Bezmála už jen dva týdny zbývají do konce školního roku a do chvíle, kdy se tisíce dětí rozjedou na letní dětské tábory. Pokud teprve teď rodiče nebo jejich potomci začali mít zájem o účast na letním táboře, není ještě všechno ztraceno. Kapacity nejsou všude ještě vyčerpané, volno hlásí hlavně pobyty v zahraničí u moře nebo s výukou angličtiny. Odborníci se shodují, že v letošním roce si rodiče za dětskou rekreaci opět připlatí. Deník v přehledu poradí, jak letní tábor vybrat, co by nemělo chybět ve sbaleném zavazadle či jak snížit vysoké náklady a ušetřit.

Letní dětský tábor. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Kde najít informace o volných místech a kde vybírat?

Organizátory letních dětských táborů bývají obvykle lokální střediska volného času, zájmová sdružení nebo sportovní kluby. Často je ve své režii pořádají také podniky a odbory. Pokud se vašeho dítěte ani jedno z toho netýká, můžete využít nabídku cestovních kanceláří. Řada z nich se orientuje právě na tábory pro děti a mládež a bývá členem Asociace cestovních kanceláří.

Kam míří děti nejčastěji?

Možnosti na léto jsou rozsáhlé. Kromě pobytových táborů v tuzemsku je široká nabídka i pro prázdniny mimo Českou republiku v zahraničí, zejména u moře. Alternativou pobytových táborů jsou denní příměstské aktivity. „Zatímco loni vítězily příměstské nad pobytovými, letos je to přesně naopak. Pobytový tábor si letos užije 48 procent dětí ve věku 4 let a více. Na příměstský pak vyrazí 43 procent dětí,“ uvedla mluvčí společnosti Provident financial Jana Austová Pikardová. Až 81 procent dětí mimo organizované tábory vyrazí také na prázdniny k babičce.

Les či moře? Stále více rodičů posílá děti na tábory do Chorvatska

Táboráky nejsou zábava? Alternativou je moře a zahraniční zkušenost.

Někteří dospělí si klasické české táboření plné bojových her, táboráků a plavání v řece jako ideální prázdniny nepředstavují. A v roce 2024 takový program považují za přežitek. Čím dál oblíbenější jsou proto prázdniny u moře nebo rodiče využívají takzvané summer campy a posílají děti „na zkušenou“ do zahraničí. Obvykle pak v jiné zemi stráví i většinu prázdnin. „Na summer camp mohou studenti odjet do Spojených států amerických, Velké Británie, Kanady nebo třeba do Dánska a Španělska. Mezi nejoblíbenější patří campy v Británii nebo USA,“ popsala trend ředitelka společnosti Education.cz Lucia Klimková. Děti se v zahraničí učí jazyk a většinou nechybí ani tematické zaměření třeba na sport nebo přežití v divočině.

Kolik si letos rodiče mají připravit?

Dětské rekreace, stejně jako v podstatě všechno, v posledních letech podražily. Podle údajů České rady dětí a mládeže činila loni průměrná cena tábora na den 272 korun. A zdražení se čeká i nadále. Rodiče si připlatí především při specializovaném programu. „Tábory, které jsou specificky zaměřené, bývají dražší. Týká se to pobytů uměleckých nebo technických. Tábory s ubytováním ve stanech jsou také v průměru výrazně levnější než tábory s ubytováním v budovách,“ uvedla mluvčí rady Soňa Polak. Rozdíl mezi stany a třeba chatkami může být téměř dvě stě korun na den.

Záruka úspěchu? Dítě poprvé pošlete na tábor s jeho kamarádem, radí vedoucí

Mají rodiče nárok na nějaké příspěvky?

Peníze na dětskou rekreaci mohou rodiče získat zpravidla u zdravotních pojišťoven. Částka se liší v závislosti na nabídce pojišťovny. Pravidla ale bývají vstřícná a rodiče v Česku čerpají příspěvky čím dál častěji. „V loňském roce o něj zažádalo 5260 rodičů. Oproti roku 2022 vzrostl počet žádostí o příspěvek u klasických táborů o 13 procent, u příměstských sportovních táborů o 55 procent,“ přiblížil mluvčí pojišťovny RBP Ivo Čelechovský. Vyplatí se také prozkoumat firemní benefity. Část podniků nebo odborových sdružení totiž svým zaměstnancům na dětské tábory přispívá. Týká se to zejména velkých firem, ale také státních složek.

Lze ohlídat bezpečnost?

Kromě programu by si měli rodiče pohlídat také kvalitu tábora. Pokud zatím zkušenosti nemají, úředníci ministerstva školství shrnuli základní informace, kterých by se při výběru měli držet. Ukazatel kvality jsou zejména informace zveřejněné předem. Nesmí mezi nimi chybět oficiální oznámení. „Tábor je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškoleni a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora. Vedoucí by měli být poučeni o BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pozn. red.), o jejich proškolení by měl být proveden zápis. Správný tábor by měl mít svůj přesně daný a vymezený „táborový řád“, který budou znát a respektovat děti i vedoucí. Zeptejte se i na to, jestli má tábor plán pro nouzové situace,“ poradili zaměstnanci ministerstva.

Útěk od tubery, nácvik na povodně. Letní tábory byly za Masaryka státním zájmem

Jsou české tábory bezpečné?

Popravdě je nutné říct, že dětské letní tábory patří k místům, kde se během roku stane nejvíce dětských úrazů. Dokládají to například statistiky České rady dětí a mládeže - podle nich se jedná o celou polovinu úrazů. Zranění si děti přivodí především při hrách a závodech. Zranit se ale mohou i při podpůrné činnosti, jako je práce se dřevem, noční bojovky. V minulosti se vyskytly i úrazy bez výrazné fyzické aktivity. Třeba při zakopnutí o stan.

Mám dítě pojistit?

Rodiče by si měli vždy zjistit, zda je tábor pojištěný. Přesto se tak často neděje a navíc pojištění táborů nemusí zrovna nastalý problém pokrýt. Hlavně jde o pojistku proti úrazu nebo poškození cizího majetku. Přestože se obecně traduje, že za každý úraz nese podle občanského zákoníku odpovědnost táborový vedoucí, při dokazování úrazu pojišťovně neleží vína jen na něm. „Vždy je zapotřebí posoudit, zda určitou vinu na vzniku škody nenese i samotné dítě, například kvůli neuposlechnutí pokynů vedoucích. V takových případech by mohlo dojít k úměrnému snížení náhrady dle míry osobního zavinění,” poznamenala před časem pro Deník ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.