Dětské skupiny jsou stále žádanější. Matky už nechtějí být s dětmi tak dlouho doma a touží se vrátit do práce.

České ženy tráví doma s dítětem výrazně delší dobu než matky v jiných zemích Evropské unie. Na mateřskou a rodičovskou proto Česko vydává násobně vyšší částky než jiné státy. K vyšší porodnosti to ale nevede. Když ženy zvažují mateřství, důležitější je pro ně jistota, že budou mít kam umístit své malé dítě a nepřeruší kariéru na dlouhou dobu.

Dostat ovšem do školky děti pod tři roky je nadlidský úkon. Řešením jsou dětské skupiny. Ty se starají o děti od jednoho roku, ve speciálních čtyřčlenných skupinách mohou být i nemluvňata od šesti měsíců. O potomky pečují profesionální chůvy a díky menšímu kolektivu přistupují ke svěřencům individuálně. To si pochvalují zejména matky dětí se speciálními potřebami.

„Když se jim věnuje kvalifikovaný personál v dětských skupinách s méně členy, dítě pak může mít ve škole výborné výsledky. Vím to z vlastní zkušenosti,“ řekla Monika Náplavová, jež v Břeclavi vede dětskou skupinu Školička a má syna s vývojovou dysfázií.

Tato zařízení rovněž mohou snižovat odliv mladých rodin z malých obcí do větších sídel. Proto nyní zakládá hned dvě dětské skupiny pětitisícové město Česká Kamenice na Děčínsku. Oslovilo kvůli tomu platformu Vše pro dětské skupiny, jež pomáhá provozovatelům se založením i financováním.

„Patříme do pásma severočeského regionu, které je chudší a vylidňuje se. Chtěli jsme nabídnout to, co větší města, abychom stále nepřicházeli o obyvatele v produktivním věku,“ vysvětlil starosta Jan Papajovský. Dodal, že poptávka po péči o děti do dvou let v posledních letech výrazně stoupla.

Matky nemají k práci podmínky

Na konci září prezentovala společnost Deloitte studii, z níž vyplývá, že 76 procent žen na rodičovské dovolené má zájem o zkrácené úvazky nebo projektovou spolupráci. Jen tři procenta matek chtějí zůstat celé tři roky s dětmi doma.

Každá druhá matka, která chce pracovat, ale nepracuje, protože k tomu nemá podmínky. „Je potřeba zajistit jim péči o děti a také možnost přizpůsobit si pracovní úvazek,“ sdělila vedoucí poradenského týmu ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky Jana Skalková. Vládě se již podařilo zvýhodnit částečné úvazky. Podle Skalkové chce ministerstvo zajistit, aby do roku 2030 přibylo dalších 30 tisíc míst v dětských skupinách.

Vliv na zaměstnanost i porodnost

Jak mohou dětské skupiny ovlivnit zaměstnanost i porodnost matek, ukazuje Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. V roce 2017 se tu potýkali s nedostatkem zdravotnického personálu. Z osmi set zaměstnanců měli stovku matek na mateřských dovolených. Reagovali na to založením dětské skupiny Šemík. Podařilo se jim tak dostat zpět mladé zaměstnankyně a zařízení mají stále plné. „Zájem je opravdu velký a zaměstnanci to berou jako nejlepší nabízený benefit,“ uvedla vedoucí personálního oddělení Ústavu Gabriela Andělová.

Dětské skupiny v Česku:

• 9 let fungování

• 1800 dětských skupin

• 24 tisíc dětí v dětských skupinách

Osvědčuje se i propojování dětských skupin a místních důchodců. Babičky a dědečkové slouží jako vítaná výpomoc pro chůvy, zpestření pro děti a znovu si mohou prožít pocit vlastní důležitosti. „Když se roky věnujete péči o svého nemocného partnera a ten pak náhle zemře, nastane velké prázdno. Pokud ho nezaplní rodina, přerůstají deprese z této ztráty až do sociální izolace. Dáváme jim najevo, že je tu stále někdo, kdo je potřebuje. Dobrovolnická práce s dětmi patří u seniorů k nejoblíbenějším, nejvíce dobíjí baterky. A děti se zase od nich hodně naučí,“ vylíčila ředitelka dobrovolnického centra Letokruh Kateřina Karbanová,

Jak ale podotkla zakladatelka a předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin Daniela Celerýnová, provozovatelé by uvítali lepší podmínky pro jejich vznik a fungování. Aktuálně řeší novelu hasičské vyhlášky, která platí od srpna a vyžaduje například dva nouzové východy či protipožární dveře.

„Až polovina dětských skupin přitom sídlí v pronajatých bytech, rodinných domech a dalších objektech, které se budou muset upravit,“ upozornila. Pomoci by měly dotace od ministerstva práce a sociálních věcí. Řešením může být třeba venkovní schodiště, s ním ale leckdy nesouhlasí majitelé prostor. Mnohá sídla proto předělat nepůjdou.

V reakci na novou hygienickou vyhlášku pro předškolní a školní zařízení pak Asociace upozornila, že dětské skupiny do dvanácti dětí, kterých jsou v Česku tři čtvrtiny, mají vlastní hygienickou vyhlášku, která je nyní přísnější než ta novelizovaná. „Určuje nám metry čtvereční na dítě nebo počty toalet. Uvítali bychom také její novelizaci,“ podotkla Celerýnová.