Do školy chodívala se strachem. Trojka pro ni znamenala neúspěch a selhání, stejně to vnímali i její rodiče. „Strach je ochromující. Nejde se ho jen tak zbavit. Kdybych tenkrát mohla někomu zavolat a svěřit se, určitě bych to udělala,“ říká v rozhovoru Hana Petráková, která už dvacet dva let pomáhá a zachraňuje děti na Lince bezpečí.

Krizová interventka Linky bezpečí Hana Petráková s Bohumilou Čihákovou | Foto: Deník/Bohumila Čiháková

Když jste byla dítě, potřebovala jste něco jako Linku bezpečí, najít někoho, komu se můžete svěřit s něčím, co vás trápí?

Kdyby tenkrát Linka bezpečí existovala, určitě bych ji využila.

Prozradíte nám, co vás tenkrát trápilo?

Jako dítě jsem chodila s velkým strachem do školy kvůli známkám. Neměla jsem špatné známky, ale cítila jsem, že hodně selhávám, když to nebylo úplně nejlepší. Takže když se objevila nějaká trojka, šla jsem do školy s velkým strachem, jestli nepřinesu nějakou další. Souvisely s tím i následné reakce doma, které za trojku následovaly. Takže jsem žila v obavách. Největší problémy mi dělala matematika. Takže kdybych tenkrát mohla mluvit s jiným dospělým, než byli rodiče, kdo by mě možná dokázal trochu uklidnit a říct, že se dá žít celkem hezký život i s trojkou z matematiky, tak by mi to pomohlo.

Poznamenalo vás to?

Ano. Zažívám osobní tlak na výkon a na to, aby bylo všechno perfektní a abych neselhala. To si v sobě nesu a nějak se s tím učím žít a pracovat, aby mě to v životě úplně nesemlelo.

Obracejí se na vás s podobnými problémy i dnešní děti?

Ano.

Přibývá dětí s psychickými poruchami. Musí vědět, že mohou požádat o pomoc

Jaké problémy trápí děti nejvíce?

Tak jednoznačně jsou to psychické potíže. Děti se na nás obracejí nejčastěji kvůli sebepoškozování, sebevražedným myšlenkám, depresím a úzkostem. Tohle téma nám skokově narůstá od roku 2018 a to velmi razantně. Poslední dva roky jednoznačně vede oproti těm dřívějším, kdy převyšovaly rodinné vztahy a rodinné potíže.

Máte nějakou hypotézu, proč tomu tak je?

Velký psychický propad dětí má na svědomí covid. Následné lockdowny, kdy byly děti zavřené, přerušil se jim sociální kontakt kvůli nechození do školy či na kroužky a takový ten běžný normální život. Děti jsou zvyklé na samotu. Rodiny zaznamenaly velké ekonomické problémy a celkově mezi nimi bylo napětí.

PODCAST: V telefonu slyšela vlak. Pak se hovor přerušil, vzpomíná Hana Petráková

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Ono tomu asi ani nepřidává to naše vymetání cestiček.

Současné děti jsou mnohem křehčí a mnohem víc se klade důraz na psychickou pohodu. Rodiče mají tendenci je ochraňovat, děti jsou míň vystavené stresujícím momentům v životě, takže pak, když se s nimi setkají, si neumí úplně běžně poradit. Zároveň je na ně obrovský tlak na výkon. Velkou roli v potížích hrají sociální sítě, kde se děti srovnávají navzájem, sledují na různých profilech ten dokonalý báječný život, kdy pak mají pocit, že když zrovna ten jejich dokonalý a báječný není, tak selhávají nebo ho žijí špatně, takže tohle všechno v tom asi může hrát roli.

Kdo je na druhé straně sluchátka, když se dovolám na Linku bezpečí?

Na Lince bezpečí pracujeme s vyškolenými profesionály. Většinou jsou to vysokoškoláci, kteří buď studují, nebo už mají vystudovanou psychologii, pedagogiku, sociální práci a podobné obory. Pokud ne, tak si musí dodělat kurz pracovníka v sociálních službách, protože naše služba podléhá zákonu o sociálních službách, takže musíme respektovat požadavky, které na ty zaměstnance tento zákon klade. Všichni jsou taky proškolení v telefonické krizové intervenci, takže mají buď kurz přímo u nás na Lince bezpečí, anebo přicházejí třeba s kurzem, který si udělali u jiné organizace.

