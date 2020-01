Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou připravuje ministerstvo spravedlnosti. „Zatímco účast na sexuálních praktikách s dítětem mladším patnácti let je již dnes kriminalizována, účast na sexuálních praktikách s dítětem starším patnácti let v případech dětské prostituce kriminalizována plně není,“ konstatuje úřad v materiálu.

Delší promlčecí doba

Jinými slovy se v současnosti pachatelům této trestné činnosti daří z případného trestu vykroutit. Novela má nově postihovat i lidi, kteří za pohlavní styk s dětmi staršími patnácti let zaplatí někomu jinému než přímo jim.

Není to jediná novinka, kterou ministerstvo chystá. Má se upřesnit doba, po kterou nebude čin svádění dětí k prostituci promlčený. U dětí mladších patnácti let na deset let, u starších na tři roky. Zpřísnit by se pak měly i přitěžující okolnosti pro pachatele těchto trestných činů, pokud bude ohroženo zdraví dítěte nebo bude pachatelů více.

Internetové peklo

Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku vychází z evropské směrnice z roku 2011. Je to sice relativně dávno, od té doby se však situace podstatně zhoršila. Rozšířila se totiž komunikace přes web, a právě na něm pedofilové své oběti často loví.

„Nejčastější obětí na internetu jsou chlapci,“ řekl k tomu před časem Martin Kožíšek, expert sdružení CZ.NIC, v němž se organizují čeští poskytovatelé internetu. Klukům například častěji než děvčatům chodí nabídky od falešných profilů na sociálních sítích. A také se více nabízejí. „Potřebují peníze například na ‚klíče‘ do počítačových her nebo na prémiové SMS,“ uvedl Kožíšek.

Dívky jsou sice rezervovanější v tom, s kým jdou na schůzku, ale i tak se často na schůzku vydají.