Náhoda? Nemyslím

„NAPROSTO shodné VÝSLEDKY voleb: Mě to zaujalo, Vás ne? Česká Republika: Prezidentské volby 2023: Petr Pavel: 58,32 %, Andrej Babiš: 41,67 %. Slovensko: Stejný výsledek jako ve slovenských prezidentských volbách 2019: Zuzana Čaputová: 58,41 %, Maroš Ševčovič: 41,59 %. Francie: Stejný výsledek jako ve francouzských prezidentských volbách 2022: Emmanuel Macron: 58,55 % Marine Le Pen: 41,45 %.Náhoda? Těžko uvěřitelné!!! Už se ani nenamáhají měnit software? Čím to je? Že by všude byla NAPROSTO STEJNĚ rozdělená společnost?!?“ napsal v neděli 29. ledna 2023 minutu před půlnocí na svůj facebookový profil 1. náměstek děčínského primátora Jan Skalický (ANO). Jeho příspěvek začal být záhy po stovkách sdílen na sociálních sítích.

Skalický přitom nebyl samozřejmě ani zdaleka první nebo poslední, kdo s touto dezinformací přišel. Různé grafiky se stejnými volebními výsledky a stejnou „pochybností“ se objevily i v různých facebookových skupinách, jako jsou například „Přátelé, kterým se líbí Andrej Babiš“ s 18,8 tisíce členy, „Bojkot POVINNÉHO očkování na Covid 19“ s 21,7 tisíce členy, „Aliance národních sil“ se zhruba 15 tisíci členy a mnohé další.

Náměstek děčínského primátora Skalický zpochybnil volby

Zmíněnou dezinformaci šířilo také mnoho individuálních uživatelů Facebooku, včetně různých známých proruských internetových dezinformátorů (Ladislava Vrabela, Aleše Svobody vystupujícího také jako Alda Svoboda, Petry Rédové a řady jiných). Obsahově stejný příspěvek umístila na svůj facebookový profil už před Skalickým třeba i další politička a dezinformátorka Věra Maříková, členka Okamurovy SPD.

Naprostou většinu všech těchto příspěvků provázela podobně ironická poznámka, jakou uveřejnil i Skalický, tedy že shodného výsledku voleb bylo zřejmě dosaženo stejným softwarem.

Dalšími věcmi, nad nimiž se dezinformátoři hodně a hromadně pozastavovali, bylo „podezřele rychlé“ sečtení výsledků a také to, že e-shop Národní pokladnice už začal nabízet v limitované edici pamětní medaile s prezidentem Petrem Pavlem. Podle dezinformační scény byly oba tyto faktory důkazem, že o volbách bylo rozhodnuto předem, protože kdyby e-shop přistoupil k výrobě medailí až po volbách, nestihl by tuto edici tak rychle připravit.

Realita je samozřejmě v obou případech daleko prostší a přirozená.

Prostá realita

Jak už v pondělí 30. ledna napsal Děčínský deník, který také reagoval na Skalického příspěvek, Česko žádný software na sčítání hlasů nepoužívá. Všechny hlasovací lístky ručně sčítají okrskoví komisaři, kteří jsou nominovaní politickými stranami. Software se pak stará jen o přenos samotných výsledků.

Okradl jste nás. Nemáme na nájem. Na Babišovu výzvu si stěžují i falešní sázkaři

Ani skutečnost, že všechny hlasy byly sečteny velmi rychle po uzavření volebních místností, není nijak zvláštní, protože prezidentské volby se sčítají v podstatě ze všech nejrychleji: na jedné hromadě se sčítají lístky pro jednoho kandidáta, na druhé pro druhého. V porovnání s parlamentními či komunálními volbami, kde je mnohem více kandidujících stran a kde je ještě potřeba sčítat a porovnávat preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty, jde tedy o mnohem jednodušší proces.

Žádnou záhadu není třeba hledat ani za tím, že e-shop s mincemi měl předem připravenu edici pamětních medailí. Předvolební výzkumy i předpovědi mezi prvním a druhým kolem jednoznačně předvídaly jeho vítězství, a navíc medaile vyrobené ze základního mincovního kovu v limitované edici nepředstavují žádné velké podnikatelské riziko.

Dezinformátor Skalický

Přestože Skalický šířil prokazatelný a snadno vysvětlitelný konspirační nesmysl, který převzal od dalších dezinformátorů, má potřebu se k danému problému neustále vracet.