Hana Petráková, krizová interventka Linky bezpečíZdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Vy na Lince bezpečí pracujete 22 let. Vzpomenete si, který hovor pro vás byl nejtěžší?

Ten hovor mám v hlavě stále a zůstane tam navždy. Byl to hovor s mladým, čerstvě dospělým mužem, který chtěl spáchat sebevraždu. Stál u vlakových kolejí. Ten vlak za ním byl v telefonu slyšet, takže bylo opravdu zřejmé, že stojí někde, kde ty vlaky jezdí. Pracovala jsem na tom, abych jeho stav stabilizovala a k té sebevraždě nedošlo. Ten hovor byl velmi krátký, ve chvíli, kdy byl slyšet právě ten projíždějící vlak, se spojení přerušilo. Takže vlastně nevím, jestli tu sebevraždu dokonal, nebo se mu jen vybila baterka, nebo už dál nechtěl mluvit. Už se znovu neozval.

Naskakuje mi husí kůže.

Já jsem vůbec nevěděla, kde je, odkud volá. Ten hovor byl opravdu velmi krátký, takže na jednu stranu to pro mě byla trošku útěcha, že za to nemůžu, ale na druhou stranu mě přepadla frustrace, že se třeba dalo udělat víc.

Neměla jste tendenci pátrat někde v médiích, jestli se náhodou nezveřejní článek o tom, že mladý muž spáchal sebevraždu tím, že se skočil pod vlak?

Měla, ale naštěstí se mi povedlo si to zakázat.

Děti zažívají záchvaty paniky, roste počet sebepoškozování, varují odborníci

To pro vás musí být psychicky velmi náročné. Jak se v takové chvíli cítíte, máte možnost sebepéče?

Vždycky je to náročné. Na podobné hovory není konzultant sám. Snažíme se, aby měl u sebe kolegu, který je mu tam oporou, který mu s tím hovorem může nějak pomoct. Potom o těch hovorech mluvíme s vedoucím směny v rámci takzvaného debriefingu, což je prostor k opečování konzultanta, kdy si společně projdeme celý hovor, řekneme si, co se mohlo udělat líp nebo kde už naopak nebyl žádný prostor cokoliv změnit. Konzultanti také procházejí velkou spoustou supervizí a supervizních hodin, kde je prostor mluvit o těch těžkých věcech, začistit je v sobě, opečovat se a ošetřit tak, aby se dalo příští den zase na tu směnu přijít a pracovat dál.

Můžete nám říct, kolik hovorů denně na Lince bezpečí vybavíte?

Spousta hovorů končí už na ústředně Linky bezpečí, kde konzultant reaguje na rychlé otázky nebo informace. Pak jsou i děti, které nám chtějí říct jen vtip a vyzkoušet, jak taková linka funguje. Hovory od dětí, které opravdu potřebují pomoc nebo mají vážnější problém, chtějí mluvit déle než jenom položit nějakou rychlou otázku, ty se z ústředny přepojují dál na konzultanta, který už s tím dítětem mluví po celou dobu. Říkáme jim tematické hovory. Někdy mluví o docela běžných věcech. Známky ve škole, obavy z přijímaček, potíže v kroužku, rozkol s kamarády nebo rozchod. V danou chvíli je to pro ně náročný okamžik, se kterým potřebují poradit nebo povzbudit. Tím chci říct, že ne všechno se týká zrovna sebevraždy nebo sebepoškozování. Na lince denně odbavíme přibližně 45 těchto hovorů. A s dovoláním se na ústřednu je to zhruba 210 hovorů za den.

Z toho posledního čísla - kolik je těch opravdu vážných hovorů, kdy jde o život?

