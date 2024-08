„Už od té doby, co si pamatuju, rodiče hrozně moc pili a kouřili. Neplatili nájem, elektřinu, vlastně ani jídlo moc ne. Když zrovna dostali výplatu, utratili ji za alkohol, cigarety a drahé potraviny a zbytek měsíce jsme zase neměli co jíst. To nás pak posílali na žebrotu po sousedech. Nechávali nás jako malé hodně doma samotné. Na víkendy nás posílali k babičce a dědovi, kde jsme se konečně pořádně umyli a najedli,“ vzpomíná Andrea.

Vysvětluje, že když člověk v takovém prostředí vyrůstá, nepřijde mu, že by to bylo něco úplně nenormálního. Na rodiče vzpomíná ale i v dobrém: snažili se je vychovávat, vést k tomu, že mají chodit do školy, mluvit pravdu, slušně se chovat. „Sociálka si nás proto dlouho nevšímala. Když si pro mě sociální pracovnice přišla rovnou do školy, byla jsem naštvaná. Rodiče jsem respektovala, zvláště mámu mám dodneška moc ráda, a nechtěla jsem, aby mě nějaká cizí ženská sebrala,“ líčí.

To jí bylo třináct. Nemohla se ani stavit doma, ani se rozloučit se spolužáky a odvezli ji do krizového centra v Brně. Odtud putovala do dětského domova v Jemnici na Vysočině, kam umístili i její starší sestru.

Cesta k porozumění

Ještě několik let cítila křivdu a vzdorovala, špatně se cítila i na základní škole v Jemnici, kam ji umístili na konci šesté třídy a nikoho tu neznala. Nesedla si také s hlavní vychovatelkou, některá pravidla jí přišla nesmyslná. „Postupně se ale vše zlomilo. S vychovatelkou jsme si našly k sobě cestu, porozuměla jsem si s dětmi z děcáku. Měly podobné zkušenosti jako já a byly nastavené jinak než třeba spolužáci, kteří nic podobného nezažili,“ vysvětluje Andrea.

Když poslouchala jejich příběhy, říkala si, že se vlastně měla ještě dobře. Se všemi svými životními zkušenostmi nechápe, proč si lidé pořád na něco stěžují a nejsou nikdy spokojení nebo proč tolik plýtvají jídlem. „Vždycky mě vytáčí, když slyším vrstevníky, jak jsou naštvaní, že jim třeba máma uvařila něco jiného, než chtěli, nebo že v létě jedou zase do Chorvatska. Bydlí u rodičů, nechávají si od nich posluhovat, a ještě na ně křičí, když se jim něco nelíbí,“ kroutí hlavou.

Až když dospěla a za matkou a otcem se několikrát vypravila, uvědomila si, v jak špatných podmínkách bydlí, jak neumí zacházet s penězi a uspořádat si život. Na dětský domov od té doby nedala dopustit. „Myslím si, že čím dříve se dítě z nefunkční rodiny dostane, tím lépe pro něj,“ míní. Říká, že kdyby zůstala u rodičů, nikdy by se nedostala tam, kde dnes je. „Poslali by mě co nejdříve pracovat, abych jim vydělávala na nájem. Navíc až vychovatelé mě naučili úplně základní věci, které mi doma nepředali. Třeba že se mají každý den čistit zuby,“ popisuje.

Dostala peníze na studia

Malý dětský domov v Jemnici s omezenými financemi se dočkal podpory od organizace Dejme dětem šanci. Ta zde také hledala někoho, kdo by chtěl dlouhodobě studovat a neodcházet už v osmnácti letech pryč. Vychovatelky doporučily Andreu a její kamarádku. Odešla do Brna studovat na zubního technika, v tomtéž oboru pokračovala na vyšší odborné škole v Praze. Organizace jí proplácela internát, dopravu, mohla si díky ní dovolit ke studiu notebook nebo nákladné pomůcky na výrobu zubních náhrad.

Ráda vzpomíná i na víkendová setkání s dalšími studenty, které organizace podporovala. Navzájem se tak mohli ujistit, že se dá i přes těžký start do života zvládnout leckdy náročné studium. S koordinátorkami programu se spřátelili, počítají je do rodiny. „Dokonce mi teď holky z nadace byly i na promoci,“ podotýká s úsměvem Andrea.

Přestože studovala v Brně a pak v Praze, do dětského domova se do svých 24 let vracela aspoň na víkendy. „Kvůli malým dětem z naší rodinné skupiny. Úplně jsem je zbožňovala a ony na mě vždycky čekaly,“ vysvětluje.

Chtěla si ještě udělat vysokou školu. Zvolila si tropické zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze, protože ji zajímá ochrana přírody a zvířat. Je vegetariánka, nemá ráda velkochovy a ráda by s tím něco udělala. Letos v červnu úspěšně odpromovala. Nyní zvažuje, kterému oboru se nakonec věnovat. „Možností je hodně. Od záchranářských stanic, ochrany přírody přes zubní techničku po třeba ošetřovatelku u veterinářky. A kamarád mě lákal, ať jdu k němu dělat finanční poradkyni,“ přemítá.

Světlé zítřky?

Na rozhodování teď bude mít čas. Odlétá na dva měsíce pracovat na Island, aby si vydělala něco do začátku. Po konci studia se už musí spoléhat sama na sebe, s přítelem a psem žijí v Praze, což není zrovna levné. Její život se po složitých kapitolách obrací k lepšímu. Dokonce si našla znovu cestu ke své mamince. „Jsem na ni pyšná. Už osm let vůbec nepije, zajímá se o mě i o sestru a snaží se dohnat všechny ty ztracené roky,“ uzavírá hrdě Andrea.