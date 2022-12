Málokterou vědeckou zásadu ignorují dezinfomátoři více než tu, že korelace neimplikuje kauzalitu , tedy že následnost nebo souběžnost nějakých jevů neznamená, že tyto jevy spolu souvisejí nebo jeden nutně vyplývá z druhého. V jejich nazírání na svět je tomu totiž právě obráceně: „Někdo nečekaně zemřel? Já vám řeknu, co za tím je!“ Zcela přitom pomíjejí i skutečnost, že „náhlá a nečekaná“ je vlastně většina smrtí, protože všichni sice jednou zemřeme, ale nikdo neví dopředu kdy a jak.

„Náhle a nečekaně umírají, to není jen tak!“

„Dal jsem si vyhledat jen v našich médiích za poslední týden ‚Náhle a nečekaně zemřeli…‘ – a toto jsou jen první dvě stránky z vyhledávání a jen ti veřejně známí… Stále všem přijde, že je to běžné a tak to bylo vždy?“ napsal ve středu 21. prosince 2022 dopoledne na svůj facebookový profil režisér a spisovatel Jan Tománek, čelný představitel spolku Zdravé fórum. Tento spolek dostal letos v květnu od Českého klubu skeptiků Sisyfos anticenu Bludný balvan za šíření dezinformací a konspiračních teorií o nemoci covid-19.

Svůj aktuální příspěvek doprovodil Tománek printscreeny novinových titulků informujících o úmrtích veřejně známých osobností v týdnu od 14. prosince do 21. prosince letošního roku.

Nový trend dezinformátorů: Vymýšlejí si příběhy nejmenovaných lidí

Konkrétně šlo o zprávy o úmrtí romského aktivisty Čeňka Růžičky, který zemřel 9. prosince 2022 ve věku 78 let, osmnáctiletého ruského hokejisty v Kanadě Abakara Kazbekova, jenž zemřel 17. prosince ráno po tragickém pádu z budovy, jedenapadesátiletého šéfa České podnikatelské společnosti Jaroslava Besperáta, který zemřel ve spánku, a šestačtyřicetiletého německého umělce Svena Holgera Greinera, známého pod přezdívkou DJ Shog.

Víc než úvodní komentář Tománek k tomuto příspěvku nedodal, ale z kontextu jeho dalších komentářů jak na jeho facebookovém profilu, tak v médiích, které se trvale vymezují proti očkování proti nemoci covid-19, celkem jednoznačně plyne, že se pokouší naznačovat, že všichni jím zmínění zemřeli právě na následky tohoto očkování.

Poté, co byl uživateli internetu v komentářích upozorněn na to, že třeba hokejista Kazbekov zemřel po pádu z budovy, připsal Tománek ještě „vysvětlující“ komentář: „Dal jsem vyhledat vše – takže ano, ten pád hokejisty z budovy asi ‚nějaké oficiální‘ vysvětlení mít bude, i když v Rusku se padá z oken dnes také podezřele častěji…“

Neschopné Česko v čele EU? Lež šíří i neúspěšná kandidátka na senátorku

Jeho úvodní příspěvek začali následně jeho příznivci šířit dále, během dvou hodin dosáhl zhruba 80 sdílení, přičemž se objevil i v řadě facebookových skupin (Volný blok, Stop rouškám a vládě, Lidé proti kapitalizmu a vykořisťování, KONEC VLÁDNÍ MAFIE!!!, Jsem HRDÝ ČECH, nikdy NEPOKLEKNU! a podobně – názvy skupin jazykově neupravujeme, pozn. red.).

Tománkovo naznačování, že za úmrtím čtyř veřejně známých lidí je cosi, co všechny tyto smrti spojuje (s největší pravděpodobností očkování proti covid-19, proti němuž se režisér dlouhodobě vymezuje), je ale zcela nesmyslné. Protože daný jev, jakkoli smutný, je opravdu běžný a opravdu tomu tak bylo vždy.

