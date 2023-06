Děti bude moci pohlídat proškolený soused. Zaplatí mu za to stát i rodič

Vláda chystá změnu zákona o dětských skupinách. Přibýt by do něj měla i sousedská dětská skupina. Až čtyři děti by mohl hlídat náležitě proškolený pečovatel buď přímo u sebe doma, nebo v jiných vyhovujících prostorách. Do celkového počtu by se započítávalo i případné jeho předškolní dítě v dané domácnosti. Za každé cizí hlídané dítě by pobíral od státu zhruba 6 500 korun měsíčně.

Vláda chystá změnu zákona o dětských skupinách. Přibýt by do něj měla i sousedská dětská skupina | Foto: Shutterstock