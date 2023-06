Po sociálních sítích se šíří poplašná zpráva. I přes její zjevnou nesmyslnost ji lidé sdílejí po tisících. „McDonalďs po celém světě dostal příkaz zavřít poté, co FBI zjistila, že servírují lidské maso. Zavřeny byly také společnosti Cemex, Heinz, Terramar's Red Ruby Ring, Red Shoes, Keystone Foods a další společnosti používané k likvidaci mrtvol,“ píše se v úvodu textu.

Ne, v produktech od McDonald’s skutečně nejsou rozemlety pozůstatky mrtvých dětí. Firma používá pouze hovězí a kuřecí maso. | Foto: Shutterstock

Firmy McDonalďs a Disney pomáhají likvidovat mrtvé děti, které zemřely po únosu, a přidávají jejich maso do masových výrobků, které McDonalďs produkuje. Činí tak po celou dobu své existence. Tak zní několik let starý hoax, který se v současnosti začal znovu šířit po českém internetu.

Ožil s hoaxy o červech

V českém prostředí se tento hoax objevil v posledních dnech například v dezinformační facebookové skupině CZEXIT - CzexitCzexit.cz - pro rychlý konec EU členství, vlasteneckou vládu (název skupiny Deník jazykově neupravuje) s šesti tisíci členů, přičemž některé komentáře nasvědčují tomu, že uživatelé internetu jsou ochotni brát tuto zprávu vážně.

„Zní to příšerně, ale oni jsou všeho schopni. Když nařídí konzumaci červů, postupně přidávat do potravin, proč by nemohli i toto!!!“ uvedla například uživatelka označující se jako Dajka Dudová.

Další nebezpečí? Novou totalitu přinesou cvrčci, věří konspirátoři

„…červi to začíná…a kanibalismem končí….v zelené agendě nového světového řadu tomu říká Swab „sdílet„ posmrtně své tělo….mimo jiné i ke konzumaci…(„zachraňují„ tím přece planetu…)….“ reagoval uživatel nazývající se Dan Vesely (jazykově neupravováno, „Swabem“ je myšlen pravděpodobně ekonom Klaus Schwab, který se stal v posledních letech terčem mnoha nesmyslných konspiračních teorií, pozn. red.).

Právě propojení s novými dezinformacemi o „povinné konzumaci červů" a o „zelené agendě" je zřejmě důvodem, proč se hoax o lidském mase v hamburgerech od McDonalďs znovu rozletěl po sociálních sítích.

Hoax totiž není zdaleka nový, a to ani v českém prostředí, kde se objevoval už před dvěma lety, a to v souvislosti s konspiračními teoriemi, jež byly tehdy aktuální. „McDonald's - mám informaci, že používá v jídle lidské maso. Pozor, není to hoax. ( Vylezlo na povrch hodně věcí, má to souvislost s adrenochromem, oblečení, boty z dětské kůže - provozují to elity, královské rodiny, celebrity. ( Také jsem nevěřila, ale jsou důkazy ),“ napsala tehdy například uživatelka označující se jako Suz Anna (jazykově opět neupravováno).

Začalo to jako satira

A jaká je realita? Podle tiskové agentury AP se hoax o lidském mase v hamburgerech McDonalďs šíří zřejmě už od roku 2014, kdy se toto nepravdivé tvrzení poprvé objevilo na satirickém blogu Huzlers.com. Příběh s titulkem „Nejdřív koňské maso, pak tajemný ‚růžový sliz‘, teď lidské maso?“ neměl žádné oficiální zdroje ani důkazy a byl podle průzkumu internetových archivů poprvé sdílen v březnu 2014. Už tehdy se v něm tvrdilo, že lidské pozůstatky v mase pocházejí z dětí. Lidské maso se prý našlo v mrazících boxech továrny v Oklahoma City.

Podporuje Ukrajinu? Je potomkem nacistů. Schytala to i Ursula von der Leyenová

Stránky Huzlers.com byly nicméně zjevně označeny jako satira. Jak upozorňuje další tisková agentura Reuters, zakladatel těchto stránek je od počátku popisoval jako „fauxtire“, tedy směs falešných zpráv a satiry.

Na skutečnost, že zpráva o lidském mase v produktech McDonalďs není pravdivá, upozornil už 7. dubna 2014 web pro ověřování faktů Snopes.

McDonalďs své zákazníky ve své komunikaci opakovaně ujišťuje, že používá pouze 100% čisté hovězí a kuřecí maso.

Zase ti červi

A jak je to s údajně nařízenou konzumací červů, kvůli níž se devět let starý hoax o lidském mase v hamburgerech nejspíše znovu rozšířil? O možnosti, že by zvýšení konzumace hmyzu mohlo částečně nahradit maso z konvenčních chovů dobytka, se v současnosti opravdu diskutuje. Žádné nařízení, které by takovou konzumaci činilo povinnou, ale nikdy nikde nepadlo.

Hrozby zabitím i vydírání, vše kvůli hmyzu. Školy a podniky trápí dezinformátoři

„To, že jsou cvrčci novým zdrojem bílkovin, ještě neznamená, že musí všichni přestat jíst maso. Je to stejné, jako byste stigmatizovali vegany a vegetariány. Je zkrátka spousta lidí, kteří z etických či zdravotních důvodů nechtějí nebo nemůžou jíst maso. A právě cvrčci jsou ideální alternativou pro ty, kteří chtějí zůstat u živočišného proteinu. Rozhodně to ale neznamená, že budeme potají přimíchávat cvrččí protein do potravin a agresivně útočit na masný průmysl,“ uvedl už před časem pro Deník Radek Hušek, spoluzakladatel firmy Sens, která produkty s cvrččím proteinem nabízí.

Podle portálu Ministerstva zemědělství ČR eAgri vydaly Evropský parlament a Rada EU v roce 2018 pouze nařízení, které definuje hmyz a výrobky z hmyzu jako novou potravinu a uvádí, u kterých druhů hmyzu lze jejich celá nebo mletá těla uvádět jako potravinu. V Česku jde konkrétně o larvy cvrčka domácího, potemníka stájového, potemníka mouřného a sarančete stěhovavého. Tím ale není vůbec nijak nařízena jejich konzumace ani jejich přidávání do jiných potravin.