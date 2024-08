Fake News

„Je velice nebezpečné, pokud si z historie vybíráme pouze to, co se zrovna hodí. Právě dnešní den vybízí k tomu, abychom si připomněli pár neoddiskutovatelných faktů. V noci z 20. na 21. srpna roku 1968 totiž nezahájili okupaci Československa POUZE RUSOVÉ, ale také Ukrajinci, Poláci, Maďaři, Bulhaři či Němci! Vojska Varšavské smlouvy. Ve vedení Sovětského svazu nebyli POUZE RUSOVÉ, ale také zástupci dalších národností, ba dokonce naprostou většinu v politbyru tvořili UKRAJINCI,“ uvedla 21. srpna 2024 na svém facebookovém profilu stejně jako loni proruská lhářka Zuzana Majerová, uchazečka o politickou kariéru v čele neparlamentní strany Trikolora.

V komentáři k vlastnímu postu, který do středy 28. srpna dosáhl více než 700 sdílení, pak připojila další lži: „Spousta lidí to nepochopila - tak si to zopáknem. K roku 1968 - objektivita by měla být vždy a ke všemu. Roku 1968 nás vlastně okupovali Ukrajinci. Pliveme po Rusech - vytýkáme jim okupaci v r. 1968, přitom zástupce Ruska byl při rozhodování politbyra jediný a to ještě proti. Zástupce Litvy se zdržel a 7 členná delegace Ukrajinců v čele s Brežněvem rozhodla ..“ (jazykově neupravováno, pozn. red.).

Majerová samozřejmě není jediná, kdo při vzpomínání na srpen 1968 zmiňuje jako okupanty zejména Ukrajince. „Blíží se 21. srpen. Den, kdy také ukrajinští okupanti vtrhli do Československa,“ uvedl na svém facebookovém profilu minulý týden také další proruský dezinformátor a místopředseda Trikolory Petr Štěpánek (nezaměňovat s hercem Petrem Štěpánkem, jde o dvě různé osoby, které spolu nemají nic společného).

Zatímco Štěpánek pouze úmyslně pominul veškeré souvislosti týkající se tehdejší srpnové invaze, Majerová ve svých příspěvcích k 21. srpnu 1968 zcela výslovně lže. Jaká jsou tedy skutečná fakta?

Sovětské politbyro v roce 1968

Národnostní složení sovětského politbyra bylo samozřejmě úplně jiné, než jak tvrdí Majerová. „Kromě Leonida Brežněva, u něhož není jasné, zda se považoval za Ukrajince, či Rusa, v politbyru v roce 1968 ve skutečnosti působili tři Ukrajinci (Nikolaj Podgornyj, Dmitrij Poljanskij a Petr Šelest), jeden Bělorus (Kirill Mazurov), jeden Lotyš (Arvid Pelše), ale také celkem pět rodilých Rusů (Gennadij Voronov, Andrej Kirilenko, Alexej Kosygin, Michail Suslov a Alexandr Šeljepin). Poměr sil tedy nebyl vychýlený v neprospěch Rusů a ve prospěch Ukrajinců či dalších národností,“ uvedl už loni v obsáhlé rešerši k této věci server Demagog.

O tom, že je rešerše Demagogu přesná a pravdivá, se lze přesvědčit například na ruské Wikipedii (Знание Росси́я), kde jsou všichni členové politbyra od jeho vzniku vyjmenováni včetně vyznačení doby, kdy v něm působili. Skutečné složení politbyra z roku 1968 si lze ověřit i na rusky psaném webu Rev01ution.red.

Otázka národnosti Leonida Brežněva je sporná proto, že se sice narodil na Ukrajině, ale ruským rodičům a v některých dokumentech (třeba ve svém pasu z roku 1947 nebo na oceňovacím listu z roku 1943) měl uvedenu ukrajinskou národnost a v jiných (například na dokumentech potvrzujících udělení řádu v roce 1943 nebo na dokladech brance z roku 1928) zase ruskou.

Sám Brežněv se o svém původu vyjádřil jednoznačně: „Národností jsem Rus, původem jsem rodilý proletář, dědictvím hutník. To je vše, co je známo o mém původu,“ cituje Alexandr Golubjev na ruských stránkách Litres Brežněvova vlastní slova z jeho memoárů.

Rus hlasoval proti, vážně?

Zcela nedoložitelné a s pravděpodobností hraničící s jistotou vylhané je samozřejmě i Majerové tvrzení o údajném jediném ruském zástupci v politbyru hlasujícím proti invazi. Ani tato lež není nová: už v srpnu roku 2018 ji šířil bývalý předseda další neparlamentní strany KSČM Vojtěch Filip.