Některý den třeba není žádný nebo jeden či dva, jiný den se to sejde, kdy jich je spousta. Hovorů o sebevražedných tématech bylo v letošním roce od ledna teď do září přes dva tisíce, k tomu ještě přes čtyři sta kontaktů na chatu a skoro pět set na emailu. Takže to číslo je potom veliký.

Čím si vysvětlujete, že nám stoupá za poslední rok nárůst dětských sebevražd?

Souvisí to s tím, o čem už jsem mluvila. Dětská psychika je v současné době opravdu křehká, protože ty děti jsou přetížené, je na ně kladený opravdu velký nárok. Zároveň velký tlak padá i na rodiče, takže i v rodinách funguje celkové napětí a nepohoda. Děti nemají dostatek odpočinku a klidu a ta psychika je vlastně taková už jako exponovaná na všechno, co se kolem děje, a děti to prostě neunáší.

Neškodí i přílišná medializace sebevražd slavných, kdy se z toho dělá vlastně až senzace?

Tak vždycky, když médii proběhne nějaká informace o dokonané sebevraždě, se potom zaznamenává nárůst sebevražedných myšlenek. Ale já si myslím, že se jedná ve společnosti hlavně o to, že narůstá počet lidí s psychickými potížemi, s psychickým onemocněním, kteří potřebují medikaci nebo odbornou psychoterapeutickou péči.

Psycholožka: Rodiče podávají dětem nebezpečná laxativa, chtějí je mít úspěšné

Jak pak vypadá první pomoc, když se dítě rozhodne nebo má myšlenky na to vzít si život? Co byl měl udělat, aby se v myšlenkách vrátil do bezpečí?

Tak záleží asi na tom, jak moc jsou ty myšlenky na sebevraždu silné. Pokud je to opravdu tak, že nejdou odklonit, nejdou zastavit, je na místě si přivolat pomoc rychlé záchranné služby a nechat se odvézt do bezpečí k odborníkům.

Ale určitě můžou děti volat i k nám, protože my jsme na takové situace připravení a umíme s dětmi mluvit a můžeme jim přivolat pomoc, pokud se na tom s nimi domluvíme. Pak je určitě na místě vyhledat pomoc někoho blízkého v okolí. Někoho, komu důvěřuji, s kým můžu mluvit, komu můžu říct: mně je teď zle, potřebuji pomoct. To můžou být rodiče nebo někdo jiný dospělý ve škole, školní psycholog. Pak je určitě taky dobré odejít z místa, kde právě hrozí, že tu sebevraždu ten člověk chce spáchat. To je třeba od toho vlaku, od silnice, odejít od okna. Odstranit předměty, kterými sebevraždu chce spáchat, například zbraně nebo léky. Myšlenky na sebevraždu nebo třeba na to ublížit si trvají přibližně 20 minut a pak to klesá. Takže jde o to zvládnout tento čas tak, aby si ten člověk neublížil.

Linka bezpečí - Jsme tu pro tebe

Zdroj: Youtube

Nedávno při vyučovací hodině na gymnáziu v Boskovicích vyskočil z okna mladý chlapec. Co se odehrává v hlavě dítěte, když se rozhodne sebevraždu dokonat?

Těžko říct, co se dělo v hlavě přesně tomuto chlapci. My máme zkušenost, že většinou děti, nebo jsou to spíš mladí lidé, kteří přemýšlejí o sebevraždě, si úplně nepřejí zemřít, ale spíš jde o touhu uniknout z nějaké situace nebo stavu, který se nedá zvládnout a toho člověka vyčerpává.

Jste nějak limitovaní délkou hovorů?

Tematické hovory, o kterých jsem mluvila, trvají většinou kolem 20 minut. Když je hovor delší, máme zkušenost, že kolem 60 minut už klesá pozornost i schopnost dál mluvit o těch potížích. Ale je důležité odcházet s nějakou podporou a plánem, co může dělat dál a jak to zvládnout.

A co děti, které mají pochybnosti na Linku bezpečí zavolat. Neodradí je vlastní otázky, nebude to trapný? Co mám říct? Budou mě poslouchat? Nevysmějí u se mi a zajímá to vůbec někoho? Pomůžou mi?

