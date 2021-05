Namísto dětských skupin jesle. Tak vypadá plán ministryně Jany Maláčové (ČSSD) na řešení péče o nejmenší děti. A přestože novela zákona, která to mění, ještě čeká na poslední schválení ve sněmovně, ministerstvo práce už připravuje ve vyhlášce změnu hygienických podmínek, jež mají dětské skupiny do dvanácti dětí splňovat.

Vedle změny terminologie z dětské skupiny na jesle v ní říká, jaké světelné podmínky budou muset provozovatelé dětem zařídit, jaké mají být výživové normy pro děti do tří let a jaká kritéria musí péče o děti splňovat. „Jedná se o zcela zásadní oblasti péče o dítě, bez nichž není možné poskytovat kvalitní službu,“ konstatuje ministerstvo v materiálu. Tedy například, jak rozvíjet jazykové a emocionální dovednosti dětí.

Nejisté skupiny

„S novelou bychom tak velkou potíž neměli. Daleko více nás trápí, že nevíme, s čím máme do budoucna počítat,“ říká Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.

Daleko více totiž dětské skupiny trápí to, že se novela zákona, která je má přeměnit v jesle, zasekla před třetím, posledním schvalováním ve sněmovně. „Podle našich informací se má vrátit dokonce do druhého čtení. Přitom dotace končí dětským skupinám v prvním pololetí příštího roku, některým už v únoru,“ uvádí Celerýnová.

Vrátit se má podle ní proto, aby se do zákona dostala informace o výši státních příspěvků a školkovného, což zatím v zákoně není. „Je dobré, abychom přímo v zákoně měli nějakou jistotu a nemuseli každý rok čekat, co vláda odsouhlasí. Ale bojíme se, že se to nestihne,“ dodává Celerýnová s tím, že už teď v květnu se dětským skupinám hlásí rodiče s dětmi na příští školní rok.

Obavy o budoucnost

Návrh ministryně Maláčové je přitom už od počátku i pod palbou kritiky odborníků. Bojí se totiž, že v okamžiku nedostupnosti míst ve školkách se tak při změně zaměření dětských skupin pouze na nejmladší děti může systém zhoršit.

„Dnes máme nedostatek míst v mateřských školkách a tento problém, k jehož zmírnění přispívají dětské skupiny, vyostříme, když projdou ty přísné změny,“ kritizovala vládní návrh počítající s omezením jeslí na nejmladší děti například poslankyně Pirátské strany Olga Richterová.

Mimo jiné jsou podle ní i nesmyslné normy na osvětlení, které kromě novely vyhlášky obsahuje i ještě neschválený zákon, protože dětské skupiny často vznikaly v bytech, kde nemůže být světlo z obou stran jako v klasických budovách školek. Mohlo by to prý vést i k zániku menších zařízení pro děti.