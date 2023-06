VIDEO: Tři generace. Nulová daň na Padesát odstínů šedi

Influencerka Denisa, marketingový expert Tomáš a novinář Martin se tentokrát baví o knihách. O téma požádala divačka Eliška a není nic lepšího, než jí vyjít vstříc. Tím spíš, že knihy se teď dostaly jako zboží do unikátní kategorie. Fialův a Stanjurův balíček zdražuje skoro všechno. Knihy naopak zlevní, neboť dostanou nulovou sazbu DPH. Je to správné? Opravdu je to tak výjimečné zboží?