To se určitě stává, když je dítě stydlivé nebo má pochybnosti, jestli je jeho problém dostatečně závažný.

Může se stát, že je linka přetížená a dítě se nedovolá?

Bohužel se to stává. A když se to stane, není tam obsazovací tón, ale dítě vždycky uslyší lidský hlas, který mu říká, že je bohužel zrovna teď obsazeno, ať zkusí zavolat později.

Kolik takových hovorů je, které už kapacitně odbavit nemůžete?

Když budu vycházet z loňských čísel, tak je to pořád kolem poloviny volání, které se k nám už bohužel nedostane, protože už není, kdo by ho zvedl.

Agresivita, surové bitky. Násilí na školách přibývá, často za něj může psychika

Na koho se v takové chvíli mohou ti volající obrátit?

Určitě nám mohou napsat do emailové poradny, protože dost často už to vypsání těch potíží pomáhá a uleví se. Případně pokud je zrovna provozní doba, tak můžou zajít na náš chat. To je taky další služba, kterou poskytujeme. Je dobré se obrátit v případě potřeby na někoho, komu důvěřuji, nebo najít svoje vlastní zdroje, které pomáhají. To může být úplně cokoliv: sport, procházka, hudba, čtení nebo cokoliv, co v danou chvíli pomůže. Taky s dětmi hodně pracujeme na osvojení si některých úlevových strategií, které můžou využít ve chvíli, kdy jim není psychicky dobře. Když jde to strach a úzkost, může bouchat třeba do polštáře nebo dupat či skákat. Zní to možná úsměvně, ale když čtyřikrát bouchnete do polštáře, vydechnete a zopakujete to třikrát po sobě, dostaví se úleva a tu nejakutnější situaci pak dítě dokáže zvládnout.

Je více volajících, nebo píšících na Linku bezpečí?

Volajících. Emailů jsme loni přijali přes čtyři tisíce a chatových zpráv kolem tří tisíc.

Jak řešíte případy, kdy se vám dítě svěří, že je obětí domácího nebo sexuálního násilí?

To záleží na tom, co nám o sobě dítě řekne. Linka bezpečí funguje anonymně, takže my víme jen to, co nám o sobě volající řekne. Pokud by ovšem dítě chtělo zajisti pomoct a poskytlo nám o sobě údaje, okamžitě mu ji zajistíme a obrátíme na Orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Hledají u vás pomoc i děti, které už si nějak ublížily? Napadá mě třeba předávkováním prášky, požitím drog nebo sebepoškozením.

Velmi často volají nebo i píší děti právě v situaci, kdy si třeba už ublížily nebo kdy spolykaly nějaké léky. Ony v tu chvíli buď třeba zpanikaří, nebo je jim tak zle, že o tom potřebují mluvit, že tohle se zrovna teď stalo, že krvácí, nebo mají třeba i strach, co se může stát dál. Zjišťujeme od dětí věk, co přesně to bylo za prášky a kolik jich bylo, a následně kontaktujeme toxikologické středisko a snažíme se pro volajícího zjistit co nejvíce informací a jak je situace akutní. Pak se domlouváme na možnosti přivolání pomoci, nebo o té situaci mluvíme.

Vzpomínám si na kauzu brněnského gymnázia, kde učitelka dehonestovala a nerespektovala identitu trans dětí. Volají vám děti, které se bojí coming out udělat, nebo naopak se pro něj rozhodly, ale společnost to nepřijala a oni následně spadnou do depresí a přemýšlí o sebevraždě?

Ano. Setkáváme se s dětmi, které přemýšlejí o tom, jak ten coming out udělat, jestli už je na něj čas, nebo není. Cítí se v tom hodně ohrožené. A setkáváme se i s tím, že bohužel následná reakce toho okolí, když už se ty děti rozhodly vyjít ven se svojí sexuální orientací nebo identitou, nebývá úplně příjemná, nebo je dokonce odmítavá. To jsou situace, kdy tyto děti přemýšlí o sebevraždě nebo sebepoškozování, protože to nedokáží unést

Jaká je tady úloha rodičů?

