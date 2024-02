Když bylo zpěvačce Olze Lounové pět let, postihl ji zápal mozkových blan, s nímž se ocitla v nemocnici. „Na pokoj ke mně nebyli vpouštěni rodiče. Přestala jsem kvůli tomu jíst,“ zavzpomínala na příhodu z 80. let. Na personálu si, jak podotkla, tehdy přítomnost mámy a táty vynutila. A hned cítila, jak se její stav zlepšil.

Podle odborníků blízkost rodičů či jiných blízkých, které mají rády, dětem v takových situacích pomáhá, v opačném případě si sebou léta nesou nezpracovaná traumata. Kampaň Být spolu je normální má proto za cíl zvýšit informovanost.

Vedoucí kampaně Ágnes Bučinská Němečková z Českého helsinského výboru podotkla, že je důležité být s dítětem nejen při hospitalizaci. „Ale třeba i při poskytování zákroků v lokální anestezii, kde je dítě při vědomí a potřebuje doprovázejícího člověka,“ řekla Deníku.

Kvůli případným nedorozuměním mezi rodiči a nemocnicemi loni ministerští úředníci vydali metodiku:

Rodiče mají zákonné právo být s dětmi v nemocnici. Jsou ale i hraniční situace

Důležité je též být s dítětem při uvádění do anestezie a probouzení se z ní po operaci. „Jsou to klíčové momenty, kdy dítě může být traumatizované tím, že neví, co se děje, a nerozumí tomu, že ho něco bolí. Pečující mu dává pocit bezpečí a klidu,“ uvedla.

Spoluautorka kampaně Petra Sovová z Hnutí za aktivní mateřství podotkla, že situace se od 90. let výrazně zlepšila. Už to totiž není tak, že by proti sobě na ostří nože stály skupiny zdravotníků a rodičů. „Stačí domluvit se a vzájemně si naslouchat,“ shrnula.

Podle Bučinské Němečkové jde vše mílovými kroky dopředu v nemocnicích s progresivními řediteli, náměstky a lékaři. „Některé nemocnice se ale naopak v době covidu jakoby opevnily a dávají najevo, že tam rodiče či jiné pečující pouštět nebudou,“ upozornila.