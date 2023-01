V diskusi pod příspěvkem poté ještě uvedl, že odesláním této falešné zprávy se již zabývá Policie ČR.

Pavlův příspěvek vyvolal na twitteru okamžitě velmi živou reakci, během zhruba hodiny získal přes tisíc sdílení a stovky reakcí.

Babišovo „hubu drž“ i Pavlova minulost: Prezidentskou kampaň provází řada lží

Podporu Pavlovi v tomto případě vyjádřil svým tweetem i jeho protikandidát Andrej Babiš: „I když jsme soupeři, tak s vámi absolutně souhlasím. Je to hnus a mrzí mě, že se někdo k něčemu takovému sníží. Policie by to měla důkladně prověřit, stejně jako to dělá v případě anonymu, který mi vyhrožuje smrtí. Držte se,“ uvedl Babiš v diskusi pod původním Pavlovým příspěvkem.

Také naprostá většina dalších příspěvků takový způsob útoku na prezidentského kandidáta odsuzovala a vyjadřovala Petr Pavlovi podporu.

Falešný web vznikl před pěti dny

Tomáš Dvořák z Asociace pro mezinárodní otázky zveřejnil v návaznosti na tuto kauzu na svém twitterovém účtu údaje o registraci domény GeneralPavel2023.com, která posloužila právě falešnému webu. Podle těchto informací jej někdo vytvořil už 21. ledna 2023, jméno registrujícího ale nebylo uvedeno. Web byl registrován u společnosti Tucows Domains, služby sídlící na karibském ostrově Nevis.

Mediální analytik Filip Rožánek prozkoumal e-maily v dané doméně, držené anonymem, pomocí nástroje MXToolbox a zjistil, že jsou směrovány přes ruský Yandex. DNS záznamy jsou podle něj skryty přes službu Njalla, anonymního registrátora doménových jmen a poskytovatele hostingu.