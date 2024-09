Ačkoli to není v novodobé historii samostatné České republiky poprvé, co tato země zažívá na řadě míst ničivé povodně, nebyla dosud žádná z těchto živelních pohrom spojena s tolika dezinformacemi nebo i jednoznačnými výmysly jako ta současná. Lhalo se o vzniku povodní, o sbírkách určených na pomoc postiženým velkou vodou i o preventivních opatřeních.

„Jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou? Jenom čas,“ tvrdí často nejrůznější šiřitelé konspiračních teorií, podle nichž se všechny jejich věštby buď naplňují, nebo později naplní. Paradoxně ale platí, že jde-li o předpovědi skutečných nebezpečí, která reálně hrozí, pak jsou to právě tito lidé, kdo tato rizika až do poslední chvíle podceňují a veškerá preventivní opatření a nabádání k opatrnosti označují za „hru mocných, co nás chtějí spoutat“. Ukázaly to i letošní povodně.

„Velká voda? Jenom nás straší“

Ani tak dlouhodobě existující fyzikální disciplína, jako je předpověď počasí, nepřesvědčila vyznavače spikleneckých teorií, že velká voda opravdu přijde a je potřeba se na ni připravit. Nekorunovaným králem tohoto nezodpovědného přístupu k přírodnímu živlu se stal Jan Skalický, kandidát do Senátu za hnutí Stačilo! a v letech 2022 a 2023 náměstek děčínského primátora.

Deník.cz bojuje proti falešným zprávám a uvádí je na pravou míru. Všechny články o dezinformacích najdete ZDE.

Ten v sobotu 14. září umístil na sociální síť video, v němž natočil sám sebe před zdymadlem pod Střekovem v Ústí nad Labem, kde komentoval stoupající vodu mimo jiné následujícími slovy: „Já se ptám: je tohle velká voda, která opravdu musí zavřít výstavy a akce? Lidé prostě mají zůstat doma a mají být v trvalém tlaku a trvalé panice. Mají se bát. Ano, je tady velká voda. Ale je to taková velká voda, aby lidé nemohli chodit ven, aby nemohla být kontaktní kampaň? Je to opravdu krizový stav? To nám ukážou následující dny. Já připouštím, že možné je všechno. Ale v dnešní době nemůžeme vyloučit ani to, že se vládě povodně náramně hodí. Aby ukázala svou připravenost ve žlutých pláštěnkách, ale hlavně, aby se lidé zase báli. Aby se odevzdali vládě, která umí strašit.“

Jen po pár hodinách se samozřejmě ukázalo, že o žádné plané strašení nešlo. V Ústí nad Labem, kde Skalický natočil své video, ohlásili vodohospodáři kulminaci řeky v úterý s tím, že její výška se mohla pohybovat kolem 680 centimetrů. „Je nutné zachovat nastavená bezpečnostní i dopravní opatření,“ informovala v úterý odpoledne mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. V tomto městě tak letošní povodeň příliš velké škody nenapáchala, na jiných místech republiky však bylo mnohonásobně hůř.

Nejvíce škod napáchaly letošní povodně podle dosavadních informací na severovýchodě země, konkrétně na Jesenicku a v Moravskoslezsku, ve městech, jako je Krnov, Opava, Jeseník, Litovel a Bohumín. Tato města byla až z 80 procent zaplavena, odříznuta od elektřiny a dočasně i od světa, škody napáchané povodní jdou podle odhadů do miliard korun.

Není to poprvé, co Skalický šířil naprosto nepodložené a nesmyslné konspirační teorie. Po prezidentských volbách loni 29. ledna například uveřejnil na svém facebookovém profilu teorii, podle níž o výsledku tehdejších prezidentských voleb v Česku, prezidentských voleb na Slovensku v roce 2019 a francouzských prezidentských voleb v roce 2022 rozhodl „stejný software“, protože vítězní kandidáti měli podobný procentuální podíl hlasů.

„Náhoda? Těžko uvěřitelné!!! Už se ani nenamáhají měnit software? Čím to je? Že by všude byla NAPROSTO STEJNĚ rozdělená společnost?!?“ psal tehdy Skalický.

I tehdy byla samozřejmě realita úplně jiná než jeho nesmyslná teorie. Česko žádný software na sčítání hlasů vůbec nepoužívá, všechny hlasovací lístky ručně sčítají okrskoví komisaři, kteří jsou nominovaní politickými stranami. A podobné výsledky bylo opravdu možné přičíst tomu, že v prezidentských volbách, kde proti sobě ve finále stojí dva kandidáti, bývá výsledný poměr hlasů jednoduše často dost těsný.

„Udělal to ruský HAARP!“

Další hojně šířenou konspirační teorií, související s letošními povodněmi, byl jejich údajný umělý původ. Tento nesmysl vypustil do světa lživý web Aeronet, odkud se hojně rozšířil i po sociálních sítích.

