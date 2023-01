Dne 6. ledna 2023 zveřejnila uživatelka Facebooku Jana Hrušková, prezentující se jako místopředsedkyně ostravské okresní organizace Volný blok, na svém facebookovém profilu příspěvek s přiloženými fotografiemi slupek z brambor a následujícím textem: „Dneska v lidl. Oni to snad s těmi slupkami mysleli vážně. Co jsme pro ně? To co nejedí ani prasata prodávají Čechům.“ (Jazykově neupravováno, pozn. red.)