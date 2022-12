Lež pomohla šířit senátorka

Srdceryvná historka pak líčila, jak je anonymní elektrikář od ČEZu nešťastný z „brečících matek, které ho prosí, aby ještě deset minut počkal, že ještě rychle alespoň dovaří poslední oběd, nebo babiček, které se ho ptají, co mají dál dělat“, a byla situována na jižní Moravu: „Na jižní Moravě žijeme všichni ve větších či menších vesnicích. I Brno je jen řada dědin, propojená šalinou. Máme tu více domů a méně sídlišť. A on teď jezdí a odpojuje a odpojuje. Tu někoho, tam někoho. Už na něj lili horkou vodu, jakýsi strejc na něj vzal dřevěnou tyč… prý je teď od prosince posílají ve dvou, protože to přestává být sranda…“

Celá historka však byla zcela vylhaná a žádný elektrikář od ČEZu na jižní Moravě nikoho od elektroměru neodpojoval a odpojovat ani nemohl, a to jednoduše proto, že ČEZ na jižní Moravě vůbec nespravuje distribuční síť, protože to je věcí společnosti EG.D (dříve E.ON).

Na to také hned v neděli upozornila na Twitteru Skupina ČEZ, která uvedla i to, že ve skutečnosti k žádnému nadměrnému odpojování ve srovnání s minulými lety nedochází.

To ovšem nezabránilo senátorce Janě Zwyrtek Hamplové v tom, aby původní blogerovu lež nevyužila. Ještě v neděli 11. prosince uvedla na své facebookové stránce Jana Zwyrtek Hamplová fanpage, že se obrátila na ministry, aby prověřili stavy odpojování elektřiny domácnostem, a potvrdí-li se nárůst, aby ihned zakročili. Její příspěvek dosáhl od neděle kolem 2000 sdílení a o zcela vylhané historce z blogu Vidlákovy kydy se začalo mluvit.

Mluvčí ČEZ Barbora Peterová pro deník Právo uvedla, že příspěvek je lživý a že společnost zvažuje právní kroky.

Na jednu lež navazují další

Na to opět reagoval autor blogu, jenž se poté, co byl demaskován webem Manipulátoři, přihlásil ke své skutečné identitě Daniel Sterzik (jde o opakovaně neúspěšného kandidáta v obecních volbách na Znojemsku).

Ten se v dalším příspěvku, nazvaném Pomozte mi se nebát, publikovaném ve středu 14. prosince 2022, začal hájit tím, že prý musí údajného elektrikáře krýt, proto nechtěl, aby „k němu vedla nějaká stopa“. Jinými slovy nadále vytvářel dojem, že zmíněný elektrikář skutečně existuje a k popisované situaci opravdu dochází.

Toto tvrzení je ale v rozporu s dalšími fakty, která poskytli deníku Právo mluvčí společností ČEZ i E.ON: podle nich ani ČEZ, ani E.ON neregistrují žádný nárůst počtu neplatičů, respektive počtu zákazníků, kteří by měli pohledávky po splatnosti, a počet odpojených je ve srovnání s loňským rokem dokonce nižší. Podle mluvčí ČEZ Barbory Peterové se snížil dokonce i ve srovnání s předchozími dvěma lety, tedy roky 2020 a 2019.

Svět spojil síly v boji s dezinformacemi. Odhalit je může každý

Sterzik byl navíc při své obhajobě pozoruhodně nekonzistentní. Jen o den dříve, v úterý 13. prosince 2022, totiž tvrdil, že jeho text byla vlastně nátlaková akce. „Takhle si představuju nátlakovou akci já. Článek o elektroměrech. Vsaďte se, že teď si dají bacha s odpojováním proudu. A horečně teď zjišťují, jestli ten hajzl dezinformátorská neměl dobrý tip…“ tvrdil Sterzik.

Dále se pochlubil, že prý dobré tipy opravdu mívá. „Už jsem dezinformoval o tom, že válka na Ukrajině bude. Jaký byl rozdíl mezi dezinformací a pravdou? Pár týdnů,“ uvedl mimo jiné Sterzik. Jenomže opět lhal, což lze doložit jeho vlastním blogem.

Podobně jako řada jiných proruských dezinformátorů totiž Sterzik netvrdil, že válka na Ukrajině bude, jak prohlašuje nyní, ale naopak se až do poslední chvíle snažil soustředění ruských vojsk u ukrajinských hranic zlehčovat jako pouhou demonstraci síly, která válečné vyústění mít nebude – a všechny, kdo na reálné a bezprostřední riziko ruské invaze upozorňovali, dehonestoval a urážel.

Dezinformátoři nepolevují: Za invazi si může Ukrajina sama. Tak tomu ale není

„Tak se nám válka na Ukrajině nekonala… Rusko si prostě vyzkoušelo novou taktiku tajtrlíkování u hranic, které protistranu dost vyčerpává, protože USA to mají daleko a Ukrajina nemá peníze… Západ naproti tomu vlastně ze dne na den přišel o fíkový list, kterým zakrýval svoje problémy. Ještě předevčírem byla válka tak jasná, že se tou možností zaobírali všichni, ale už včera se jí nezaobíral nikdo,“ psal Sterzik v textu nazvaném Co zbylo, publikovaném ve čtvrtek 17. února 2022, pouhý týden před ruským útokem.

