Daniel Sterzik se zase netrefil. Přehlédl, že Jiří X. Doležal už není v Reflexu

Jedním z obecnějších znaků dezinformátorů je to, že si příliš nelámou hlavu s detaily, které by činily vylhané zprávy věrohodnější. Spoléhají se na to, že síla jimi vymyšleného příběhu pohltí příjemce natolik, že nebudou chtít zkoumat, zda se to, co jim je předkládáno, opravdu událo a mohlo udát tak, jak jim to dezinformátor podává. Do značné míry to platí i o příspěvcích Daniela Sterzika, autora dezinformačního blogu Vidlákovy Kydy a aktivního uživatele sociálních sítí X a Facebook, kde vystupuje pod jménem svého blogu.

Poslal je na mě Doležal!

„Sedím si takhle doma, píšu článek na zítra a najednou zvonek… Otevřu a tam Reflex… Dva hoši z Reflexu, které na mě poslal J. X. Doležal, aby ze mě vymámili přiznání, že mě platí Babiš… Mluvili jsme spolu asi hodinu, ale šlo jen o to jedno. Přiznej, že to děláš pro Andreje! Každá druhá věta byla nálepkující a hodnotící, veškeré dobro je v Praze a my venkovani ničemu nerozumíme. Oni rozhodují o tom, co je pravda, oni určují morálku, oni rozhodují, zda jste nebo nejste hodni. Hochům jsem celkem na rovinu převyprávěl to, co tady každý den píšu vám. Tak jsem zvědavý, co z toho bude. Ale vzhledem k tomu, že na začátku této přepadovky stál JXD, žádné iluze si nedělám… “

Tento příspěvek zveřejnil Sterzik pod nickem VidlakovyKydy ve čtvrtek 21. března 2024 krátce po desáté dopoledne na sociální síti X. Do středy 27. března dosáhl bezmála 20 tisíc zobrazení a přes 50 sdílení.

Sterzikova historka však měla jednu slabinu, na kterou jej také začali další uživatelé sítě záhy upozorňovat: a sice, že Jiří X. Doležal v Reflexu už déle než čtyři roky vůbec nepracuje. Ačkoli v tomto časopise strávil bezmála tři desítky let a ze všech redaktorů, co tímto týdeníkem prošli, s ním byl zřejmě nejsilněji spojován, opustil jej na podzim 2019 kvůli déletrvajícím neshodám s tehdejším šéfredaktorem Markem Stonišem.

Doležal: Představa úplně mimo

Právě fakt, že Doležal odešel z Reflexu na protest, o čemž se psalo i vysílalo (rozhovor s reportérem přinesl v té době například web Seznam Zprávy), činí Sterzikovu konstrukci značně nevěrohodnou. „Post mne překvapil, protože jsem z Reflexu neodešel v dobrém, tato skutečnost byla medializována, a představa, že nyní z pozadí Reflex řídím, je úplně mimo,“ vyjádřil se pro Deník Doležal.

Proč tedy Sterzika napadlo jeho jméno? Důvodem je zřejmě Doležalův článek z letošního února, publikovaný už v titulu Forum24. V něm tento reportér poukazoval na to, že Sterzik až do loňského roku pracoval pro Agrofert (byl investičním technikem společnosti Navos, která je členem skupiny Agrofert) a ve svých blogových příspěvcích Andreje Babiše pravidelně hájil, aniž by ovšem uvedl, že jeho pohled není nezávislý.

Deník se na stanovisko dotázal také časopisu Reflex. „Můžu potvrdit, že náš reportér s panem Sterzikem hovořil. Určitě jej za ním neposílal J. X. Doležal, který v Reflexu už dlouho nepracuje,“ sdělil zástupce šéfredaktora Ondřej Kopa.

Sterzik si nicméně návštěvu z Reflexu spojil právě s Doležalem, což mu umožnilo si to s reportérem, který upozornil na jeho nedávné propojení s Agrofertem, na dálku vyřídit. „Pohnutky, které Vidláka k té úvaze vedly, neznám, a duševní procesy vidláků mi nejsou příliš známé. Kdybych ale měl hádat: Jednak jsem židovský míšenec, za druhé vypadám jako reptilián – a je všeobecně známo, že Židé a reptiliáni z pozadí řídí svět,“ komentoval to pro Deník s nadhledem Doležal.

Kydy jsou opravdu kydy

Daniel Sterzik alias Vidlák je na české dezinformační scéně poměrně známou postavou, přičemž koncept údajných návštěv různých nejmenovaných lidí u sebe, kteří mu prý cosi zásadního sdělili (což se tak ale ve skutečnosti prostě nemohlo udát), použil už víckrát.

Asi nejznámějším případem byla již zmíněná předloňská dezinformace o údajném zaměstnanci ČEZ, který se mu měl svěřit s tím, že je frustrovaný z odpojování elektroměrů na jižní Moravě. Podobně jako v případě lži o Jiřím X. Doležalovi Sterzik přehlédl jeden podstatný detail: totiž, že ČEZ na jižní Moravě vůbec nespravuje distribuční síť, protože to je věcí společnosti EG.D (dříve E.ON).

Dalším častým Sterzikovým dezinformačním postupem je poukazování na to, že když prý dříve něco tvrdil, označovali ho za dezinformátora a ukázalo se, že měl pravdu, přičemž své někdejší výroky účelově upravuje. „Už jsem dezinformoval o tom, že válka na Ukrajině bude. Jaký byl rozdíl mezi dezinformací a pravdou? Pár týdnů,“ napsal například v prosinci 2022.

fakeZdroj: DeníkJenomže ve skutečnosti to bylo úplně obráceně: až do poslední chvíle před invazí se naopak snažil soustředění ruských vojsk u ukrajinských hranic zlehčovat – a všechny, kdo upozorňovali na reálné a bezprostřední riziko ruské invaze, dehonestoval a urážel.

„Tak se nám válka na Ukrajině nekonala… Rusko si prostě vyzkoušelo novou taktiku tajtrlíkování u hranic, které protistranu dost vyčerpává, protože USA to mají daleko a Ukrajina nemá peníze… Podle mě je největším poraženým mediální moc. Obzvlášť těch pravdomluvných a veřejnoprávních. Přehnali to. Tak dlouho křičeli o tom, jak Putin útočí, až se příliš zřetelně ukázalo, že kecají, papouškují a nic nevědí,“ napsal v textu nazvaném Co zbylo, publikovaném ve čtvrtek 17. února 2022, pouhý týden před ruským útokem.