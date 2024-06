Po vydatných deštích zůstávaly v úterý ráno zvednuté hladiny řek na jihozápadě republiky a v části středních Čech, v noci začaly stoupat také toky na severní Moravě a ve Slezsku. Okolo 06:00 platil jeden ze tří povodňových stupňů na 14 stanicích v Česku. Radbuza ve Staňkově v Plzeňském kraji, která byla od neděle na nejvyšším třetím stupni, v noci klesla na druhý povodňový stupeň. Na třetí stupeň povodňové aktivity se dostala říčka Ropičanka na Třinecku v měřicí stanici Řeka, vyplývá z informací hydrologů na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Situace na řece Radbuze v Plzni. | Foto: Deník/Pavel Bouda

Na severovýchodě ČR hrozí v úterý vydatný déšť a povodně. V Beskydech spadlo do rána až 140 milimetrů srážek. Meteorologové proto rozšířili výstrahu před povodněmi, která v Moravskoslezském a Zlínském kraji varovala před silným deštěm a bouřkami. Výstraha před stoupajícími hladinami řek dál platí pro Prahu, část Plzeňského a Středočeského kraje.

Druhý stupeň platil dnes ráno na Radbuze vedle Staňkova také v plzeňské části Lhota a na odtoku z nádrže České údolí, pohotovost byla i na Berounce v Plzni na Bílé Hoře. Hladina Úhlavy ve Štěnovicích klesla na první stupeň povodňové aktivity.

Situace na řece Radbuze v Plzni.Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Ve Středočeském kraji je Berounka ve Zbečně na druhém stupni a v Berouně na prvním. Vltava v pražské Chuchli zůstává na nejnižším povodňovém stupni. Kvůli vyšší hladině řeky hlavní město v pondělí preventivně uzavřelo protipovodňová vrata na Čertovce a část náplavek. Přerušen byl také provoz přívozů.

Meteorologové varovali, že na severovýchodě Česka bude do dnešního rána silně pršet, výstrahu vydali pro východ Moravskoslezského kraje a severovýchodní část Zlínského kraje. Vydatné deště tam v noci zvedly hladiny některých řek - Ropičanka v obci Řeka stoupla až na třetí stupeň, Bystřice ve stanici Bystřička nad nádrží na Vsetínsku byla ráno na druhém povodňovém stupni a řeka Olše v Českém Těšíně a Dětmarovicích na Karvinsku na nejnižším prvním stupni.

Stovka výjezdů na Frýdecko-Místecku

Déšť působí problémy na Frýdecko-Místecku. Hasiči od pondělního večera do dnešního rána vyjeli téměř ke stovce zásahů. Odčerpávali vodu ze zaplavených sklepů, čistili zanesené kanálové vpusti. Novinářům to sdělil mluvčí hasičů Lukáš Popp. Meteorologové upozorňují na to, že na některých tocích může hladina dosáhnout až třetího stupně povodňové aktivity. Voda tak může zaplavovat níže položená obydlí. Ráno dosahovaly hladiny některých řek prvního či druhého stupně povodňové aktivity.

Meteorologové varují před silnými dešti. V části Čech budou stoupat hladiny řek

Nejvíce výjezdů měli hasiči na Frýdecko-Místecku, na které z 99 zásahů připadlo 94. Nejhorší byla situace v třinecké oblasti. „Jednalo se převážně o zatopené sklepy a ucpané kanálové vpusti. V Čeladné a Třinci museli hasiči na několika místech odklonit tekoucí vodu pomocí pytlů s pískem,“ uvedl Popp. Dodal, že ke dvěma událostem hasiči vyjížděli také na Novojičínsku a k dalším třem na Karvinsku.

„V Beskydech a okolí spadlo od večera 60 až 140 milimetrů srážek. V zasažené oblasti nadále prší, ale srážky již slábnou. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací,“ uvedli meteorologové.

Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková ČTK před 07:30 řekla, že v regionu je v platnosti devět prvních stupňů povodňové aktivity, na čtyřech místech jsou v platnosti druhé stupně. Jedná se o Ropičanku v Řece na Frýdecko-Místecku, Lubinu ve Vlčovicích na Novojičínsku, Olši v Českém Těšíně na Karvinsku a Stonávku v Hradišti na Karvinsku. „Srážky během nočních hodin byly velmi intenzivní, například na Javorovém spadlo 156 milimetrů srážek,“ řekla mluvčí. Dodala, že v Beskydech navíc stále prší a déšť by podle prognózy měl ustávat v odpoledních hodinách. Vodohospodáři už zvýšili také odtok z vodních nádrží Morávka a Žermanice.

V Třinci voda strhla provizorní lávku přes Olši

Vytrvalý déšť působí problémy v Třinci na Frýdecko-Místecku, voda tam strhla provizorní lávku přes Olši a vytopila domov pro seniory v části Oldřichovice. Zaplavené jsou i některé domy. ČTK to řekl mluvčí magistrátu Stanislav Cieslar. Ve městě stále prší. Ráno dosahovaly hladiny některých řek v Moravskoslezském kraji prvního či druhého stupně povodňové aktivity.