No obrovská. Rodina je pro dítě zdrojem jistoty, důvěry a opory, takže pokud se v ní setká dítě s nepřijetím, tak to je úplně základní nejistota, kterou v té chvíli prožije. Může mít až fatální důsledky.

České děti mají bolavou duši. Psychoterapii však rodiče věří jen málo

Využívají Linku bezpečí i pedagogové?

Naše organizace provozuje nejenom Linku bezpečí, která je určená dětem a studentům, ale i Rodičovskou linku a ta je určená dospělákům. Využívají ji rodiče, příbuzní a také pedagogové.

Co s vámi nejčastěji řeší?

Je spousta pedagogů, kteří se na nás obracejí velmi často, když zaznamenají, že mají ve třídě dítě s nějakými psychickými obtížemi a neví, jak mu pomoct, jak moc do toho třeba zasahovat. Nebo se stávají situace, že se děti svěří s problémy učitelům a prosí je, aby to neříkali rodičům. Takže pak ten pedagog volá k nám a radí se, co má v takovou chvíli dělat, protože se dozví třeba o šikaně v rodině, rozvodu nebo týrání.

Hana PetrákováZdroj: Deník/Bohumila Čiháková



Zvýšil se nebo změnil se počet volajících i aktuálně kvůli válce na Ukrajině?

Nejde ani tak o nárůst v počtu hovorů, že bychom jich měli víc, ale spíš byl nárůst toho tématu a těch psychických obtíží s ním spojeným.

Děti žijící u nás, které jsou původem z Ruska nebo i Ukrajiny, to lehké nemají. Čelí šikaně i přesto, že s válkou nesouhlasí. Bojí se chodit do školy. Jak pomoct těmto dětem? Je nejdůležitější intervent v tomto případě škola?

Určitě je, protože ve škole děti tráví velkou část dne, velkou část svého času. Je důležité, aby škola zapojila třídu a kolektiv. Ukázala jim, jak mají ke spolužákům přistupovat. Velkou roli hraje i to, jak je to velká škola, kolik ji navštěvuje dětí - vyselektovat podle toho případy, které nejsou optimální. Tady je to o té spolupráci a o tom, jak školy řeší potíže a také jak reaguje na náznaky nebo samotnou šikanu. Ale potřeba je jednat hlavně rychle.

Co pro sebe může v takové chvíli dítě udělat, aby utišilo své vnitřní napětí, když ho nenapadne nebo nechce kontaktovat Linku bezpečí?

Kromě úlevových technik, o kterých už jsem mluvila, dětem také doporučujeme mobilní aplikaci Nepanikař, která nabízí pomoc pro různé moduly a situace se strachem, napětím nebo příjmem potravy, které můžou v průběhu dne nastat. Dítě si tam může najít svoji konkrétní situaci, kterou teď prožívá, a může si najít návody na to, jak ji zvládnout. A samozřejmě vždycky může volat na Linku bezpečí.

Středoškoláci bojují s depresemi. Pomoci by mohly další volné dny

Víte, kolik roků bylo nejmladšímu volajícímu a jaký třeba řešil problém?

Na věk dětí se vždycky neptáme. Ale já si pamatuji na děti kolem šesti let. Ty hovory bývají velmi náročné, protože tyto děti ještě nejsou úplně schopné vést ten kontinuální telefonický rozhovor. Většina z nich volá kvůli rodinným problémům.

Jakou větu od dětí slyšíte většinou jako první?

Tak nejdřív řekne většina dobrý den, potom to bývá často: já úplně nevím, jak bych to teď řekla nebo řekl - většinou řekla, protože nám volají víc dívky než chlapci - a často je tam váhání, ale velmi často taky ten hovor začíná pláčem nebo mlčením. My jsme na tyto situace připravení. Víme, že to rozhodnutí není lehké a jsme tady za každých okolností, ať už mlčí, nebo pláčou. Pomáháme jim tím, že se doptáváme, aby se dětem začalo lépe mluvit a nenutíme je do ničeho, co sami nechtějí. Jsme tady pro ně.