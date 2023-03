Tři generace, tři pohledy na svět. Novinář Martin Komárek (62), marketingový expert Tomáš Jindříšek (43) a influencerka Denisa Radová (16) v pořadu Deníku. Tři generace. Vyměňují si názory na život. Jasné a věcné. Témata mohou dodat i čtenáři.

Tři generace, díl první: Prezident | Video: Deník

Deník uvádí nový seriál o generačním střetu či souladu. O konkrétních tématech si v něm povídají šestnáctiletá influencerka Denisa, více než čtyřicetiletý marketigový expert Tomáš a novinář Martin, který už překročil šedesátku. Budou si rozumět, nebo se pohádají do krve? Budou starší poučovat mladší, nebo naopak vidí Denisa oba muže jako beznadějně zastaralé muzejní exponáty?

Téma prvního dílu se nabízí. Prezident a jeho úřad. Má bydlet na Hradě? Má být olizován na známkách? Má viset ve třídách? Je to přiměřená reprezentace, nebo pompa, která se do moderní společnosti nehodí? Odpovědi a postoje diskutérů překvapí každého.

A co Petr Pavel? Je to vhodný muž? Nevadí jeho minulost? Bude dobrý či špatný? Kdo je skeptický a kdo mu dává dobré šance? Denisa, Tomáš nebo Martin?

Následující díl se bude týkat věci, kterou starší lidé důvěrně znají a často ji proklínali. Telefonní budky. Jenže co znamená pro dívku z generace Zet? Může ji nějak oslovit, nebo je to mrtvá věc? Jak se za čtyři desetiletí změnila komunikace? Od věčně pokažených budek k chytrým telefonům. Je to cesta dopředu nebo, do pekla?

Debata je otevřená, uvítáme návrhy na nová témata a rádi si popovídáme i se čtenáři, kteří se budou chtít přidat.