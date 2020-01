Dětské skupiny, které se podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) mají přejmenovat na jesle, jsou od svého vzniku v roce 2014 z velké části financovány z evropského sociálního fondu. Měsíční dotace činí v průměru 9800 korun a příspěvek od rodičů 3200 korun (v Praze to může být i 5000, zatímco v Ústeckém kraji třeba 1400 korun).

Celkem je v evidenci zapsáno 1025 skupin, z toho je 978 aktivních. Štědrá podpora z Bruselu má však do dvou let skončit, a proto musí stát zajistit financování z národních zdrojů. Jeho výši stanoví novela zákona o dětských skupinách, která je ve fázi vypořádávání připomínek.

„Navrhujeme, aby státní dotace činila 5000 korun a příspěvek od rodičů byl zastropován na třetině minimální mzdy, což je letos 4800 korun,“ uvedla v Senátu Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka Odboru rodinné politiky a ochrany práv dítěte MPSV.

Jen do tří let

Jesle by měly být otevřeny dětem do tří let, ale MPSV připouští výjimku pro obce, kde je MŠ obtížně dostupná. Ve Voděradech, ale také v Mokrůvkách a řadě dalších obcí skupiny běžně navštěvují děti do šesti let, přičemž poslední povinný ročník předškolního vzdělávání absolvují na základě individuálního plánu. „Poptávka na zařazení do skupiny o 300 procent převyšuje nabídku, rodiče jí dávají přednost před školkou, naši předškoláci jsou perfektně připraveni,“ konstatovala starostka Mokrůvek Brigita Petrášová.

S tím ale nesouhlasí ministerstvo školství. „Stát primárně podporuje mateřské školy, kde se učitelky řídí rámcovými vzdělávacími programy, zajištěna je i odborná péče pro děti se speciálními potřebami. Podle zákona jsou zřizovatelé povinni zajistit, aby děti po dovršení třetího roku mohly navštěvovat MŠ v dojezdové vzdálenosti. Není důvod dublovat péči o předškoláky,“ sdělila Ivana Blažková, vedoucí Oddělení předškolního a speciálního vzdělávání ministerstva školství. Její příspěvek odstartoval sérii odmítavých příspěvků.

„České školky jsou nejluxusnější v Evropě, do betonu jsme investovali miliardy, ale do lidí minimum, třídy jsou přeplněné. Místo abychom dávali rodičům možnost volby, zákonem je budeme omezovat,“ uvedl Jan Schneider, provozovatel jeslí a dětských skupin.

Likvidační pokles

Největší kritika se ale snesla na zvažovanou výši státního příspěvku. „Poloviční dotace bude pravděpodobně znamenat konec dětských skupin a výrazně ztíží možnost slaďování rodinného a profesního života matek,“ řekl Filip Pertold z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy.

Marie Bílková z ministerstva financí připustila, že navrhovaný státní příspěvek je nízký, a proto její resort nedoporučuje zastropování vkladu od rodičů. Podporuje též větší zapojení zaměstnavatelů. Zástupkyně MPSV naznačila, že vláda bude usilovat o možnost dorovnání částky z evropských peněz, ale jisté to není. Řadu rozporů v chystané novele se na dnešním jednání pokusí vyřešit náměstci dotčených resortů.