„Historie roku 1968 je ze sta procent zfalšována. Nikdo nenapíše, že celá idea je postavená na protiruském stanovisku. V sovětském politbyru byl v té době jediný Rus, který hlasoval proti. Brežněv byl z Ukrajiny. Hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci,“ tvrdil tehdy Filip v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Stejnou lež opakoval i hoax, který se hodně šířil loni v srpnu u příležitosti 55. výročí invaze. Šlo o grafiku představující údajných 12 členů politbyra ve složení šesti Ukrajinců, dvou Bělorusů, jednoho Uzbeka, jednoho Žida a jednoho (opět nejmenovaného) Rusa, který prý hlasoval proti. Grafika byla samozřejmě zcela vylhaná, politbyro v takovém složení nikdy nepracovalo a ani Filip, ani Majerová, ani zmíněná grafika existenci nějakého „Rusa hlasujícího proti“ nikdy ničím nedoložili.

Filipovy výroky z roku 2018 ještě v tomtéž roce rozebral a vyvrátil historik Petr Blažek. „Celou tu otázku zatemňuje. Tehdy sovětský blok řídil Sovětský svaz. Princip řízení komunistického systému byl centralizován, bylo to podobné jako v armádě a nešlo o to, kdo byl jaké národnosti, šlo o systém, který byl založen na komunistické nomenklatuře,“ uvedl před šesti lety pro iRozhlas.cz.

„Je nesmysl říkat, že státy, které se vymanily ze sovětského područí, které byly okupovány SSSR, jako pobaltské republiky a Ukrajina, jsou zodpovědné za to, co dělalo sovětské vedení,“ dodal.

Proruští dezinformátoři tak vlastně tvrdí, že centralizovanou moc držela v roce 1968 v celém Sovětském svazu Ukrajina. V této souvislosti ovšem stojí za zmínku, že si sami odporují, protože při všech jiných příležitostech naopak zdůrazňují údajnou nesuverenitu Ukrajiny, která je podle nich uměle vytvořeným státem bez vlastní historie, jenž vznikl až svévolným odtržením od Sovětského svazu, popřípadě že Ukrajina vůbec neexistuje, protože její hranice prý nebyly zaregistrovány, a její území je tedy vlastnictvím Ruska coby právního nástupce SSSR.

Vytrvalí proruští lháři

Je třeba dodat, že Trikolora patří mezi ty politické subjekty, které prezentují i prokazatelně vyvrácené proruské lži jako pravdivá fakta dlouhodobě a soustavně.

Liberecká organizace Trikolory například šířila na své facebookové stránce letos v dubnu jako fakt zcela vylhaný příspěvek o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koupil od britského krále Karla III. za 20 milionů liber venkovské sídlo Highgrove House v Gloucesterském hrabství.

Místopředseda Trikolory Štěpánek zase opakovaně prezentuje jako pravdivý výklad historie tvrzení, že ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 předcházelo údajně „osm válečných let, kdy ukrajinská pravidelná i nepravidelná armáda vraždila na Donbase i jinde vlastní obyvatelstvo, vesměs Rusy nebo rusky mluvící Ukrajince, celkem těch zavražděných bylo 14 tisíc“.

Jde přitom o lež, kterou od počátku ospravedlňuje invazi na Ukrajinu putinovská propaganda, přičemž úmyslně zkresluje skutečná fakta. Jak už 22. února 2022 informovala britská veřejnoprávní stanice BBC s odvoláním na informace Organizace spojených národů, na východní Ukrajině sice bylo mezi 14. dubnem 2014, kdy konflikt začal, a 21. únorem 2022 zabito 14 200 až 14 400 lidí, ovšem 4 400 z nich představovali příslušníci ukrajinských sil a 6 500 příslušníci ozbrojených skupin.

Zabitých civilistů tak bylo necelých 3,5 tisíce, přičemž pravdivé není ani Štěpánkovo naznačování, že je má na svědomí pouze ukrajinská armáda. Značná část civilních obětí, včetně všech 283 pasažérů a 15 členů posádky letu Malaysia Airlines 17, sestřeleného v ukrajinské Doněcké oblasti 17. července 2014 raketou ruské výroby vystřelenou z ruského protiletadlového systému BUK, byla totiž zabita palbou z oblasti ovládané proruskými separatistickými ozbrojenci, nikoli v oblasti ostřelované ukrajinskou armádou.