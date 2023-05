Déšť ve východní polovině Česka rozvodní řeky. Hrozí i druhý povodňový stupeň

ČTK

Vydatný déšť, který dnes odpoledne zasáhne východní polovinu ČR a jih Čech, rozvodní řeky. Jejich hladiny mohou dosáhnout na první, ojediněle i druhý stupeň povodňové aktivity. Týká se to zejména povodí Dyje, Jihlavy a Třebůvky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejvyšší výšky by hladiny řek podle něj měly dosáhnout během středy, v povodí Lužnice na jihu Čech by toky měly kulminovat ve čtvrtek.

Deštivé počasí. Ilustrační snímek | Foto: ČTK