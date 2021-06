"Během čtvrtečního (dnešního) večera a noci na pátek se v souvislosti s přechodem frontální vlny vyskytnou na většině území i velmi silné bouřky, které mohou být lokálně doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 milimetrů, nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině a kroupami i větších rozměrů," uvedli meteorologové.

Vysoký stupeň nebezpečí těchto bouřek platí pro celou zemi s výjimkou Karlovarského, Ústeckého a části Libereckého kraje, kde je riziko nižší.

"Vzhledem k silnému nasycení půdy a předpokládaným intenzivním srážkám mohou toky opět stoupat na první a druhý stupeň povodňové aktivity," doplnili meteorologové. Podle údajů na webu ČHMÚ je riziko rozlití vody z řek hlavně ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji a v Praze. V ostatních regionech je toto nebezpečí menší.

V noci na dnešek srážky nejvíce zasáhly podle ČHMÚ oblast od Šumavy po Prahu, kde během noci spadlo v průměru od 45 do 55 milimetrů vody. Maximální úhrny do dnešního rána meteorologové zaznamenali ve stanici Nihošovice na Strakonicku, bylo to 97 litrů na metr čtvereční za 24 hodin.

Druhý povodňový stupeň pohotovosti překročily Otava, Kocába ve středních Čechách a Rokytka v Praze, na třetí přechodně vystoupala Volyňka v Sudslavicích na Prachaticku a Botič v pražských Nuslích. Na obou místech se hladina už vrátila do normálu. Na první povodňový stupeň bdělosti se v západních Čechách dostala také Křemelná, ve středních Čechách Litavka a na jižní Moravě Jevišovka. Během dne by hladiny měly podle meteorologů kulminovat.