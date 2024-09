Zkušený C++ developer pro projekt simulačních systémů (80 - 120.000 Kč) Do našeho týmu hledáme C++ vývojáře, který má alespoň 3 roky praxe a hravě si poradí s programováním a vývojem architektury. Nabízíme 30 dnů dovolené, možnost podívat se do zahraničí, kde můžete využít naše firemní byty pro Váš pobyt na dovolené, flexibilní pracovní dobu, práci na ojedinělém projektu a mnoho dalšího. O firmě: Specializujeme se na vytváření sofistikovaných systémů. Vyvíjíme řešení, která pomáhají profesionálům získat praktické dovednosti a připravit se na různé situace v bezpečném a kontrolovaném prostředí. Naším cílem je poskytnout moderní nástroje, které zvyšují pohotovost a schopnost obstát uživateli v nelehkých situacích. Náplň práce: programování v jazyce C++ (knihovny, entity, moduly,...), vývoj architektury softwaru pro naše systémy, komunikace s testery, HW vývojáři, …, sledování nových terndů a vzdělávání se v oblasti softwarového vývoje. 65 535 Kč

Detail nabízené práce