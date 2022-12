Zhruba dvouminutové video zachycuje zrzavou veverku na nějaké asfaltové silnici poblíž chodníku, jak běhá bez zjevné příčiny do kruhu. V druhé půli nahrávky se veverka na chvíli zarazí, pak ale začne znovu běhat. „Toto podivné chování se nadále vyskytuje u zvířat z různých koutů světa,“ uvedl v doprovodném komentáři uživatel Juan Santillana. Podle něj pocházejí záběry veverky z Maďarska ze dne 25. listopadu 2022.

Svět řeší znepokojivé video: Stádo ovcí v Mongolsku chodí v kruhu už několik dní

Santillana se na Facebooku prezentuje jako „nezávislý výzkumník, jenž rád lidi informuje o všem, co se děje ve světě,“ a sleduje ho 44 tisíc lidí. Jeho příspěvky tedy mají velký dosah. Týká se to i zmíněného videa s veverkou. Od svého vystavení v neděli 27. listopadu krátce před půl čtvrtou ráno se začalo masově šířit po celém světě včetně Česka.

„Předzvěst apokalypsy“

Často je přitom provázely poplašné komentáře, podle nichž jde o předzvěst něčeho hrůzného.

„Tohle se děje po celé planetě. Už jsem viděl videa mravenců, včel, ryb a oslů. Proroci říkají, že se na Zemi stane něco velmi hrozného. Svět je hrozný všude. My jsme ti zlí.“

„Toho se opravdu děsím – co se to děje.“

„To 5G antény a jejich magnetické vlny způsobují zvířatům škodu. Teď škodí jim, zítra mohou nám.

Lidé v Napajedlích se prý nakazili kvůli 5G vysílačům. Experti jen kroutí hlavou

„Na některých sociálních sítích v zahraničí se píše o 5G.“

„Příčina všeho je člověk… Zvířata planetu neničí… Chudinky to odnášejí s plnou parádou.“

To je jen malý výňatek z tisícovek komentářů, jež začaly tuto krátkou nahrávku běhající veverky provázet.

Ve skutečnosti ale nepředstavují veverky běhající dokolečka žádný nový jev, jde o chování popsané už desítky let. Je známé už z doby, kdy žádné 5G sítě ani neexistovaly.

Známé chování s řadou příčin

„Venku na silnici pobíhá veverka. Běhá v kruzích (vždy ve směru hodinových ručiček) a každou chvíli se zastaví – pak několikrát nakloní hlavu doprava, než v běhu dokola pokračuje. Co jí může být a můžu s tím něco dělat?“

Taková otázka se objevila na britském webu The Answer Bank už 7. prosince 2007 (tedy více než 10 let předtím, než byl vývoj 5G, tedy páté generace bezdrátových systémů, představující nový standard telekomunikační sítě, vůbec dokončen).

Důvodů, proč se veverky občas takto chovají, je celá řada. V případě mladých veverek může jít jednoduše o hru, protože veverčí mláďata, podobně jako děti, mají spoustu energie, kterou vybíjejí nejrůznějším způsobem. Některé mladé veverky se při hře válejí, jiné se honí dokolečka.

Rádio začalo vánočním zázrakem. Jeho globální nástup se dodnes pojí s konspirací

Pokud jde o starší veverku, pak běhání do kruhu většinou nasvědčuje nějakému zdravotnímu problému, vyvolanému některou z přirozených příčin.

„Jsou tři hlavní důvody, proč veverky chodí v kruzích. Prvním je neurologické poškození. Veverka někdy spadne ze stromu jako neodstavené mládě. Stejně tak dospělé veverky se mohou ošklivě udeřit do hlavy. Není sice úplně běžné, aby veverky utrpěly mozkové poranění, ale stává se to,“ píše web Fun in the yard.

K podobnému úrazu může dojít třeba v případě kontaktu veverky s jedoucím autem, kdy ji vůz sice nepřejede, ale těsně zasáhne jedním z kol (veverky podobně jako jiná drobná zvířata mají občas tendenci uprostřed přebíhání silnice náhle zastavit a začít utíkat opačným směrem, pokud zaregistrují blížící se vůz – a pokud řidič předtím nestihl zastavit a snažil se aspoň najet si tak, aby nad zvířetem neškodně projel, právě toto neočekávané chování přivede zvířátko do kontaktu s kolem nejčastěji, pozn. red.).

Recyklovaná lež: Španělskou chřipku prý spustil předek Billa Gatese

Dalším důvodem může být podle odborníků vzteklina, která je sice u veverek vzácná, ale nikoli úplně vyloučená. V běžném povědomí je sice vzteklina nejčastěji spojována s příznaky jako pěna u tlamy či mordy a zvýšená agresivita zvířete, ty se však nemusí dostavit vždy a nemusí být ani jediné. Projevem nemoci může být právě i neobvyklé chování, i když konkrétně u veverek je vzteklina hodně netypická (ze stromových zvířat je běžnější u mývalů).

Třetí příčinou může být škrkavka, kdy veverka náhodně pozře její larvy, které se vylíhnou v jejím těle a dospělá škrkavka pak používá veverčí organismus jako svého hostitele. Škrkavka může u veverky vyvolat slepotu a ztrátu kontroly nad svaly, což může vést i k chození dokolečka.

Některé veverky také mohou trpět problémy s vnitřním uchem, vyvolávajícími nerovnováhu. Ty většinou odezní po dvou až třech týdnech.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkV každém případě platí, že je sice lépe držet se od takové veverky dál, protože některé z výše uvedených nemocí a parazitů mohou být rizikové také pro člověka, nejde ale o žádnou předzvěst nadcházející apokalypsy.