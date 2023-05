Influencerka Denisa, marketingový expert Tomáš a novinář Martin se tentokrát baví o neuvěřitelné aféře. Slavný herec Ondřej Brzobohatý a jeho bývalá žena, Miss World Taťána Kuchařová se rozvádějí i církevně. Podrobnosti žaloby se dostaly do bulvárního tisku.

Ondřej Brzobohatý se převlékal do ženských šatů a prý požadoval sex jako žena. Za herce se postavila plejáda jeho známých kolegů, kteří nepochybují o tom, že informace dala nebo prodala bulváru Taťána. Ale je to pravda?

Pro Martina není žádný problém, když se někdo převléká, nebo hraje nezvyklé sexuální hry. To je soukromá věc. Zveřejnit tyto osobní věci, je však neslušné a neférové. Jenže, kdo to udělal? Martin je podezřívavý. Co když to udělali spolu po dohodě? Popularita, ať už jakákoli zvyšuje jejich cenu na trhu s celebritami.

Tomáš to považuje za nepravděpodobné. Jednak zná pracovně Taťánu Kuchařovou a ví, že to není její styl. Jednak nevěří, že negativní informace zvyšují popularitu hvězd. Lidé chtějí dnes spíš kladná sdělení. Ptá se Martina, proč je ale vůbec takový tanec kolem církevního rozvodu nutný?

Nevěra i neobvyklé sexuální chování

Martin vysvětluje, že katolické manželství je nerozlučitelné. Kristus říká: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Zrušení manželství není možné, možná je jeho anulace v případě, kdy se jeden z partnerů zpronevěří jeho smyslu. Nejčastějším důvodem je nevěra. Nezvyklé sexuální chování a podezření, že ten druhý je homosexuál, by však v přísném řízení mohlo uspět. Proto takto sepsaná žaloba.

Denisu tohle příliš nezajímá. Pokud ona a její přátelé řeší bulvár a rozchody, tak spíše Johnyho Deppa a Amber Heard nebo patálie klanu Kardashianových. Nastudovala si tedy, co to je fenomén drag queen, tedy mužů, co se kvůli show převlékají do ženských šatů. Považuje to za zábavu a v žádném případě to neodsuzuje.

