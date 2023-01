Vylhaný projev

„Byli jsme součástí evropské rodiny, ze které se vyklubala LGBT rodina, kde jsou rodiče vnucováni dítěti místo otce a matky, číslováni jako v koncentračním táboře. Maďarský lid nikdy nesouhlasil, takže s Bruselem to nejde. Okamžitě zahajujeme postup pro stažení z EU,“ uvedl podle hoaxu, který se rozšířil pravděpodobně z ruské sociální sítě Telegram, šéf maďarské vlády.

Pak se Orbán podle stejného zdroje prý v projevu dotkl hospodářských a politických důvodů tohoto rozhodnutí. „Můžeme a musíme navázat vztahy se zeměmi jako Čína, Indie, Rusko, Írán, Srbsko. Místo toho máme zakázáno od nich nakupovat high-tech produkty. Výstup z EU odstraňuje tato omezení a umožní nám prosazovat nezávislou politiku,“ zdůraznil údajně podle dezinformátorů premiér. Maďarský parlament prý zahájí postup odchodu z Evropské unie 2. ledna a členství v Unii bude ukončeno do května 2023. „Toto bude den našeho vítězství,“ uzavřel prý politik.

Příspěvek s výše uvedenými slovy (která neodkazují na žádné maďarské médium, jež by údajná Orbánova slova zachycovalo v autentické podobě) se začal masově šířit mezi individiuálními uživateli i v internetových skupinách.

Mezi těmi, kdo jej sdíleli, byli známý dezinformátor a proruský aktivista Jiří Černohorský, facebooková stránka údajného občanského týdeníku Samizdat i předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Poslední jmenovaná po nějaké době svůj příspěvek, v němž mimo jiné uvedla, že Trikolora gratuluje Maďarsku k tomuto rozhodnutí, opět smazala (jeho printscreeny ale již mezitím putovaly po sociálních sítích). Celkem dezinformace dosáhla jenom v Česku stovek až tisíců sdílení.

Ve skutečnosti mluvila prezidentka. A o něčem jiném

Příspěvek je však kompletně vylhaný. Za prvé předseda vlády v Maďarsku vůbec žádný novoroční projev nepronášel, ten ve skutečnosti přednesla maďarská prezidentka Katalin Nováková. Za druhé v něm samozřejmě neříkala vůbec nic o stažení Maďarska z Unie. Za třetí o ničem takovém v žádném projevu nemluvil ani Orbán.

Co tedy skutečně řekla maďarská prezidentka ve svém novoročním projevu? Celé jeho znění přinesl například maďarský web Mandiner:

„Moji drazí krajané!

‚Je to zázrak boží, že naše země ještě existuje!‘ napsal Sándor Petőfi, který se narodil před 200 lety. Jak to platí i dnes, po nečekaných potížích posledních let.

Vychutnejme si slovo 2023 a opatrně se zeptejme: co pro nás osobně a pro nás Maďary dohromady chystá příští rok?

Chceme, aby byl příští rok jednodušší než ten letošní. Když nebude jednodušší, alespoň by neměl být těžší! Pokud bude těžší, alespoň víme, jak se s tím vypořádat. Když už víme jak, načerpejme sílu a pomoc! Vstupme do nového, možná obtížnějšího roku.

Nyní můžeme udělat něco pro to, aby ani ti nejosamělejší lidé neměli pocit, že jsou sami!

Moje babička mě naučila: dej druhým, co by sis přála sama. Pokud silní stojí na straně slabších, mladí podávají ruce starším, bohatší si všimnou skromnějších, pak výsledky dosažené společně v uplynulém desetiletí dobře využijeme. Ekonomická výkonnost a vyšší životní úroveň získávají smysl, když se na prahu těžkých časů nestáhneme do svých bašt, ale rozšíříme svou odpovědnost mimo naši nejbližší rodinu i na další Maďary. Stejně jako jsme se sešli jako jeden pro zakarpatské Maďary a ukrajinské uprchlíky, můžeme nyní stát po boku těch mezi námi, kteří budou zítra potřebovat pomoc. Ať už jde o pomoc dětem, o zmírnění zdražování, podporu mládeže a důchodců, zasloužené uznání učitelů nebo o dobrá ekonomická rozhodnutí.

My maminky víme, jaké to je poprvé držet novorozené miminko. Zapomínáme na bolest a potíže, jsme plni naděje, očekávání, lásky a úsměvů. Takto můžeme společně vzít rok 2023 do svých rukou a rozdávat své úsměvy lidem vedle nás.

Přeji klidný nový rok!“

Orbán EU kritizuje, k odchodu se ale nechystá

Maďarský premiér Viktor Orbán patří sice mezi časté kritiky Evropské unie (například na tiskové konferenci uspořádané ve středu 21. prosince 2022 zpochybnil důvěryhodnost Evropského parlamentu kvůli údajnému korupčnímu skandálu, na druhé straně Evropská komise již předtím doporučila zablokovat Maďarsku výplatu 7,5 miliardy eur – 183 miliard korun – ze strukturálních fondů Evropské unie kvůli trvajícím nedostatkům v boji s korupcí a při kontrole veřejných zakázek), na druhé straně o žádném vystoupení z Unie do letošního května opravdu nemluvil.