„Podle mě je největším poraženým mediální moc. Obzvlášť těch pravdomluvných a veřejnoprávních. Přehnali to. Tak dlouho křičeli o tom, jak Putin útočí, až se příliš zřetelně ukázalo, že kecají, papouškují a nic nevědí,“ uvedl dále v tomto textu.

Kdo tedy ve skutečnosti varoval před tím, že válka na Ukrajině bude? Sterzik, jak tvrdí nyní? Nebo veřejnoprávní média, jak prohlašoval před necelými deseti měsíci, kdy se jim za to otevřeně vysmíval?

Neověřené historky bez uvedení zdroje jsou trend

K tomu, že absolutně žádným zdrojem nedoloženou a s největší pravděpodobností vylhanou spekulaci nebo přímou lež internetového blogu převezme aktivní politik, který ji už ale cituje jako „informaci“ – a spekulace se od něj takto po tisícovkách šíří dál – došlo v poslední době už víckrát.

Například 23. listopadu 2022 zveřejnil blog Vlkovobloguje zcela nedoloženou a neověřenou spekulaci, podle níž byla ukrajinská raketa protivzdušné obrany, která krátce předtím dopadla v polském Przewódowě, odpálena na tuto obec úmyslně s cílem zasáhnout tam sklad výbušných hnojiv a způsobit podobnou explozi, jako byla ta, co před dvěma lety zničila bejrútský přístav.

„V podstatě nejspíše jen náhoda zabránila tomu, aby se incident s raketou v Polsku zvrhnul v celosvětový mazec!!! Bez ohledu na to, jestli by probudili Bidena a jak by se vyspal. Jsou li údaje pravdivé, pak měl svět neuvěřitelnou a jedinečnou kliku!!! Bude ji mít příště? Silně pochybuji!Tohle jsem našel v diskusi pod jedním článkem na Neviditelném psu,“ psal autor tohoto blogu, podepisující se pouze zkratkou vlkp (jazykově neupravováno, pozn. red.).

Ne, báseň Pro lásku boží nenapsal Nohavica. Šlo o jeho podporu, tvrdí její autor

Jeho text uvozoval tzv. printscreen, tedy ofocená obrazovka počítače, kde stála mimo jiné následující slova: „Převzato z Twitteru: Válka na Ukrajině se dostává do nové fáze. Rusové konečně začali bojovat a po vzoru USA (viz bombardování Srbska) začali ničit cíle dvojího použití (elektrárny a energetickou soustavu). Krach Ukrajiny je tak nablízku. Podpora ze strany USA a EU klesá, protože se jim nechce cpát peníze do černé díry. Tak se Zelenskyj pokusil rozpoutat WW III. (třetí světovou válku, pozn. red.). Pomlouvači tvrdí, že ta stará ukrajinská S-300 explodovala ‚čirou náhodou‘ pouhých 15 metrů od skladu, plného amonných hnojiv (ledku – viz Bejrut). Kdyby ho trefila, byla by to taková pecka, že by se z ní absolutně nic nenašlo a my bychom už asi byli ve válce.“

Neexistuje ani jeden jediný zdroj, který by danou spekulaci potvrzoval. Polský web Wiadomości (Zprávy), jenž se potenciálním rizikům dopadu zmíněné rakety podrobně věnoval, psal pouze o tom, že 300 metrů od místa dopadu rakety se nacházela škola a další obytné budovy, ale nic o údajném 15 metrů vzdáleném explozivním skladu. Ani přes četné reportáže všech druhů médií z daného místa se neobjevilo ani jedno jediné svědectví místních obyvatel či oficiálních zástupců obce, že by právě takové nebezpečí hrozilo, žádná fotografie nebo záběr, na nichž by se dal takový sklad identifikovat. Jeho existenci zpochybnil pro Deník také mluvčí polské vlády Łukasz Jasina s tím, že žádnou takovou informaci nemá.

Dopad rakety do Polska? Lidé spekulují, o nové Gliwice ale nejde. Věc se šetří

Neozdrojovanou a bez jakéhokoli ověření publikovanou spekulaci autora blogu Vlkovobloguje ovšem převzali okamžitě další dezinformátoři, kteří ji šířili dále, jenže už jako „informaci, kterou šéf blogu citoval“.

Deník proti fake news.Zdroj: Deník„Do hrozivého kontextu je (zprávy o dopadu rakety v Przewódowě, pozn. red.) dává další Vlkův článek, v němž přináší informace o tom, že cílem docela dobře mohl být sklad ledku a amoniakových hnojiv v areálu zemědělského podniku v Przewodówě. Podle informací, kterou šéf Kosy citoval, obě ukrajinské rakety minuly jen o 15 metrů sklad, v němž byly tisíce tun ledku a čpavkových hnojiv. Pro ty, kteří si neumí představit co by způsobilo, pokud by ukrajinské rakety vybuchly ve skladu hnojiv, připomínám výbuch skladu na hnojiva v Bejrútu, který byl odpálen po domácku vyrobenou teroristickou bombou. Ničivost výbuchu v Bejrútu, který srovnal se zemí celý přístav a velkou část města, experti přirovnali k výbuchu menší atomové bomby,“ uvedl 23. listopadu na svém facebookovém profilu konkrétně český europoslanec a velmi aktivní dezinformátor Ivan David.

Jeho příspěvek, v němž vyrobil z dezinformace vyprodukované blogem Vlkovobloguje „informaci“, dosáhl 2,7 tisíce sdílení.