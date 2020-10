Minisčítání se koná již popáté je určené pro žáky čtvrtých až devátých ročníků základních a nižší ročníky gymnázií. „V dotazníku čekají na děti otázky například na čas trávený na internetu, zda umí poskytnout první pomoc, jak cestují do školy či jaké velikonoční zvyky dodržují,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Cílem projektu je podle něj ukázat dětem, jak funguje statistika, jak rozumět datům a jak pracovat s grafy a tabulkami. „Díky tomu vnesou učitelé do výuky nejen nové poznatky, ale také interaktivní prvky a nový způsob práce s informacemi,“ dodává Rojíček.

Nejméně oblíbené předměty? Zpěv a čeština

Předloni se tak účastníci projektu ostatní lidé mohli dozvědět například to, že nejoblíbenější věcí dětí v základních školách je mobilní telefon, na kterém tráví několik hodin denně. Z odpovědí také vyplynulo, že přibližně pětina žáků se nechá do školy vozit autem a mezi nejméně oblíbené předměty patří zpěv a čeština. Hudební výchovu by totiž zrušila celá pětina z nich, zatímco matematiku jen desetina.

Z minisčítání v roce 2015 pak vyplynulo, že vysněným budoucím povoláním dětí je nejčastěji veterinář, učitel, kuchař, policista a lékař. Z tehdejších výsledků pak stojí za zmínku například i to, že když se vyskytne problém, děti se nejčastěji obracejí na rodiče (56,8 procenta) či kamarády (23,6 procenta). Mladší se tehdy častěji hledali pomoc u učitele, starší si nechávali problémy pro sebe. Rozdílné pohledy měli tehdejší dětští účastníci i na ideální rodinný víkend. Formu výletu si tehdy jako nejlepší variantuzvolila téměř polovina desetiletých a třetina patnáctiletých.

Letošního minisčítání se může zúčastnit každá škola v Česku. Registrace a účast bezplatná a probíhá online. „Od 1. listopadu do 13. prosince pak budou moci žáci a studenti vyplňovat online dotazník na webu www.miniscitani.cz,“ říká mluvčí ČSÚ Jan Cieslar. Výsledky statistici zveřejní v lednu.