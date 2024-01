Číst, psát a počítat. To je základ nutný do života. Kvůli jeho nástrahám ale nestačí. Děti potřebují být i duševně odolné. „Mají úplně jiné zátěžové podmínky, než jsme měli my. To je třeba respektovat a nesrovnávat s tím, jak to bylo za nás. Je velký důraz na individualitu, tlak na výkon,“ uvedla pro Deník dětská psychiatrička Lucia Vašková z Centra zvyšování psychické odolnosti.

Duševní napětí děti čím dál častěji řeší sebepoškozováním. Nahromaděné problémy z domova či ze školy a vnitřní pocity způsobí přetlak:

Děti zažívají záchvaty paniky, roste počet sebepoškozování, varují odborníci

Děti podle ní mají přehnaná očekávání, co by měly dokázat už v patnácti. Mají také strach, že neuspějí. Nesouhlasí s názory, že jsou oproti dřívějším generacím méně psychicky odolné. „Opomíjí se právě to, že čelí větší psychické zátěži. Ke stresu přispěly i covidové uzávěry, války či ekonomická nejistota. Krize jsou větší a větší. Situace ve světě nevypadá pozitivně. Máme strach, aby se válka nerozšířila,“ vysvětlila.

Na druhou stranu ale podle ní není dobré, když se rodiče snaží dětem zametat cestičku víc, než je zdravé. „Nepřipravují je na zátěž, která k životu patří. Nepříjemná situace totiž není hned nebezpečná. Dítě je třeba vychovávat tak, aby zvládalo život,“ zdůraznila.

Zdroj: Youtube

Za důležité považuje, aby umělo pojmenovat, jak se cítí, jak zvládá sociální stres, jak se může popasovat se vztahy a vědět, za kým jít s problémem. „Pomoci mohou školní psychologové, sociální pracovníci nebo učitelé při třídnických hodinách. Nejlepší je mluvit s dětmi formou hry, aby je to bavilo, vtáhlo a nebylo to násilné,“ dodala.