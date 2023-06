Střet tří generací se představuje poprvé v novém. Vyslyšeli jsme vaše požadavky a chceme se bavit vždy o aktuálních událostech. Proto jsme opustili studiové nahrávání a vrhli se do konferenčního hovoru. Napoprvé jsme měli strach, jestli to klapne. Na úvod jsme tedy nechali i záběry, které tam vlastně neměly být.

Dnes se v pořadu Tři generace bavíme o České televizi | Video: Martin Komárek

Dnes se bavíme o České televizi. Nedávno byl zvolen nový generální ředitel Jan Souček, který po dvanácti letech vystřídá Petra Dvořáka. Podle toho, co víme o jeho programu, chce veřejnoprávní médium modernizovat, zlepšit jeho obraz na sociálních sítích. Chce se otevřít lidem, kteří si myslí, že ČT nebere jejich názory v potaz. A ubral by i mechanicky natáčených krimiseriálů. Není to ale málo?

Martin zná televizi dobře. Nejenže tam občas komentuje politické dění. Spolupracoval s ní například na satirickém seriálu Stalo se a dalších pořadech. Domnívá se, že změna je nutná a to co nejrychleji. ČT sice dostává skoro sem miliard z koncesionářských poplatků, to ji však nezachrání, pokud výrazně neposílí svůj vliv na sociálních sítích. Může se stát, že za čas bude vysílat do zdi.

Denisa hledá pořady ČT právě přes sociální sítě. Veřejnoprávní telka pro ni není zastaralá. Ona a její známí z generace zvané Z si tam ověřují zprávy. Věří, že televize je objektivní a dokáže uvést fámy na správnou míru.

I Tomáš nepochybuje o tom, že veřejnoprávnost se nepřežila. Ne vše, co udělal Petr Dvořák bylo špatně. Například pořad ČTD pro děti a mládež nemá podle něj konkurenci. Je rád, že se Souček chce obrátit i k té části diváků, která ČT nevěří. Vítá, že krimiseriálů bude méně.

Martin souhlasí a přimlouvá se, aby bylo méně normalizačních seriálů, jako jsou Chalupáři a podobných filmů.

Deník tří generací uvádíme každé úterý. Influencerka, marketingový expert a novinář v něm přinášejí své pohledy na aktuální události i problémy každodenního života. Čtenáři jim sami mohou nabídnout témata. Těšíme se nejen na vaše náměty, ale i názory a připomínky. Piště prosím na nazory@denik.cz.