„Šokující video z meteorologického radaru! Česká republika se stala obětí neuvěřitelné meteorologické anomálie, která připomíná účinky zařízení HAARP!“ napsal Aeronet, podle nějž prý video „sestavené z datových snímků meteorologického radaru Českého hydrometeorologického ústavu“ ukazuje, že „nad Českou republikou se pořád dokola točí dešťové systémy, které doslova utápí český kráter v obrovských dešťových přívalech. Nemá to však charakter přirozeného jevu, ale něčeho, co připomíná jakoby řízenou činnost dešťových systémů“.

Článek dále naznačoval, že povodeň v České republice vyvolalo uměle Rusko a že jde o jeho „důrazný vzkaz“ v souvislosti s válkou na Ukrajině. „V době války na Ukrajině a ve chvíli, kdy Londýn a Washington chtějí podle posledních informací střílet rakety na Rusko, bychom se asi nemohli divit, kdyby Rusko vyslalo Západu varování a demonstrativní ukázku a hrozbu kapacit ruského pokročilého vojenského a vědeckého výzkumu,“ lže Aeronet.

Všechno, co uvádí, je samozřejmě nesmysl. Projekt HAARP, jemuž vyznavači konspiračních teorií přisuzují nejpozději od poloviny 90. let minulého století všechny přírodní katastrofy od zemětřesení až po tornáda a vlny tsunami, je výzkumný projekt zkoumající chování ionosféry a procesů v ní probíhajících. Žádnou přírodní katastrofu vyvolat nemůže.

„HAARP je vysokofrekvenční vysílač (v podstatě krátkovlnné rádio), jež je v provozu jen několik hodin ročně. Množství vysokofrekvenční energie pocházející od radioamatérů z celého světa téměř jistě převyšuje přenosy z tohoto zařízení. Žádný z přírodních jevů, jako jsou zemětřesení nebo sněhové bouře, nemůže ovlivnit,“ uvedl už před časem pro Climate Feedback ředitel Geofyzikálního ústavu Aljašské univerzity Robert McCoy.

A proč video, kterým bezdůvodně straší Aeronet, ukazuje, jak se dešťové mraky točí dokola a vytvářejí soustředné kruhy? „Jde o artefakt způsobený tím, jak měří radar a jak jsou jeho data následně zpracována. Radar není schopen proměřit veškerá místa v atmosféře, ale místo toho provádí opakovaná měření na několika kuželových řezech atmosférou,“ uvedl už před více než třemi lety, kdy tato konspirační teorie zaplavila sociální sítě poprvé, na své facebokové stránce Český hydrometeorologický ústav.

„Pokud se v oblasti okolo polohy radarů v určité výškové hladině nachází oblačnost s vyšší odrazivostí než v okolních hladinách (tedy nad a pod), paprsky radarů protnou kvůli omezenému počtu elevačních úhlů tuto oblačnost jen v určitých vzdálenostech – což se projeví na radarových obrázcích jako pozorované kružnice… Tento úkaz je možné nejčastěji pozorovat u velkoprostorových srážek,“ uvedl ústav.

Extrémní srážky navíc v rozporu s lhaním Aeronetu nezasáhly pouze Česko, ale také další evropské státy, například Polsko, kde došlo i k protržení hrází.

Lhář Svoboda opět úřaduje

Na letošních ničivých povodních začal parazitovat i známý a notorický internetový lhář a šiřitel poplašných zpráv Aleš Svoboda, proslulý zejména vymýšlením vylhaných výroků známých osobností, které ve skutečnosti nikdy neřekly, a výrobou nenávistných vylhaných tvrzení zaměřených proti Ukrajincům.

Z této oblasti pochází i aktuální Svobodova lež, podle níž prý bývalý ukrajinský ministr zahraničí Kuleba vyhlásil mezi Ukrajinci žijícími v Česku sbírku na pomoc Čechům při povodních, ale Ukrajinci prý do ní darovali jen 1700 korun. Svobodův příspěvek je samozřejmě jako absolutní většina jím vytvářeného obsahu zcela vylhaný, ale přesto se začal šířit v tisícovkách po sociálních sítích (od neděle 15. září do středy 18. září dosáhl zhruba tří tisíc sdílení).

Skutečnost je samozřejmě úplně jiná, než si tento lhář vymýšlí. Velvyslanectví Ukrajiny vyzvalo už v sobotu 14. září (tedy den předtím, než Svoboda začal šířit svůj pomlouvačný výmysl) k pomoci Česku a zveřejnilo jména organizací, jež tuto pomoc pomáhají zajišťovat.

Na veřejných stránkách sbírek, například na stránce SOS ADRA: Povodně 2024, lze samozřejmě dohledat i vzkazy s příspěvky od Ukrajinců. Ukrajina také nabídla České republice personální i materiální pomoc svých záchranných složek při odstraňování následků ničivých povodní.