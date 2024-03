Jsme ve sféře Rusů, řekl prý Zaorálek. Sociálními sítěmi opět letí lživé výroky

Není to pravda, ale mohla by být. Tuto výmluvu používají často uživatelé sociálních sítí přistižení při tom, že šíří nějaký prokazatelně falešný výrok vložený do úst někomu, kdo nikdy nic takového neřekl. Podlehnout pokušení sdílet chytlavou hlášku slibující hodně reakcí, aniž by si předem ověřil její pravdivost, přitom může každý. Uvážíme-li současné rozdělení české společnosti, lze říci, že tuto náchylnost projevují obě strany.

Lubomír Zaorálek měl údajně prohlásit, že Rusko se nedá porazit a my patříme do jeho sféry. Jde ale o výmysl | Foto: Deník/Martin Divíšek