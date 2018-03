Dětí umírá méně a méně. Smutná čísla klesla za dvě desetiletí na třetinu

/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ Větším zabijákem než rakovina jsou nehody. Ročně kvůli nemocem a úrazům skoná šest stovek dětí a teenagerů.

Přestože je to velmi smutná statistika, ukazuje na jeden pozitivní trend: dětí a teenagerů v posledních letech umírá třikrát méně, než kolik jich ročně skonalo v první polovině devadesátých let. Platí to pro novorozence, děti do patnácti let i starší náctileté.

Deník zanalyzoval podrobné příčiny smrti, jak je uvádějí lékaři v Listu o prohlídce zemřelého. A to od roku 1994 do 2016, kdy jsou známy poslední zveřejněné údaje.

Ze srovnání vyplynulo, že děti a mladiství mají nyní mnohem větší šanci přežít poporodní komplikace i závažné choroby. A že se jim vyhýbají tragické úrazy.

Rakovina na ústupu

Například před dovršením jednoho roku umírají ročně zhruba tři stovky novorozenců a kojenců. V roce 1992 to ale bylo skoro devět set.

A to přesto, že se rodí stále více a více dětí se stále nižší váhou. Důvod?

„Roli hraje především vyšší počet umělých oplodnění a s tím související vícečetné porody – zhruba šedesát procent dvojčat nedosahuje normální porodní váhy,“ řekla Deníku před nedávnem dětská neuroložka Alena Dernerová.

Za zhruba dvě třetiny úmrtí dětí do jednoho roku mohou právě poporodní komplikace a vrozené vady.

Co se týče starších pacientů, výrazný krok kupředu učinila léčba nádorů. Na rakovinu umírá v Česku kolem padesáti dětí a teenagerů ročně. I když se rozhodně nejedná o nízké číslo, v první polovině devadesátých let bylo třikrát vyšší.

Nehody, bazény, psi

Dokonce čtyřikrát klesl počet obětí dopravních nehod, nyní při nich ročně skoná kolem šedesáti mladých ve věku do dvaceti let.

Situaci zlepšuje to, že po silnicích jezdí novější, bezpečnější auta a že jsou povinné autosedačky.

„V celkovém počtu obětí na silnicích se ale Česká republika stále řadí mezi horší evropské státy,“ podotýká dopravní expert Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Jedno srovnání: v autech, na motorkách nebo jako chodci pravidelně umírá víc dětí a mladistvých, než kolik jich skoná na zmíněnou rakovinu.

A jak je to s dalšími medializovanými úmrtími? Ročně se utopí kolem deseti dětí a mladistvých, na život si sáhne zhruba třicítka (zejména ve věku nad 15 let) a pes smrtelně zraní dítě jen jednou za několik let.