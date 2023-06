Děti bude moci pohlídat proškolený soused. Zaplatí mu za to stát i rodič

Vláda chystá změnu zákona o dětských skupinách. Přibýt by do něj měla i sousedská dětská skupina | Foto: Shutterstock

Vláda chystá změnu zákona o dětských skupinách. Přibýt by do něj měla i sousedská dětská skupina. Až čtyři děti by mohl hlídat náležitě proškolený pečovatel buď přímo u sebe doma, nebo v jiných vyhovujících prostorách. Do celkového počtu by se započítávalo i případné jeho předškolní dítě v dané domácnosti. Za každé cizí hlídané dítě by pobíral od státu zhruba 6 500 korun měsíčně.

Původně se uvažovalo o odměně téměř 11 tisíc korun na dítě do čtyř let, ale panovaly obavy, aby výdělek nezlákal příliš učitelek ve školkách. K tomu by se ještě počítala zastropovaná spoluúčast rodičů, která dnes činí maximálně 4 720 korun měsíčně.

Poskytovatel hlídání musí být odborně způsobilý a každý rok absolvovat další vzdělávání a každé dva roky kurz první pomoci. Bezúhonnost a dobrý zdravotní stav musí prokázat nejen u sebe, ale také u dalších členů domácnosti. Potřebuje také stanovisko krajského úřadu o splnění hygienických požadavků.

„K provozování sousedské dětské skupiny nebude potřeba stanovisko hygienické stanice ani doklad o požární bezpečnosti. To bude ponecháno na posouzení úředníků z krajského úřadu a bez zbytečné byrokracie. Půjde o jednoduchou návštěvu místa, kde se plánuje o děti pečovat,“ nastínila pirátská místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová, hlavní iniciátorka sousedského hlídání.

Stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) uvedl, že se mu návrh líbí a poslanci ANO ho v zásadě nemají problém podpořit.

„Mám k němu jen dílčí výhrady. Jde mi zejména o hygienické podmínky v dané domácnosti. Pokud bude pečovatelka hlídat třeba tři malé děti a chystat pro ně Sunar, tak aby nebyl vedle rozmrazovaného masa, jež si bude chystat pro rodinu k večeři,“ namítl.

Nutná kontrola

Krajský úřad by měl kontrolovat splnění všech podmínek. Jeho zaměstnanci mohou v rámci kontroly vstupovat do prostor, v nichž se hlídání provozuje. Mohou také nahlížet do rejstříku trestů, aby si ověřili bezúhonnost poskytovatele a dalších osob v domácnosti. Juchelka apeloval na to, aby stát byl zodpovědný za řádné fungování sousedské dětské skupiny, pakliže má za takovou službu platit.

Rodič každý den potvrdí svým podpisem docházku dítěte a přinese mu také jídlo. „Je na rodičích, zda půjde o krabičky na svačinu či obědy s možností ohřátí a podobně. V praxi to bude často na dohodě mezi rodiči a provozovatelem skupiny,“ přiblížila Richterová.

Služba se musí omezit nebo pozastavit, nejen když onemocní pečovatel, ale i jiná osoba v jeho domácnosti. Podle Richterové by šlo zvážit možnost dočasně se přesunout do jiných prostor. „Na druhou stranu v menším kolektivu je menší šance nakazit se než v těch větších,“ dodala.

Podle Juchelky využijí službu spíše rodiče, kteří si budou chtít uvolnit ruce na flexibilní práci z domova, než ti, kdo by se chtěli vrátit na pevnou pracovní dobu do zaměstnání.

Zákon je nyní v připomínkovém řízení, jeho účinnost se navrhuje k 1. lednu 2025.