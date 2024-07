Jak už ale Deník v minulosti informoval , stávající ochránce práv ze zákona nemůže řešit například naplňování práva dítěte vyjádřit svůj názor v soudních řízeních nebo mít možnost obhajoby v trestním řízení. Dětský ombudsman by na to páky měl. „Novela přináší kompetence, které by mu ve striktně vymezených případech umožňovaly vstupovat z pozice vedlejšího účastníka do některých soudních řízení, týkajících se ochrany práv dětí,“ upřesnil Šalomoun.

Děti v České republice budou mít zřejmě svého ombudsmana . Jeho zřízení navrhla vláda a jednají o něm poslanci. „Pokoušíme se ustanovit postavení a nezávislost budoucího dětského ombudsmana a rozsah jeho pravomocí. Nový institut chceme vmezeřit do stávající Kanceláře veřejného ochránce práv,“ řekl při projednávání návrhu v prvním sněmovním čtení ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti).

Při nedávném kulatém stolu vyjádřily návrhu podporu poslankyně napříč spektrem. „Dětský ombudsman by řešil třeba případy podobné tomu, kdy malý chlapeček sám rok putoval po nemocnicích,“ řekla například místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti), pod jejíž záštitou se akce konala.

Co má být náplní práce dětského ombudsmana Měl by: prošetřovat stížnosti dětí na úřady

dítěti rychle, účinně a srozumitelně poradit, jak dál postupovat při řešení problému

dohlížet na dodržování práv v dětských zařízeních

chránit děti před diskriminací

monitorovat naplňování práv dětí v různých oblastech života a své poznatky prosazovat

připomínkovat právní předpisy a další dokumenty týkající se dětí

vzdělávat a šířit osvětu o právech dětí

podat návrh na zahájení soudního řízení v případě ohrožení práv dítěte

naslouchat mladé generaci a její názory zprostředkovat dalším institucím (k tomu bude mít poradní orgán složený z dětí) Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Marie Jílková (KDU-ČSL) zase podotkla, že na ni i další poslankyně se často obracejí rodiče, kteří v různých opatrovnických řízeních zápasí o své děti. „Bylo by dobré mít autoritu, která se může na případ podívat, vstoupit do něj a říct, co je pro děti nejlepší,“ podotkla.

Systém jen na papíře

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí Pavlína Komedová potvrdila, že systém někdy funguje jen na papíře, což odnášejí třeba děti z rodin, kde je jeden z rodičů násilník. Do pocitů bezmoci se při řešení složitých případů dostávají i v Dětském krizovém centru Locika. „Systém často v praxi selhává. Navíc je příliš zaměřený na práva rodičů, ale hlas dětí je vidět a slyšet velmi málo,“ poukázala jeho ředitelka Petra Wünschová.

To, že dětský ombudsman bude samostatně působit při Kanceláři veřejného ochránce práv, vítá ředitelka tamní právní sekce Jana Gregorová. „Plno dětí neprožívá šťastné dětství. Žijí v různých typech ústavů, jsou týrané, zanedbávané, zažívají násilí v rodinách. Doposud nemají nikoho, kdo by promlouval jejich jménem. Ve veřejném prostoru téměř nejsou slyšet,“ poznamenala.

Konkrétní jméno, kdo by se dětským ombudsmanem mohl stát, zatím nepadlo. Političky i zástupkyně nevládních organizací se ale shodují na tom, že bude stěžejní, jakou autoritu si tento člověk u dětí získá. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková vítá, že do procesu nominací promluví právě i děti z poradního sboru. „Při volbě budou mít poradní hlas,“ řekla.

Z návrhu má radost i poslankyně a předchozí vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO), která se snažila dětského ombudsmana prosadit už v minulém volebním období, kdy připravila nový zákon. Stávající vláda jde cestou novely zákona o veřejném ochránci práv. Podle Šalomouna by totiž zcela nová instituce byla příliš drahá.

Diskuse kolem financování

Financování dětského ombudsmana, o němž budou rozhodovat poslanci, je zatím nerozlousknutým oříškem. Richterová slíbila, že poslankyně napříč stranami, které návrhu vyjádřily podporu, budou usilovat o to, aby byl peněz dostatek. „Zároveň víme, jaká je realita,“ dodala.

Na zajištění dostatečných financí apeloval kupříkladu ombudsman Stanislav Křeček. Šalomoun odpověděl, že i když financování možná nebude tak velkorysé, jak si mnozí představují, bude sloužit k řešení nejšílenějších situací, v nichž se děti ocitají. „Je potřeba někde začít a pak to eventuálně rozvíjet,“ reagoval.

S čím se děti v Česku potýkají? 30 000 dětí žije mimo svůj domov

8800 dětí se nachází v dětských domovech či zařízeních

9353 dětí bylo týraných, zneužívaných a zanedbávaných

132 000 rodin bylo v roce 2023 v evidenci Orgánu sociálně-právní ochrany dětí

50 % manželství se rozpadá

134 179 opatrovnických řízení před českými soudy za rok 2022

61 000 dětí je aktuálně ohroženo bytovou nouzí

40 000 dětí má alespoň jednoho rodiče ve vězení

14 % dětí zažívá násilí v rodinách

25 % dětí a dospívajících uvedlo, že se v posledním roce alespoň jednou stalo obětí agrese

679 násilných osob vykázala loni policie z domácnosti s dětmi

7 % dětské populace má zdravotní postižení

30 % dospívajících dívek uvádí, že se více než jednou týdně cítí na dně

4. nejčastější příčinou úmrtí ve věku 15-19 let je sebevražda Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Opatrovnický soudce Martin Beneš z Mostu věří, že dětský ombudsman si jako svoji prioritu zvolí oblast péče státu o nezletilé děti. „Svou autoritou může působit jako koordinátor a dosáhnout systémové změny v přístupu,“ podotkl.

Se zřízením nové instituce naopak nesouhlasí senátorka Daniela Kovářová (nestr.). „Nepotřebujeme dětského ombudsmana, ale využít stávajících zákonů,“ řekla. Podle ní je třeba klást si otázky, proč v některých případech nejsou v praxi využívané. Za důležité považuje, aby v systému bylo víc peněz a děti v opatrovnických řízeních zastupovali advokáti. Šalomoun s touto ideou souhlasí, podotkl ale, že na její uskutečnění nejsou nyní finance.

Příklady dobré praxe

Příklad dobré praxe prezentovala výkonná ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. Dětského ombudsmana tam totiž už tři roky mají. „Vytipovali jsme si několik našich zaměstnanců, kteří natočili zdravice. Následně ombudsmana i jeho zástupkyni zvolily samy děti,“ nastínila.

Ředitelka organizace SOFA Lenka Felcmanová zase sleduje fungování takzvaného ombudsmana na vysokých školách. „Je k dispozici studentkám a studentům při řešení různorodých problémů včetně nevhodného přístupu vyučujících,“ sdělila Deníku.

Návrh na zřízení dětského ombudsmana vítá. „Za důležité považujeme - v jakémkoliv prostředí - především možnost poskytovat adresnou podporu dětem při zajišťování jejich práv a ochraně před špatným zacházením,“ uvedla.

Závazek ke zřízení dětského ombudsmana pro Česko vyplývá z Úmluvy o právech dítěte. Institut funguje ve více než dvaceti zemích Evropské unie. Českou republiku za jeho absenci kritizují Organizace spojených národů nebo Rada Evropy.