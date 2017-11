Dětské skupiny volají SOS. Kvůli komplikacím ze stran úřadů

/INFOGRAFIKA/ Částečné řešení problému s nedostatkem míst v mateřských školách přinesl zákon o dětské skupině. Podmínky pro její vznik jsou méně striktní než v případě školek. Užitečný zákon však komplikují razítka. Dotační peníze se leckdy zpožďují.

„Je to jeden z nejúspěšnějších projektů, momentálně existuje 450 skupin, které jsme podpořili dotací pěti miliard korun z evropských fondů,“ říká Jana Maláčová, ředitelka odboru rodinné politiky ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Přesto radost z dobrého díla nezažívá každý.

ČEKÁNÍ NA PENÍZE

Božena Smrčková, ředitelka spolku Červené jablíčko z Hradce Králové, Deníku prozradila, že kdyby tušila, co všechno ji jako provozovatelku dvou dětských skupin čeká, nikdy by do toho nešla.

„V pondělí jsem sama sobě podepsala platový výměr s minimální mzdou, protože jinak bych neměla na výplatu čtyř našich pečovatelek. Měli jsme slíbenou dotaci na jaro, nakonec přišlo 200 tisíc v půli srpna a ze zbylých 800 tisíc jsme zatím neviděli ani korunu. Pokud nedorazí aspoň sto tisíc do Vánoc, nevím, co budu dělat,“ svěřila se. Do dětské skupiny totiž nabrala čtyři kvalifikované síly s vysokoškolským vzděláním, takže se mzdové náklady se vyšplhaly na 200 tisíc měsíčně. Potřeby zdaleka nepokryje ani desetitisícový měsíční poplatek od rodičů. Ve dvou skupinách se tady starají o 24 dětí od dvou do šesti let. „Chtěli jsme nabízet nejvyšší kvalitu. Administrativa a podmínky provozování jsou ale ubíjející,“ tvrdí Smrčková.

NEJEDNOTNÁ HYGIENA

K souhlasu MPSV je totiž potřebné i razítko od hasičů či z hygieny. „Největší džungle je u stavebních předpisů, neboť není zřejmé, kdy musí dojít k rekolaudaci prostor,“ sdělila Deníku spoluautorka projektu Moje dětská skupina Daniela Vašíčková. Zdaleka to není jediná nejasnost. Některé krajské hygienické stanice vyžadují drahé speciální lednice pro likvidaci plen, jiné zase plně očkované děti. „U nás naštěstí hygienikům stačí potvrzení od lékaře, že jsou děti rozočkované. Při následné kontrole to pak musíme doložit,“ konstatuje Lenka Ratajová, která provozuje dvě dětské skupiny v Brně Bystrci.

O podobných stescích Jana Maláčová z MPSV ví: „Zákon je přínosný, ale bylo by nutné sjednotit a zjednodušit jeho výklad. Momentálně skutečně mohou vyžadovat něco jiného v Brně a Pardubicích.“ Ačkoli nová vláda je zatím v nedohlednu, úředníci musejí pracovat bez ohledu na to, kdo jim zrovna šéfuje. „Vůbec se nebráním vzniku meziresortní komise, která by připravila jednotný výklad,“ uvedl pro Deník Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví.