Ministerstvo zdravotnictví (MZd) zatím počítá s testováním dětí na covid-19 ve školách jen na začátku září. Další kroky podle něj budou záviset na vývoji epidemické situace. ČTK to řekla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Vláda na konci června schválila, že se děti v prvních dnech po zahájení školního roku v září třikrát otestují antigenními testy, které zajistí stát. Děti ve školách za testy platit nebudou.

Testování žáku pomoci PCR testu ze slin. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Na tři termíny testování v září by měla Správa státních hmotných rezerv nakoupit 4,2 milionu antigenních testů, náklady ministerstvo zdravotnictví odhadlo na asi 210 milionů korun. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by peníze měly jít z Fondu solidarity EU. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes uvedl, že vláda musí do půlky srpna kvůli nákupům rozhodnout, zda budou školy testovat žáky a studenty na covid-19 i dál na podzim.