronice. „Máme ráno snídani od půl osmé. Ale jak se vzbudím, když nemám nastavený budík na telefonu, který jsme dali z ruky?“ zní skoro svorně otázka.