„Ověřené výsledky prezidentských VOLEB u nás, na Slovensku a ve Francii: 58:42 ČR – vítěz globální evropský kandidát. 58:42 Slovensko – vítěz globální evropský kandidát. 58:42 Francie – vítěz globální evropský kandidát. Napadlo mě k tomu pár otázek. Chci požádat SOCIOLOGY a POLITOLOGY o jejich názor, PROČ tak volby dopadly. A pouze tato moje snaha vzbudila VELKÝ mediální zájem,“ uvedl na svém facebookovém profilu v úterý 31. ledna 2023 večer s odkazem na to, že o jeho přešlapu informovala celá řada médií (kromě Děčínského deníku například iDnes, Seznam Zprávy, Extra, Manipulátoři a další).

Změněné citáty, fotky odjinud. Po protestech proti vládě se objevilo několik lží

Diskusní příspěvky, které ho upozorňovaly na věcnou nesmyslnost dané konspirační teorie, označil v jiném svém příspěvku z pondělí 30. ledna za „nenávistné komentáře“.

Náměstek děčínského primátora přitom patří mezi ty komunální politiky, kteří lživé informace sdílejí opakovaně.

Když například předseda české vlády Petr Fiala upozorňoval v souvislosti se zářijovou protivládní demonstrací na Václavském náměstí na to, že ji „svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR“, patřil Skalický mezi ty, kdo Fialovi okamžitě vložili do úst výrok záměrně zkreslený a tvrdili, že řekl: „Demonstranti se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR“.

Smyšlené parte na falešném webu. Petr Pavel se ohradil proti další lživé kampani

Jindy zase šířil neověřitelný text o „vysoce postaveném americkém občanu“ či „americkém diplomatovi“, který prý na adresu obyvatel Česka prohlásil: „Máme vás dobře zanalyzované. Vypadáte dobře, jste výborní technici, sportovci, máte krásné ženy, měli jste jeden z nejlepších průmyslů na světě. Z 3500 oborů jste jich provozovali 1800, to neměl nikdo. Od výroby knoflíků, skla, porcelánu, piva, zbraní až po jaderné elektrárny. Máte nádhernou zemi, ale máte jeden velký průšvih. Jste všichni proti všem. Nejste schopni se na ničem domluvit, nemáte disciplínu. Vy se sjednotíte jednou za dvacet let, když vám sem přijedou cizí tanky nebo vyhrajete olympiádu v hokeji. Co se vám však za posledních 30 let podařilo, to se nepodařilo ani minulému režimu, úplně vynulovat úspěchy, kterých jste v minulosti dosáhli. Dnes jste pouze skladem a montovnou Evropy.“

Jak pro web Faktické info uvedlo už předloni v říjnu Velvyslanectví USA v Praze, žádný jeho diplomat takový výrok nikdy nepronesl. Nelze jej dohledat ani v žádném vystoupení jakéhokoli vrchního představitele USA ani v žádném svědectví o diplomatických debatách. S pravděpodobností hraničící s jistotou je celý tento výrok zkrátka vylhaný.

Babišovo „hubu drž“ i Pavlova minulost: Prezidentskou kampaň provází řada lží

Zavádějící jsou i uvedené informace. „Není jasné, co je myšleno obory, které údajně Československo provozovalo a nyní neprovozuje. Hlavní roli v československém hospodářství v době socialismu hrál průmysl (59,7 % podle oficiálních statistik z roku 1985), zde byl významný hlavně těžký průmysl, strojírenství a výroba určená pro vojenský sektor. Produkce spotřebního zboží naopak trpěla velkými nedostatky a poptávka drtivě převyšovala nabídku. V současné době průmysl v Česku zaměstnává téměř 38 % ekonomicky aktivních lidí a Česko je tímto podílem na 1. místě mezi státy Evropské unie,“ uvedl web Faktické info.

Povinná služba?

Pravdivá není ani další aktuálně se šířící dezinformace, že nový prezident Petr Pavel chce znovu zavést povinnou základní vojenskou službu. Jednak něco takového není v kompetenci prezidenta, muselo by jít o zavedení zákona o této službě, který by muselo připravit příslušné ministerstvo a schválit Parlament ČR, jednak se Petr Pavel vyslovil opakovaně proti povinné vojenské službě.

„Vracet se k povinné vojně by bylo drahé, neefektivní a u veřejnosti nepopulární. Ale umožnil bych občanům zapojit se do přípravy na krizové situace. Lidé mají spoustu zájmů, které jsou využitelné při krizích i při obraně země. Je chyba, že neumíme využít potenciál vlastních lidí,“ uvedl například ještě jako prezidentský kandidát loni v březnu na svém twitterovém účtu.

„Generál Pavel nechce obnovit vojenskou službu. Naopak byl vždy proti takovým návrhům a zdůrazňoval, že ČR potřebuje profesionální armádu složenou z lidí, kteří si povolání vojáka sami dobrovolně vybrali,“ stálo i na jedné z mnoha grafik, které během volební kampaně připravoval jeho tým a které vyvracely dezinformace šířící se po sociálních sítích.