„Dnes ráno podemlela velká voda podpěru provizorní lávky přes Olši ve Vendryni, směr Karpentná a Oldřichovice. Lávka, která slouží jako provizorium po dobu rekonstrukce mostu, se vlivem toho zbortila do řeky,“ uvedl Cieslar.

Lávka byla určená pro chodce a cyklisty. Lidé včetně školáků ji využívali jako přístup k zastávce, což nyní není možné. Podle Cieslara se ale děti ráno do školy dostaly, protože je řidič odvezl jinou trasou. Město nyní čeká na stanovení nové výlukové trasy. Opětovné vybudování lávky bude podle Cieslara trvat zhruba týden.

Voda vytopila domov pro seniory s 27 bytovými jednotkami, v němž je podle mluvčího 51 klientů. Domov dělníci rekonstruují a voda se tam dostala opravovanou střechou. „Přes střechu voda protekla do bytů. Seniory se v noci podařilo přesunout do méně zasažených míst domova a nebyla nutná jejich evakuace,“ řekl Cieslar. Dodal, že město nyní řeší přesun klientů do náhradních prostor. Předpokládá, že o část z nich se postarají rodiny, další bude třeba dočasně ubytovat v náhradních prostorách, protože objekt bude potřebovat sanaci.

Česko zasáhly bouřky. Radbuza bude na třetím povodňovém stupni až do pondělí

Problémy déšť způsobil i v lokalitě v okolí restaurace Napoleon, kde se voda dostala do několika domů. Nejvíce zasažen byl jeden rodinný dům, kde voda sahala až pod okna. „Zatím stále prší a mělo by pršet minimálně dopoledne, i když by srážky už neměly být tak intenzivní,“ doplnil Cieslar.

Hasiči ráno uvedli, že od pondělního večera měli kvůli dešti 174 zásahů, z toho 112 v Třinci a okolí. Odčerpávali vodu ze zaplavených sklepů a čistili zanesené kanálové vpusti. Právě v oblasti Třince byly největší problémy. Meteorologové upozorňují na to, že na některých tocích může hladina dosáhnout až třetího stupně povodňové aktivity. Voda tak může zaplavovat níže položená obydlí.

Bouřka se přehnala přes Zlínsko

Déšť zaplavoval v pondělí v podvečer a večer sklepy domů a silnice ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Hasiči tam zaznamenali 20 zásahů, obešly se bez zranění, řekla dnes ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. V noci na dnešek podle ní hasiči ve Zlínském kraji v souvislosti s odstraňováním následků počasí vyjíždět nemuseli.

„Jednalo se o čerpání vody z nemovitostí, ze silnice, byly také ucpané kanály. Takže tohle se všechno čistilo, likvidovalo. Ve většině případů se jednalo o zásahy dobrovolných hasičů,“ uvedla k zásahům ve Valašských Kloboukách mluvčí. Další dvě události související s čerpáním vody zaznamenali hasiči v pondělí v Luhačovicích na Zlínsku.

Zástupci radnice ve Valašských Klouboukách na sociální síti uvedli, že se přes město přehnala silná bouřka, která byla příčinou záplav v několika lokalitách. Zasaženo bylo především Trhovisko. „Blesková povodeň dále udeřila v lokalitách nad sídlištěm Luční, na ulici Cyrilometodějská, v oblasti nad koupalištěm i v dalších ulicích. Došlo k zaplavení sklepů rodinných domů a dalších objektů. V terénu pomáhali profesionální i dobrovolní hasiči," uvedli zástupci radnice. Zasedala též povodňová komise.

Bouřka podle starosty téměř pětitisícového města Josefa Bělašky (BEZPP, za KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ) přinesla extrémní množství srážek. „Během 45 minut napršelo až 40 milimetrů na metr čtvereční, což je při dosavadním nasycení půdy značný problém. Do terénu bylo povoláno patnáct jednotek hasičů, nejen z Valašských Klobouk, Lipiny, Smoliny a Mirošova, ale také z okolních obcí a ze širšího regionu. Asistovali u čerpání vody ze zatopených sklepů, plnili pytle ke stavbě hrází, aktivně čistili ucpané vpusti a koryta, aby pomohli odtoku vody. Do ekoparku byla povolána také těžká technika k odklizení nánosů a uvolnění vpustí,“ uvedl starosta.

V severovýchodní části Zlínského kraje platí výstraha meteorologů před vydatným deštěm a na Vsetínsku před povodněmi. Hladina Bystřičky nad stejnojmennou nádrží na Vsetínsku vystoupala v noci na dnešek na druhý stupeň povodňové aktivity značící pohotovost. Podle pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) lze na ní očekávat dosažení třetího stupně povodňové aktivity, který znamená ohrožení. Hladiny Bystřičky pod přehradou byla dnes ráno na prvním stupni povodňové aktivity, který značí bdělost. Srážky by v regionu měly dopoledne slábnout.