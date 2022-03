Z války rovnou do lavic. Stát řeší, jak rychle proočkovat malé ukrajinské děti

Ukrajinské děti do lavic, a to co nejrychleji. Takový je plán vlády, která chce nejmenší uprchlíky co nejrychleji začlenit do školek a škol. Ještě předtím ale musí vyřešit medicínský problém: část dětí totiž nemá plné očkování na některé dětské nemoci. Zdravotníci je proto v následujících měsících naočkují ve zrychleném cyklu.

Děti v uprchlickém centru po masivním útoku Ruska na Ukrajinu. | Foto: ČTK/PA/Matija Habljak/PIXSELL

Odstup mezi jednotlivými vakcínami bude čtyři až pět týdnů. Teprve poté budou moci navštěvovat veřejné mateřské školy a dětské skupiny. Do té doby budou v samostatných třídách. Do základních škol mohou ukrajinské děti nastoupit rovnou a bez dokladů. Matky nám téměř skáčou pod auto, chtějí pryč, říká muž, který vozí uprchlíky O očkování nejmenších ukrajinských dětí už v pátek jednal Ústřední krizový štáb. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) Česko nejspíš uzná očkování provedená na Ukrajině. Jak Deníku upřesnil epidemiolog Roman Prymula, problém není v tom, že by některá z vakcín proti dětským nemocem na Ukrajině chyběla, ne všechny děti jsou ale proočkované. Zdravotníci postupně zjišťují jejich počet. Do Česka od začátku ozbrojeného konfliktu zamířilo kolem sta tisíc uprchlíků, většinou žen, starších lidí a dětí. "Rodiče budou vyzváni, aby řekli, proti čemu jejich děti byly a nebyly očkované. A pokud možno to doložili očkovacím průkazem. Když jim nějaké očkování bude chybět, postupně tu budou doočkovány," vysvětlil Prymula. Některým dětem podle něj může chybět trojkombinace očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli či proti spalničkám. Tam je třeba, aby byly rychle doočkovány. Pokud tu ukrajinské děti zůstanou delší dobu, následně budou očkovány podle českého očkovacího kalendáře. Aby děti v Česku mohly do veřejných předškolních zařízení, vedle zmíněných nemocí musí být vakcinovány také proti dětské obrně, virové hepatitidě B, hemofilovým infekcím, zarděnkám a příušnicím. Základní očkovací program je většinou ukončen ve dvou letech dítěte, následuje postupné přeočkovávání. Hrazeno je to z veřejného zdravotního pojištění. Covidová vlna nehrozí Vzhledem k množství lidí, kteří potřebují azyl, Česko při příchodu do země nevyžaduje po ukrajinských uprchlících testy na covid ani doklad o očkování či prodělané nemoci. V minulých dnech se proto mezi veřejností objevily obavy z možného zhoršení covidové situace. Prymula ale strach tlumí. "Omikronová vlna se u nás už poměrně vyčerpala. Počet jedinců, kteří nebyli očkovaní nebo nemoc neprodělali, není velký. Neočekávám tedy, že dramatickým způsobem změní situaci, když sem přijde několik stovek tisíc uprchlíků," řekl. Pryč z válečné zóny. Z Ukrajiny už utekly dva miliony lidí, hlásí OSN Situace s covidem je podle něj klidnější i na Ukrajině. "Vlna tam vrcholila před válkou. Poté počet nakažených začínal klesat. Akutní problém by u nás tedy vzniknout neměl," dodal. Podle oficiálních statistik je minimálně každý třetí Ukrajinec očkován nebo covid prodělal. Vzhledem k tomu, že na Ukrajině se testovalo méně než u nás, ve skutečnosti mohlo nemoc prodělat daleko víc lidí. Zdroj: DeníkBát se nemusí ani Ukrajinci, kteří se případně nakazí v Česku. Stejně jako při jiných zdravotních potížích jim v případě potřeby čeští zdravotníci poskytnou péči. Veřejné pojištění za ně platí stát. "Naše zdravotnictví je připraveno poskytnout zdravotní pomoc všem příchozím ukrajinským uprchlíkům," řekl Deníku mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob. S tím, že i oni se zde mohou nechat proti covidu očkovat.