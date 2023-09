Bývalý policista Petr Bílý se zařadil mezi šiřitele nové dezinformace o ukrajinských uprchlících přebývajících v České republice. Zavádějící tvrzení, že ukrajinští občané získali naše rodná čísla, která prý zneužívají k vybírání podpory od českých pracovních úřadů, sdílel na Facebooku současně se zveřejněním čísla svého účtu a žádostí o podporu.

Dezinformátoři své lhaní stále častěji zaměřují na ukrajinské uprchlíky, kteří v Česku hledají bezpečí - Na ilustračním snímku pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny v Ústí nad Labem na počátku války | Foto: Deník/Vilém Maruš

„Zajímá mě váš názor - máte s tím zkušenosti?“ dotázal se ve čtvrtek 14. září 2023 na své facebookové stránce se zhruba 14 tisíci sledujících bývalý havířovský policista Petr Bílý, propuštěný od policie letos v lednu. Sdílel přitom „printscreen“ nepodepsaného příspěvku, který obsahoval následující text:

„Od 1.dubna mají ukačka naše rodné čísla. Dnes u manželky v práci – v květnu odešla z práce Ukrajinka, aniž by cokoli řekla, prostě nepřišla do práce. Dnes došla, byla na Ukrajině a chce potvrzení, že nepracovala, v pase má razítka, že byla 3 měsíce na Ukrajině, protože jí pracák vyplatí podporu!!!! KURVA!!! KDY UŽ TO SKONČÍ, KDY UŽ PO TOM NĚKDO SKOČÍ A UTNE TO!!? To přece není možné! To není status válečného uprchlíka. Jen nás využívají, zneužívají a my půjdeme po zebrote.“ (Text příspěvku jsme jazykově neupravovali, pozn. red.)

Kvůli Ukrajinkám dostaly české učitelky vyhazov, šíří se sítěmi. Jde ale o lež

Příspěvek se následně začal z facebookové stránky Bílého rychle šířit, do středy 20. září dosáhl více než 770 sdílení a kolem 140 komentářů, z nichž většina vyznívala tak, že uživatelé ofocenému textu věří. Ten je ale ve skutečnosti zavádějící. Dění tak, jak je v něm popsáno, se odehrát nemohlo.

Uprchlíci nedostávají rodná čísla

„Nemáme informaci o tom, že by měli ukrajinští uprchlíci dostávat česká rodná čísla. Celé toto sdělení považujeme za očividný výmysl,“ uvedl pro Deník mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Jakub Augusta, který redakci dále odkázal na ministerstvo vnitra, jež je gesčním rezortem udělujícím uprchlíkům dočasnou ochranu a obecně řeší pobyt cizinců na českém území.

„Cizincům s dočasnou ochranou či občanům Ukrajiny, kteří mají vízum strpění dle Lex Ukrajina, nejsou rodná čísla přidělována,“ potvrdila Deníku i Hana Malá z odboru komunikace Ministerstva vnitra ČR (MV ČR), přičemž se odkázala na paragraf 6 odstavec 13 zákona č. 65/2022 Sb., tedy zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (zvaného Lex Ukrajina).

Že o invazi do Československa rozhodli Ukrajinci? Na sítích se šíří absurdní lež

Podle zmíněného odstavce se v případě cizinců, jimž byla udělena dočasná ochrana, nebo kteří dostali v souvislosti se zmíněným konfliktem vízum k pobytu nad 90 dnů, nepoužije ustanovení zákona o evidenci obyvatel upravující přidělování rodných čísel cizincům.

Totéž uvádí i vládní Oficiální webový portál pro cizince, kteří žijí nebo chtějí žít v České republice. Ten ve své sekci nejčastějších dotazů týkajících se dočasné ochrany a víza strpění v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině uvádí jednak to, že osobám s udělenou dočasnou ochranou nejsou rodná čísla přidělována, jednak to, že držitelé dočasné ochrany nemají nárok žádat o zaměstnaneckou kartu.

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti pro cizince

Výše uvedené odstavce neznamenají, že by v Česku nežili Ukrajinci, kteří naše rodná čísla přidělena mají. Obecně platí, že pokud MV ČR cizincům pocházejícím ze zemí mimo Evropskou unii vyhoví v jejich žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu, přidělí jim také rodné číslo. Toto číslo je přiděleno z moci úřední, nežádá se o ně.

O přidělení rodného čísla na žádost může požádat pouze cizinec, který nemá na území Česka povolen žádný pobyt, nebo cizinec, který má na území České republiky povolený pobyt na dobu kratší než 90 dnů a o přidělení rodného čísla požádá po splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (například pro účely studia nebo zaměstnání).

ČR se šíří videa o Ukrajině údajně britského novináře Millera. Píše ale pro Írán

Pro cizince s trvalým pobytem pak v případě ztráty zaměstnání platí pro získání podpory v nezaměstnanosti stejné podmínky jako pro české občany. Důležité je, aby žadatel odpracoval alespoň 12 měsíců během posledních 24 měsíců a aby jeho pracovní poměr byl ukončen správně (doklad o ukončení pracovního poměru a zápočtový list předkládá žadatel hned při první návštěvě pracovního úřadu). Situace popsaná v hoaxu sdíleném expolicistou Bílým je tak zcela nereálná.

Z policisty dezinformátorem

Petr Bílý je na české dezinformační scéně poměrně známou postavou. Ještě jako policista šířil na sociálních sítích řadu konspiračních teorií, týkajících se například očkování, mobilních sítí 5G, chemtrails a podobně. Podle webu Seznam Zprávy řešila policie jeho případ déle než rok. Řízení o propuštění ze služebního poměru s ním nadřízení zahájili loni 23. prosince, rozhodnutí o propuštění si převzal letos v lednu.

Deník proti fake news.Zdroj: Deník„Řízení o propuštění bylo s policistou zahájeno z moci úřední, nikoliv na jeho žádost,“ uvedla k tomu tehdy pro Seznam Zprávy mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Aktuálně sdílenou dezinformaci o Ukrajincích doprovodil Bílý ještě k pozvánkou na demonstraci („NATO Podporuje Ukrajinu, pojďme 16.9. Od 14.00 hodin říct STOP OSTRAVA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ“) a následně si řekl o finanční podporu, přičemž zveřejnil číslo svého účtu a dále číslo účtu svého častého společníka Václava Sogela, s nímž spravuje webové stránky tzv. Občanského Řetězu svobody.