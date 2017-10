Děsivé, reagoval na výsledky voleb lídr hnutí STAN Farský

Volební lídr hnutí Starostové a nezávislí Jan Farský považuje průběžné výsledky voleb za trochu děsivé. Novinářům to řekl po příchodu do pražského volebního štábu strany.

Jan Farský z hnutí STAN.Foto: ČTK/Vít Šimánek

Volební lídr hnutí Starostové a nezávislí Jan Farský považuje průběžné výsledky voleb za trochu děsivé. Novinářům to řekl po příchodu do pražského volebního štábu strany. Podle něj nebude záviset ani tak na výsledcích jednotlivých stran, ale na tom, jestli demokratické strany budou mít dohromady ve Sněmovně většinu.

Farský řekl, že hrozí to, že se spojí strana jednoho muže a jedné ideologie s obchodníkem se strachem. "Doufám, že tak hrozné to po součtu všech hlasů nebude," uvedl. Ohledně STAN podle něj platí to, že si hranici úspěchu stanovili na sedmi procentech.

V průběžných výsledcích se strana pohybuje na hranici pěti procent a mohla by uhájit dosavadní tři mandáty. Ve velkých městech, kde se teprve sčítá, je ale hnutí slabší.

"Řekli jsme si, že chceme jít samostatnou cestu, myslím, že jsme zvolili správně," uvedl Farský s odkazem na letní rozkol ve volební koalici s KDU-ČSL. Kampaň STAN podle něj byla konstruktivní a hnutí poroste dál.