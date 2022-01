Voda se vylila do luk

Hasiči v kraji monitorovali situaci v souvislosti s varováním před povodněmi v okolí Horažďovic a Sušice. "Jediným zásahem zůstává událost z 20:38, kdy hasiči v Horažďovicích vytáhli z Otavy listnatý strom, který mohl v řece tvořit bariéru," řekl ČTK krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

Otava, která vzniká u Čeňkovy Pily soutokem Vydry a Křemelné, stoupla během úterý zhruba o metr až na 190 centimetrů, což je deset centimetrů nad hranicí pro třetí povodňový stupeň. Mírně se pouze vylila do luk. Ještě v úterý v noci klesla na druhý stupeň, bez povodňových stupňů je od středečních 6:00, v 7:00 byla hladina na 133 centimetrech.

Déšť nebezpečně zvedá hladiny řek. Na Šumavě hrozí až dvacetiletá povodeň

Dál po toku v Sušici Otava rovněž v úterý dosáhla třetího stupně, který začíná na 175 centimetrech, hranici překonala jen těsně a od večera klesala. Bez povodňových stupňů je od středečních 7:00, kdy byla hladina na 119 centimetrech.

Vydra na Modravě měla v 7:00 hladinu ve výšce 100 centimetrů, od úterního maxima klesla o 47 centimetrů. Křemelná ve Stodůlkách klesla pod hranici pro první povodňový stupeň po 3:00, nyní je hladina na 85 centimetrech, o půl metru níže než při úterním maximu.

Podle meteorologů v Česku srážky již během úterního večera a noci postupně slábly. Ve vyšších polohách se výrazněji ochladilo a dešťové srážky přecházely do sněhu.

Povodňové stupně na čtyřech místech

Silnými dešti vzedmuté hladiny řek v Královéhradeckém kraji v noci na středu kulminovaly a následně začaly klesat. Stupně povodňové aktivity byly ráno na čtyřech místech na Labi a Orlici. V úterý večer byly povodňové stupně na osmi místech. Nejvíce v úterý pršelo v Orlických horách, Krkonoších a v Podkrkonoší. V noci na středu pršelo jen ojediněle.

První stupeň povodňové aktivity ve středu ráno platil na Labi ve Vestřevi nedaleko Hostinného. Hladina Labe tam byla na poklesu. Těsně nad hranici prvního povodňového stupně se ráno dostala hladina Orlice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Podle meteorologů Orlice v Týništi pravděpodobně kulminuje. Řeky v Orlických horách již byly ve středu ráno bez povodňových stupňů.

Druhý stupeň povodňové aktivity byl ráno na Labi ve Stanovicích na Trutnovsku. Vzedmutá hladina Labe tam byla dána zvýšeným odpouštěním labské přehrady Les Království u Dvora Králové nad Labem. Na Labi pod přehradou byl kvůli vyššímu odtoku první povodňový stupeň.

Otava vystoupala na třetí povodňový stupeň po Rejštejně také v Sušici

Vodohospodáři ráno z přehrady Les Království odpouštěli 52 metrů krychlových vody za vteřinu, zatímco před příchodem dešťů byl odtok na pěti metrech krychlových. Zhruba desetinásobný odtok proti konci prosince je nyní i na labské přehradě Labská ve Špindlerově Mlýně.

Ve středu by mohlo v kraji napršet do pěti litrů vody na metr čtvereční, ve vyšších polohách by mělo sněžit. Na horách by mělo začít mrznout. "Na zasažených vodních tocích předpokládáme pozvolný a setrvalý pokles hladin," uvedl vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

V porovnání se srážkami minulých dnů jsou na středu očekávané deště velmi slabé. Například ve Špindlerově Mlýně od pondělí napršelo asi 65 litrů vody na metr čtvereční, v Orlických horách to bylo až 70 litrů na metr čtvereční.

Jizera na prvním stupni

Na prvním povodňovém stupni zůstává v Libereckém kraji Jizera v Železném Brodě. Řeka kulminovala v úterý před 21:00, kdy dosáhla 274 centimetrů, a nedosáhla tak ani druhého stupně, který se vyhlašuje, když hladina dosáhne 310 centimetrů. Hladinu řeky zvedl déšť a tání sněhu v horách, v kraji se ale ochladilo a v horských oblastech už padá déšť se sněhem.

V Libereckém kraji spadlo za posledních 24 hodin až 30 litrů srážek na metr čtvereční, nejvíc pršelo v Krkonoších. Aktuálně se ale teploty v horách pohybují jen od nuly do tří stupňů, řidiči by si proto měli dát pozor na mokrý sníh na silnicích, které mohou klouzat. V nižších polohách většinou jen prší a silnice jsou jen mokré. Během dne čekají meteorologové od severozápadu ochlazování a sněžit tak začne postupně i v níže položených oblastech. Teploty přes den dosáhnou maximálně čtyř stupňů, na horách bude kolem nuly.