Ano, lidé umírají, bohužel to tak je

„Nedalo mi to, a kouknul jsem do mediálního monitoringu na stejný týden v roce 2018 před covidem a všemi očkováními. V tom týdnu zemřela třeba herečka Štěpánková, jednatel Vitaminátoru Tomáš Soška, profesorka Švestková (lékařka – sic!) nebo bývalý fotbalista Sparty Lieskovský. To vše na základě vyhledávání stejného výrazu ‚náhle zemřel‘ a jen na první stránce výsledků. Tománek prý prošel dvě stránky,“ reagoval na Tománkův výrok na svém facebookovém profilu pedagog z Vyšší odborné školy publicistiky Václav Loubek, vedoucí zaměření marketing.

Pro Deník Loubek ještě dodal, že se pokusil přidat svůj komentář i na Tománkův profil, tam ale jeho argumenty vydržely jen asi 30 až 40 vteřin, poté byl Tománkem nebo správcem jeho profilu zablokován.

Naprostou nesmyslnost Tománkova tvrzení, hledajícího souvislost mezi náhlými úmrtími různých lidí na různých místech ve stejnou dobu, si lze ověřit dokonce i bez přístupu k mediálnímu monitoringu jednoduše pomocí některého internetového vyhledávače.

Tucker Carlson neprokázal škodlivost očkování. Data studií zkreslil, tvrdí vědci

Pokud například do Googlu zadáte slova „náhle a a nečekaně zemřeli“ a k tomu měsíc nějakého roku před pandemií covid-19, pravděpodobně zjistíte, že v té době opravdu někdo známý náhle a nečekaně zemřel a že takových zemřelých bylo s největší pravděpodobností více.

Například k červenci roku 2010 takto najdete jména prorektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Petra Klementa, padesátileté dárkyně ledviny Sandy Cabrerové, slavného kanadského hokejisty Boba Proberta, známého českého filatelisty a badatele Karla Paděry nebo třeba osmi občanů Brumova-Kytice, z nichž nejmladšímu bylo teprve 55 let (přičemž Brumov-Kytice samozřejmě nepostihla v té době žádná epidemie, jen prostě tato obec na svých webových stránkách zveřejňuje smuteční oznámení týkající se jejích občanů).

Stále stejná písnička

Není to poprvé, co dezinformátoři používají náhodně vybrané titulky o úmrtích známých lidí k vyvolání dojmu, že tato úmrtí nemohou být „samosebou“ a že za nimi stojí nejspíše očkování.

Právě před rokem, koncem prosince roku 2021, se po internetu šířil například graf zcela anonymního webu Good Sciencing, jenž byl součástí nepodepsaného článku nazvaného „384 srdečních zástav sportovců, vážné problémy, 224 mrtvých, po injekci Covid“ a měl ukazovat přehled mladých sportovců, kteří prý zemřeli nebo měli vážné zdravotní problémy poté, co dostali jednu nebo více vakcín proti Covidu.

Očkování zabíjí sportovce, spekulují antivaxeři. Ničím to ale nedokládají

Tato legenda však byla kompletně vylhaná. Graf byl totiž vytvořen (podobně jako současná Tománkova konspirační teorie) pouze na základě novinových zpráv z různých míst světa o úmrtích sportovců (zdaleka ne pouze mladých) na srdeční problémy nebo z nezjištěných příčin. Odkazy podrobně prozkoumaly týmy tiskových agentur věnující se ověřování faktů a došly k úplně jiným závěrům než anonymní web.

Deník proti fake news.Zdroj: Deník„Neexistuje žádný důkaz, že by uvedené sportovce – většina z nich je ve skutečnosti v důchodu – poškodily vakcíny,“ uvedl tehdy web Factcheck, který podrobně rozebral zejména případy sportovců z USA a zjistil, že jednak 13 z 19 grafem zmiňovaných sportovců bylo ve věku dávno mimo sportovní kariéru, a jednak, že u 16 z 19 neexistovala dokonce ani žádná zmínka o tom, zda byli či nebyli očkováni.