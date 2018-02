Děti pijí alkohol už od dvanácti. Pomoci má kampaň Zůstaň nad vlivem

Tvrdým alkoholem si připíjejí pravidelně, nezřídka si dají i cigaretu či marihuanu. S pitím se naprostá většina dětí z Brna a jižní Moravy setkala už na základní škole, řadu z nich tato záliba dostala do nemocnice. Varovat mladé před drogami chce nová kampaň Zůstaň nad vlivem.

Největší problém mají mladí v Brně podle ředitele brněnského Ústavu prevence a léčby závislosti Martina Klíče s alkoholem. „Děti jsou obrazem svých rodičů. Pokud vyrůstají se závislým otcem či matkou, na jejich psychice se to podepíše. Dnešní doba přináší také velký stres, od něhož chtějí mladí díky pití utéct,“ řekl.



Průzkum ústavu z roku 2014 ukázal, že v kraji má zkušenost s alkoholem přes sedmdesát procent mladých od jedenácti do jednadvaceti let. S alkoholem se průměrně setkali už ve dvanácti letech, polovina z nich pije pravidelně. S cigaretami mají zkušenost dvě třetiny, s marihuanou třicet procent mladých.

Upozornit na nebezpečí závislostí chtějí autoři nové kampaně Zůstaň nad vlivem, v jejímž čele stojí brněnská organizace Podané ruce a Asociace nestátních organizací. „Až dva tisíce dětí ročně bojuje kvůli alkoholu o život na jednotkách intenzivní péče. Dlouhodobé kampaně mohou pomoci změnit jejich vnímání návykových látek,“ vysvětlila předsedkyně asociace Helena Rampachová.



Pití alkoholu je často spojeno se setkáváním. Kampaň chce proto mladým připomenout, že je mnoho aktivit, při kterých se mohou seznámit s vrstevníky a které je budou naplňovat. „Oslovili jsme proto úspěšné mladé lidi, kteří dětem mohou být inspirací, jak zůstat nad vlivem. Půjde například o horolezce Adama Ondru či youtubera Fattyho,“ upřesnila Rampachová.



Kampaň poběží především online na sociálních sítích. Tvůrci chtějí rozšířit i povědomí o existujících organizacích či službách zaměřených na prevenci závislostí, aby mladí věděli, kam se v případě problémů obrátit pro pomoc.



Když už se mladí dostanou až k závislosti, pomůže jim nové léčebné centrum, které plánuje zřídit Fakultní nemocnice Brno v Dětské nemocnici. „Chceme vytvořit detoxikační oddělení a oddělení psychosomatické péče, kde dětem nabídneme dlouhodobější terapii,“ upřesnil dříve ředitel nemocnice Roman Kraus.



Přispět k řešení chtějí i představitelé Brna. Na program protidrogové prevence letos radní pošlou rekordních jedenáct milionů korun.