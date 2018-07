Unikát. Děti se na vesmírném táboře v Liberci spojily s Rusy z ISS

Obletět Zemi za několik vteřin? Během malé chvilky uvidět polární záři, východ slunce i rozsvícená velkoměsta? Žádná sci-fi, ale zrychlený záznam z výšky 400 kilometrů. Právě v takové výšce se nachází Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), s jejíž ruskou posádkou se v pátek odpoledne spojili účastníci Mezinárodní kosmické školy v Liberci.

Letní kosmická škola s podtitulem Společně do vesmíru probíhá na Technické univerzitě v Liberci od 14. do 21. července. Na snímku z 20. července je Milan Halousek z České kosmické kanceláře a účastníci kosmické školy.Foto: Deník / Petr Zbranek

Patnáct minut kosmonautů Olega Artěmjeva a Sergeje Prokopjeva tak patřilo jen jim a jejich otázkám. Než se stanice připojila, byli všichni přítomní svědky fascinujícího vesmírného divadla.

Liberec si díky včerejšku může do svých dějin zapsat další historickou premiéru. Šlo totiž o vůbec první spojení s ruskou částí vesmírné posádky v rámci České republiky. S posádkou amerického segmentu vesmírné stanice se už loni v prosinci spojila pražská ČVUT.

DĚTI ZAJÍMALA ZVÍŘATA I GRAVITACE

„Ubíhá ve vesmíru čas rychleji? Chybí vám gravitace? V jakém časovém pásmu se na stanici pohybujete? Co na půl roku ve vesmíru říká vaše rodina a mohou na vesmírné stanici žít zvířata?“ ptaly se děti ve věku od 11 do 15 let. Česky i rusky. Mladí Rusové měli převahu. Však také na akci dorazil i ruský velvyslanec a při oficiálním projevu, kdy zaznělo, že Československo bylo v roce 1978 teprve třetí zemí na světě, která vyslala svého člověka do vesmíru, trochu mrazilo. Jen pionýrské šátky nahradila trička s logem kosmické školy a ideologii zcela evidentní zájem o techniku.

K mikrofonu před velkoplošnou obrazovkou, na níž se kosmonauti krátce po virtuálním průletu nad Zemí objevili, přistupovali frekventanti dětské kosmické školy sice s lehkou trémou, zato s jasně definovanými otázkami, na nichž byla hlavně u starších patrná znalost. „Pro děti to byl mimořádný zážitek přímé setkání s lidmi, kteří jsou v tuto chvíli ve vesmíru a jsou tady speciálně jen kvůli nim,“ zmínil Milan Halousek z České kosmické kanceláře.

Spojení s vesmírnou stanicí podle něj v době internetu není zase až tak složité, ale jednoduché také ne. „Signál jde z kosmické stanice přes satelit datovými linkami do řídícího centra u Moskvy a odtud je přesměrován na internetové linky a datové kanály,“ popsal malý technický zázrak.

Zpoždění ze Země do vesmírného modulu je přitom nepatrné. Mezi otázkami a odpověďmi je stejná pauza, jako když v televizních zprávách odpovídá reportér z Washingtonu nebo z Brna.

Kosmonauti jsou po několikaměsíčním pobytu ve vesmíru v dobrém rozmaru. V reakci na fotbalové mistrovství v Moskvě si Oleg Artěmjev pohrává s míčem, a když padne otázka na Prahu a Českou republiku, vpluje do kabiny v beztížném stavu dokonce Milerův plyšový krteček. Za vtípek sklízí ze Země obrovský potlesk. Spojení se na několik vteřin přeruší, ale vzápětí se znovu navazuje. Technici ze z AVC Silicon Hill, kteří ho zajišťují, se činí.

TESTUJÍ LÉKY I NOVÉ MATERIÁLY

Celou ruskou posádku tvoří šestice kosmonautů, z toho jediná žena. Vesmírná stanice létá rychlostí osm kilometrů za vteřinu ve výšce pouhých 400 kilometrů nad zemí. „Je to vlastně taková obrovská laboratoř ve stavu beztíže,“ vysvětlil Milan Halousek. Právě to je podle něj zásadní, protože díky absenci gravitace tu mohou probíhat experimenty na zemi nemyslitelné.

Týkají se například výzkumu nemocí, jako je rakovina nebo roztroušená skleróza, ale vědci ve skafandrech se tu zabývají také výzkumem nových materiálů. „Je to hodně drahý výzkum, ale vynaložené prostředky se vrátí. Potvrzují to i klinické testy některých léků tady na Zemi,“ dodal šéf výukové sekce České kosmické agentury.

„Chtěl bych být taky kosmonaut a raketový inženýr,“ svěřil se ještě před spojením s vesmírnou lodí teprve 11letý Tomáš Michal z Třeboně. Na kosmický tábor ho přivedl kroužek, který vede právě Milan Halousek. Na libereckou univerzitu, jež pro akci poskytla potřebné zázemí, přijelo celkem 40 dětí: 25 jich je z Ruska, 13 z České republiky a 14letá Františka Bendová na tábor dokonce přijela až z Irska, kde nyní žije. Nelituje. „Během týdne jsme měli kurzy satelitní navigace, zpracování satelitních snímků nebo kurz raketového modelářství a kosmického designu,“ popsal Halousek.

Stejně jako na dětské univerzitě musely i tady skládat absolventské zkoušky. Největší pozornosti se těšili absolventi kurzu raketového modelářství, kteří své modely předvedli v závěru odpoledne. To už ale ti opravdoví kosmonauti vidět nemohli.