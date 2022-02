Většina dětí sleduje porno, ztrácí ostražitost před pedofily, uvádí studie

Viděls? Víš, kdo s nima chrápe, jenom jedničkáři Pepane, jenom jedničkáři. A takhle nějak to dělají i motýly! Scéna z filmu Kameňák 3, kdy má otec Pepa v podání Václava Vydry poučit dospívajícího syna o sexu a narazí na to, že chlapec už shlédl lechtivý snímek, není jen uměleckou licencí. Je to odraz reality.

Pornografie mohou děti i díky internetu sledovat v nízkém věku. To je podle psychologů nebezpečné. | Foto: Shutterstock

Podle studie českých odborníků totiž hlavní slovo v sexuální výchově u nás nepatří ani škole ani rodičům: 70 procent dětí a nezletilých uvedlo jako hlavní zdroj informací mix pornografie, zkušeností kamarádů a internet. Až 56 procent dětí a dospívajících v průzkumu uvedlo, že vidělo porno, a to nejčastěji ve věku 13 let. Lékaři takový jev považují za nebezpečný. Bez výchovy a výuky ze strany autorit to ohrožuje vývoj mladistvých v pozdějším věku. S pandemickou nudou roste chuť na zakázaný sex. Přibývá dětské pornografie „Nese to s sebou několik typů problémů. Jednak nereálné představy o pohlavním životě, kdy si zvláště chlapci myslí, že přesně jako v těch porno snímcích to probíhá ve skutečnosti. Mají i obdobná očekávání od svých partnerek,“ popisuje Jana Martincová, lékařka a popularizátorka sexuální výchovy v rodině. Spolu s Petrou Sejbalovou, primářkou Sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno, jsou autorkami studie, která pomocí anonymního dotazování zjišťovala sexuální zkušenosti u téměř 1700 dětí a mladistvých. Mladí konzumenti pornografie mají podle lékařek v pozdějším věku problém navázat vztah se skutečnými dívkami a ze sexuálního života zažívají zklamání. „Vzpomínám si, že jsem jednou řešila případ 21letého mladíka, který byl stále panic, a přišel pro pomoc k nám do sexuologické ambulance. Posléze vyplynulo, že masturbuje u internetu asi od svých 13 roků, a to i několikrát denně. Zkoušel se seznámit s několika dívkami, ale vždy selhal, protože pro svoje vzrušení potřeboval, aby se dívka chovala jako pornoherečka na internetu, což se samozřejmě u těchto dívek nevyskytovalo. Fyzického kontaktu s dívčím tělem se velmi bál,“ popisuje Sejbalová. Snadná kořist Kromě vlivu na chování ve společnosti i partnerských vztazích má nedostatečná sexuální výchova vliv i na menší odolnost dětí vůči sexuálním predátorům na internetu. Zejména, pokud sledují pornografii ve velmi raném věku. „Ve studii jsme zjistili, že na porno koukají již úplně malí školáci od 6 do 10 let, přičemž šest let byla naše dolní hranice. A právě ti byli nejzranitelnější vůči útokům sexuálních agresorů na internetu. Zatímco z této skupiny dokázalo přerušit konverzaci s online agresorem pouze 58 procent respondentů, mezi studenty, kteří porno viděli poprvé až ve vyšším věku nebo vůbec, se dokázalo agresorům úspěšně bránit více než 90 procent,“ vypočítává Martincová. Zájem o fetiš roste. Prodejkyně použitých kalhotek vydělávají desetitisíce Během pandemie se odborníci začali setkávat s tím, že nezletilí sledovali pornografii v mnohem větší míře, než dosud. Napomohla tomu i distanční výuka, kdy žáci trávili u počítačů několik hodin v kuse. Někteří rodiče, kteří na sledování lechtivých materiálů přišli, pak děti přivedli do sexuologických ordinací s podezřením na vznikající závislost. „Ta se naštěstí u žádného z chlapců zatím nepotvrdila, nicméně někteří z nich sledovali porno i několik hodin denně,“ říká Sejbalová. Podle Martincové je nezbytné, aby otěže v sexuální výchově přebraly rodiny a nespoléhaly jen na školu. Oporu mohou mít především v kvalitní literatuře. „Je dobré pořídit literaturu, kde je již problematika probrána komplexně. V ní najde rodič nejdříve inspiraci a správný slovník, na základě čehož pak může vést hovory s dětmi a knížku dítěti věnovat. Knihy slouží jako pomůcka rodiči, pomůže mu najít potřebné sebevědomí a více je sblížit s dětmi,“ dodává lékařka. Kdy vidí děti porno poprvé

Podle výzkumu lékařek Petry Sejbalové a Jany Martincové téměř 56 procent dětí někdy vidělo porno. Nejčastěji poprvé ve věku 13 let. Někdy tu zkušenost ale mají i ve velmi raném věku, 12 % dětí vidělo porno poprvé mezi 6. až 10. rokem. Nejčastěji je k tomu přivedl vrstevník, spolužák nebo kamarád. O jednorázovou zkušenost se jednat nemusí, podle průzkumu pravidelně s frekvencí jedenkrát denně až jedenkrát měsíčně navštěvují porno tři čtvrtiny chlapců, které kdy na něm byly, a čtvrtina dívek. Výzkum proběhl v roce 2020, zúčastnilo se ho 1655 respondentů.



Zdroj: Výzkum „Děti ohrožené pornografií a sexuálním násilím na internetu“