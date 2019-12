Nebyla to ovšem jediná cena určená dětským hrdinům. Celkem ji dostalo deset dětí v sedmi kategoriích. například Za pomoc na netu to byl jedenáctiletý Jan Vlček z Trutnova, který pomohl stejně staré spolužačce. Tu přes sociální síť Instagram kontaktoval dospělý muž, který jí zasílal obscénní fotky a zkoušel jí i telefonovat.

„Áďa mi najednou povídá, že jí něco moc trápí, že jí píše nějaký pedofil na Instagramu. Posílá nahaté fotky a volá jí. Ona se bála a nechtěla to nikomu říct, ani rodičům. Říkal jsem jí, že jsme se o tomhle přece učili, že to je moc nebezpečné,“ popsal to Honza. S kamarádkou zašel za učitelkou a díky jeho pomoci se podařilo pedofila vypátrat.

Kolektivní pomoc

Speciální ocenění za pomoc při pořádání veřejné sbírky pak dostala devítiletá Karolína Kubátové z Liberce. Sbírka byla určená dvěma spolužákům, jejichž tatínek vážně onemocněl. Toto ocenění ale tak trochu patří všem dětem z její školy, protože bylo dáno za kolektivní pomoc.

„Je velmi osvěžující číst tyto příběhy. Některé jsou inspirativní, jiné velice dojímavé. Ale ze všech vždycky cítím velkou naději. Naději v to, že dobro mezi námi je a vždy bude,“ okomentoval to čestný předseda Dětského činu roku Aleš Háma.

Do patnáctého ročníku tohoto projektu přišlo letos přes 580 příběhů. Soutěžilo se v sedmi kategoriích – Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu a Pomoc starším lidem. O vítězích rozhodly samy děti prostřednictvím internetového hlasování na stránkách www.detskycinroku.cz. Zde je také možné přečíst si jměna všech oceněných.