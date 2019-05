Loni se v českých lesích vylíhly tři až čtyři generace kůrovce. Letos by jeho invazi mohlo zpomalit nynější chladnější počasí s většími srážkami. „Samozřejmě zlepšuje vitalitu stromů, kůrovce ale nezastaví. I letos bude záležet na dalším vývoji počasí,“ řekl Deníku lesnický analytik Aleš Erber.

Miliardy pro lesníky

Ministr zemědělství Miroslav Toman před týdnem uvedl, že jeho úřad letos na podporu správného hospodaření v lesích vynaloží 1,15 miliardy korun. Další tři miliardy pro vlastníky lesů hodlá získat jak ze státních, tak z evropských prostředků.

Podle odhadů expertní skupiny Czech Forest Think Tank loni kůrovci spolu se suchem stáli za zničením nejméně 50 tisíc hektarů lesů, což odpovídá rozloze Prahy. Letos to může být až desetkrát více. Odhady loňských škod v lesích dosahují 20 miliard korun, letos to může být až 30 miliard. Pro boj s kůrovcem a obnovu porostů by přitom podle expertů bylo potřeba vynaložit mnohem více peněz.

Vzhledem k tomu, že se stromy zasažené kůrovcem ve velkém kácí, se ceny dřeva výrazně propadly. Dřevo se kupí na skladištích nebo se vyváží bez další přidané hodnoty do zahraničí. V prvním čtvrtletí letošního roku se jej vyvezlo o 60 procent více než ve stejném období roku loňského.

„Při zachování tempa růstu by to znamenalo, že se letos z Česka exportuje 12 až 14 milionů metrů krychlových dřeva,“ míní Erber. Jen do Číny v prvních třech měsících směřovalo desetkrát více dřeva než loni. Další růst vývozu je omezen kapacitou přístavu v Hamburku.

Brouk jde dál

Kůrovcová kalamita začala v Jeseníkách, postupně se přenesla na Vysočinu. Rozšíření dalších ohnisek se letos podle Erbera dá očekávat zejména v podhůří Šumavy, jižních Čechách nebo částech Plzeňského či Pardubického kraje. „Obecně jde o problém smrkových porostů, které rostou na nevhodných stanovištích a nejsou dost vitální,“ prohlásil Erber.

Podle vědců může kůrovcovou kalamitu zastavit jen dlouhodobě chladné a deštivé počasí. Jeden chladnější rok však nestačí, musí být nejméně dva či tři za sebou. „To by znamenalo, že smrky budou schopné odolávat náporu kůrovce, protože v současnosti je jeho populace obrovská,“ řekl Deníku Marek Turčáni z České zemědělské univerzity v Praze.